6 историй, чтобы осознать величие Франца Беккенбауэра

Умер Франц Беккенбауэр – по-настоящему великий человек. Выдающийся футболист, тренер и личность в целом.

Попытаемся сознать, насколько он важен для мирового футбола как игрок, для Германии – просто как человек.

Здесь несколько историй, которые в этом помогут.

Беккенбауэр перевернул футбол. Стал образцом либеро

Об этом рассказывал Андрей Клещенок.

Роль либеро оформилась во второй половине 60-х, когда Франц Беккенбауэр захотел выжать максимум из разнообразия своих талантов. К тому моменту будущий Кайзер уже переместился с левого фланга атаки в центр полузащиты, но не был удовлетворен до конца. Вдохновение он поймал, наблюдая за «Интером» Эрреры.

Там в схеме 1-3-3-3 Джачинто Факкетти совмещал функции левого центрбека и левого латераля (правого не существовало вовсе), закрывал весь фланг и свободно подключался к атакам. Беккенбауэр совместил роли Факкетти и Пикки, превратился в либеро с пасом и подстраховкой партнеров и свободно действовал по всей вертикали поля.

Беккенбауэр перевернул игру. Он управлял темпом из-за спин защитников, выводил команду на чужую половину поля и во время позиционных атак неожиданно включался из глубины, создавая численное преимущество в любой зоне и расшибая оборону дриблингом, скоростью и мощным ударом с обеих ног. Немецкий футбол вдруг стал доминировать в Европе, а команды, в которых играл Франц, побеждали везде. Он взял 13 трофеев с «Баварией» (включая три Кубка чемпионов), чемпионат мира и Европы с ФРГ, три из четырех сезонов NASL с «Нью-Йорк Космос» и чемпионат Германии с «Гамбургом» в 80-х, когда вернулся доигрывать.

Беккенбауэр стал образцом либеро. Невысокие, тощие, но всегда самые умные и разносторонние в команде, свободные защитники каждым движением высмеивали представления о том, что центрбеки обязательно должны быть рослыми и плечистыми.

Либеро были последней линией обороны, и так как линия эта состояла всего из одного игрока, то выбирали туда настоящих мастеров – таких, которые в одиночку стоили остальной тройки защитников. Их обязанности полностью основывались на интеллекте: нужны был идеальный тайминг и чувство пространства, чтобы страхуя отыгранного центрбека, безошибочно включиться в отбор – тогда, когда форвард не успеет пробросить мяч. И максимальное понимание футбола, чтобы вести игру и выдвигаться к воротам в тот момент, когда соперник точно не ответит контратакой.

Играл в величайших матчах за всю историю футбола

Франц – участник и главный герой великих событий.

Ни одну международную игру на уровне сборных не повторяли по немецкому телевидению чаще, чем полуфинал ЧМ-70 Италия – ФРГ. В 2000 году L’Equipe на основе опроса 50 всемирно известных футболистов назвал этот матч лучшим в XX веке.

Беккенбауэр перед матчем предостерегал партнеров: «Парни, главное – не пропустить в начале. В таком случае мы никогда не пробьемся через эту бетонную стену».

Не получилось: Германия пропустила первой и потом 83 минуты пыталась отыграться. Сравняли счет буквально в последней атаке. На 91-й минуте Шнеллингер получил отмашку от Дерваля, и его подключение в атаку поставило оборону Италии в тупик. Защитник проник в штрафную и замкнул передачу с фланга от Грабовски. Это был его единственный гол за сборную за 47 матчей. «Когда меня положат в гроб и священник будет читать молитву, он скажет: «Здесь покоится тот, кто сравнял счет в матче с Италией в 1970 году», – шутил Шнеллингер много лет спустя.

Беккенбауэр играл в полузащите и (до травмы) здорово двигал мяч вперед, находя свободные коридоры. После одного из таких проходов в середине второго тайма его сбили в метре от штрафной. «После приземления на газон у меня потемнело в глазах. Я почувствовал колющую боль в правом плече», – вспоминал Франц в книге Meine Gegner – Meine Freunde («Мои соперники. Мои друзья»). Немцы окружили арбитра и требовали желтую карточку для Черы, а Беккенбауэр поднялся и молча вернулся на позицию.

Замены к тому моменту у Шена кончились. В дополнительное время Беккенбауэру оказали помощь. Он вышел на поле с перебинтованной рукой, прижатой лейкопластырной лентой к корпусу. Понятно, что в таком скованном положении Франц почти не вступал в верховую борьбу, реже шел вперед и преимущественно отдавал пас ближнему.

«Я бы предпочел видеть на поле здорового Беккенбауэра. Так было бы справедливо», – сказал после игры Ривера.

После позднего спасения немцев начался лучший овертайм в истории.

«Дополнительное время было похоже на поединок двух боксеров, которые плохо стоят на ногах, не прикрывают голову и посыпают друг друга ударами», – вспоминал репортер ZDF (федеральный немецкий телеканал) Гарри Валерьен.

Многие немецкие игроки позже согласились, что матч получился безумным из-за огромного количества брака. «Как два десятка лучших игроков мира могут за два часа совершить больше ошибок, чем за весь сезон?» – удивлялся Беккенбауэр в автобиографии Einer wie ich («Такой, как я»).

В карьере Беккенбауэра был еще один невероятный матч – финал ЧМ-1974 между Нидерландами и ФРГ.

Германия показала миру оружие против тотального футбола – универсальный футбол схожего типа. Хельмут Шен очень тщательно подготовил команду к финалу, внимательно изучив основные принципы тактики Михелса. Чтобы противостоять творческой Голландии, Шен выстроил универсальную машину. Он изучил основные зоны, из которых происходит давление, перекрыл кислород главному творческому игроку. Он понимал, что мало изучить пути давления – важно выстроить систему, которая будет против всего этого работать.

В этом матче все увидели персонально-зонную опеку, работу атакующих игроков в защите, корректировку плана игры после изменений в тактике противника. Конечно, особая роль была у Беккенбауэра, ее объяснял Илья Васильев, тогда еще просто блогер Трибуны.

Стал телезвездой благодаря песням. Всерьез думал о карьере в музыке

Беккенбауэр – рок-звезда в большей степени, чем многие, к кому мы прикладываем это определение. Он был и музыкантом, хотя пел совсем не рок.

В 1966 году топ национального чарта ФРГ смотрелся изысканно: Get Off of My Cloud и 19th Nervous Breakdown – Rolling Stones, Strangers in the Night – Фрэнк Синатра, Sloop John B – The Beach Boys, Yellow Submarine – The Beatles. Они толкались у первой строчки, но увлекательно было не только на вершине. На 31-м месте устроилась песня с милым названием Gute Freunde Kann Niemand Trennen («Никому не рассорить хороших друзей»). Исполнял ее 21-летний Франц Беккенбауэр, один из лидеров «Баварии» и сборной ФРГ.

Это не было промо к чемпионату мира в Англии – великий немец действительно задумывался о карьере музыканта и делал первые шаги. Он начал с двусторонней пластинки с добрыми песнями о счастье, любви и дружбе. Первая, Du Allein («Ты одинок»), которая сейчас идеально бы легла на концовку романтического фильма с Джулией Робертс, не вышла в топы. Зато Gute Freunde Kann Niemand Trennen напевал весь Мюнхен, а после попадания в чарт о ней узнали и в других частях страны.

Через год Франц записал вторую пластинку с карамельными названиями: «Вам повезло быть счастливым» и «1:0 в пользу вашей любви». Но реакции не последовало: она не тронула людей и пролетела мимо радиостанций. Беккенбауэр окончательно сконцентрировался на футболе и взял музыкальную паузу.

Был героем культовой рекламы нашего детства

В начале 2000-х на футбольном рынке царил Nike, но к ЧМ-2006 многое поменялось. Во многом благодаря легендарной рекламе Jose +10 от adidas.

Ооо, вы ее точно помните! А если не помните, срочно исправляйтесь.

Это в ней, когда ребята во дворе набирали составы из топ-игроков, после Джибриля Сиссе, Кака, Зинедина Зидана, Дэвида Бекхэма, Джермейна Дефо и Оливера Кана, сразу после Лионеля Месси мальчишка в немецкой футболке выкрикнул «Беккенбауэр».

Его оппонент повторил: Беккенбауэр? И рассмеялся. Но ошалел от удивления, когда выбежал молодой Франц. Даже Кан переспросил у Бастиана Швайнштайгера: Беккенбауэр? Кевин Кураньи и Лукаш Подольски тоже не поверили глазам.

В ответ на это Зидан подсказал, что в другую команду можно взять Мишеля Платини, он появился вторым из легенд прошлого.

Количество звезд зашкаливало! Вот вся банда, Кайзер Франц слева с капитанской повязкой – конечно, графически добавленный.

Так тоже выглядит признание.

Ему поклонялись все поколения немецкого футбола. И не только немецкого

Беккенбауэра очень ценили в Германии. Очень-очень.

Карл-Хайнц Румменигге говорил: «Можно сказать, что он был идеальным игроком. В жизни не слышал, чтобы кто-то критиковал его, как на поле, так и за его пределами».

Герд Мюллер был лаконичнее, но не менее уважительным: «Никто никогда не проходил Франца».

Дер Кайзера возносили не только в Германии – комплименты сыпались со всего мира.

«Он был лидером, доминирующим игроком, который владел мячом изящно и умело. Но я вам вот что скажу: он разбил мне сердце. Когда мне было восемь, я смотрел финал ЧМ-1974 года между ФРГ и Голландией и болел за голландцев. Я плакал, когда они проиграли. Мне было очень грустно, но теперь я понимаю все о гениальности Кайзера», – это цитата Эрика Кантона.

Воспоминания Эйсебио: «Он мог играть на любой позиции, в защите или полузащите. Он был универсальным, гибким, очень хорошо читал игру, знал, как играть, а также мог идти вперед и забивать голы».

А это комплименты от сэра Бобби Чарльтона: «Самое важное, что у него было – фантастическое видение поля. Франц великолепно распоряжался мячом, отлично играл в отборе, всегда контролировал ситуацию и никогда не паниковал. Он был чрезвычайно крутым и никогда не выглядел так, будто играет в полную силу. Против такого футболиста тяжелого играть».

«Беккенбауэр был одним из лучших, кого я когда-либо видел», – восхищение другого короля, Пеле.

«Однажды видел, как Франц вошел в ресторан, и он сделал это так же, как он играл в футбол: с классом и авторитетом», – уважение Брайана Клафа.

Из современных игроков ярче всех высказывался Жерар Пике – коллега по амплуа: «Судя по видео, которые я видел, Беккенбауэр был невероятен. Он участвовал в атаках, забивал голы и руководил своей командой. Удивительный».

Выиграл все – и не раз. Взял ЧМ как игрок и тренер

Пожалуй, тут не нужны никакие комментарии – достаточно взглянуть на эту графику, чтобы еще раз осознать величие Дер Кайзера.

Зажигал и как игрок, и как тренер, побеждал за сборную и «Баварию», забирал «Золотой мяч» и Кубок европейских чемпионов. Легендарно 👑

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press