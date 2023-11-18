Беллингем выиграл Golden Boy-2023! Шок, но это первый победитель из «Реала»

Обошел Мусиалу, Виртца и Хейлунда.

Джуд Беллингем забрал новую индивидуальную награду – Golden Boy-2023! Его выбрали в голосовании за лучшего игрока Европы до 21 года, приз вручит итальянская газета Tuttosport.

Список конкурентов впечатлил, англичанин обошел Джамала Мусиалу, Флориана Виртца, Хави Симонса, Алекса Бальде, Расмуса Хейлунда – и это только самые яркие из 19 претендентов!

Блистательный Джуд всех затмил.

● Беллингем – первый игрок «Реала», выигравший этот приз. Да, за всю 20-летнюю историю премии!

● Награда остается в Испании третий год подряд – до этого побеждали Педри и Гави из «Барселоны». Теперь игроки испанских клубов брали награду семь раз – больше, чем из других чемпионатов. Ближайший преследователь – Англия (6).

● Беллингем стал лишь третьим англичанином с Golden Boy. Почти уложился в тенденцию: в 2004-м победил Уэйн Руни, в 2014-м – Рахим Стерлинг. Джуд получил приз в 2023-м – решил не ждать красивых цифр.

● Это уже третья награда полузащитника «Реала» в сезоне-2023/24: в августе он стал лучшим игроком Ла Лиги, а в октябре взял трофей Копа – приз лучшему молодому футболисту до 21 года от France Football.

Беллингему уже пророчат «Золотой мяч»

Джуд в отличной форме, а «Реале» вышел на новый уровень. Кажется, Golden Boy не предел мечтаний.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в восторге: «Беллингем – топ-футболист. Мы знали, что он отличный игрок, но не понимали, какого уровня он может достичь. В «Реале» он словно с другой планеты. Джуд серьезно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании». Вдобавок уколол извечного конкурента: «АПЛ крупнее Ла Лиги, но лучший игрок Европы выступает в Испании».

Великолепие англичанина в атаке подтверждает рейтинг лучших атакующих полузащитников мира от FourFourTwo. В нем Беллингем занял первое место и опередил звезд, таких как Кевин де Брюйне, Джамала Мусиала и Лео Месси.

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл берет выше: «Если он продолжит в том же духе, то сможет выиграть «Золотой мяч» в течение двух лет. У него будут шансы, если он продолжит забивать и блистать в «Реале», а также, если будет это делать в составе сборной Англии на следующем чемпионате Европы – я на это надеюсь. Также важно, чтобы «Реал» и Англия завоевывали трофеи».

Это вполне вероятно: сразу после победы Месси на «ЗМ»-2023 Goal составил список претендентов на награду в следующем году, и там Беллингем уже фаворит. Джуд не скрывает амбиции: «В ближайшие пять лет я надеюсь на пять титулов ЛЧ, победу на Евро и, возможно, на ЧМ. Я настроен максимально оптимистично – не вижу смысла думать о поражениях».

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce