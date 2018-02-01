Как обычный журналист подписал для «Наполи» Дино Дзоффа

«Голубому Ангелу» сегодня исполняется 76 лет!

«Я постоянно благодарю Бога, что стал вратарем. Если бы не сложилось с футболом - точно пахал бы на ферме, как и мой отец» (с)

Трансфер Дзоффа в «Наполи» в 1967 году - целая детективная история. Все сделки в ту пору проходили в миланской гостинице «Галлия». До самого закрытия трансферного окна вратаря «Мантовы» торговали между собой «Интер» и «Милан». За час до дедлайна «россонери» предложили фантастические, как за голкипера, 100 млн лир. Все замерли в ожидании президента «Интера» Анджело Моратти, который любил появляться в последний момент и эффектно закрывать любые сделки.

Но была одна проблема - у отеля в ожидании новостей столпилось такое количество зевак, что босс «нерадзурри» вынужден был воспользоваться черным входом. Пока он добирался до места, к представителям «Мантовы» подкатил тогдашний тренер «Наполи» Бруно Песаола и сообщил, что сейчас им позвонит владелец клуба и по совместительству мэр Неаполя Акилле Лауро. Тут же прозвучал звонок и голос в трубке заверил, что готов выплатить 120 млн лир - на 20 больше, чем предложил «Милан». Близилась полночь, Моратти все не появлялся и стороны ударили по рукам. Каково было удивление вирджильяни, когда оказалось, что звонил не Лауро, а главный редактор неаполитанской газеты «Рим» Альберто Джованнини, который просто представился боссом «Наполи». Но сделка при помощи Песаолы была оформлена, так что пришлось всей этой компании с Дзоффом ехать среди ночи в Неаполь. О чем там лично договаривались представители «Мантовы» с Аккиле Лауро - история умалчивает, но в итоге 120 млн все-таки выплатили.

Голубой ангел провел в Неаполе 5 сезонов и в 1972 был вынужден отправиться в «Ювентус» - новый президент неаполитанцев Коррадо Ферлаино залатывал дырки в бюджете и устроил распродажу. Сам Дзофф никуда уходить не собирался, поэтому на «Сан-Паоло» поняли ситуацию правильно и всегда почитали Дино за своего. Ни о каком предательстве речь никогда не заходила.

Однажды после матча «Юве» - «Наполи» к Дзоффу подошел журналист Миммо Каррателли:

- Здравствуй, Миммо! Как там поживают мои неаполитанские друзья?

- Да, Дино, сейчас все расскажу. У тебя их 80 тысяч, с кого начнем?

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