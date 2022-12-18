94 секунды, за которые Мбаппе спас Францию

Второй гол начался с потери Месси.

Килиан Мбаппе сотворил один из величайших моментов в истории чемпионатов мира. На это ему понадобилось 94 секунды.

Экспозиция: на 79-й минуте форвард Франции Рандаль Коло-Муани, заменивший Усмана Дембеле на 41-й минуте (волевое решение Дешама), заработал пенальти. Николас Отаменди тащил его за плечо, еще и ударил по ноге. Мгновенное решение судьи по 11-метровому.

79:23 Килиан Мбаппе сразу берет мяч, ставит на точку и быстро-быстро бьет после свистка. Эмилиано Мартинес дотянулся, облизал мяч, но он все равно нырнул в угол.

1:2!

80:46 Кингсли Коман ловко забрал мяч у Лионеля Месси на фланге – пошла атака Франции.

80:55 Мяч дошел до левого края штрафной. Там Мбаппе скинул мяч Маркусу Тюраму, а тот великолепно сыграл в стенку.

80:57 Запоминайте эти секунды – Килиан Мбаппе наносит гениальный удар.

2:2. На камбэк потребовалось 94 секунды.

Игра продолжается.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Dylan Martinez