Был ли пенальти, который забил Месси в финале ЧМ?

Возможно, ключевой момент финала ЧМ-2022: Анхель Ди Мария ворвался в штрафную с левого фланга и проскочил мимо Усмана Дембеле.

Но француз продолжил борьбу. И...

Зацепил соперника.

У судьи Шимона Марчиняка – ровно 0 сомнений. Пенальти.

Почему это пенальти?

Отвечает автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев

«Тот случай, когда защищающийся ответственен за свое движение сзади.

Уверен, что поддержат Марчиняка в этом решении. В динамике вообще вопросов не было.

То, что Ди Мария бьется о свою же ногу, явилось следствием вот этого касания».

Пенальти – любовь Аргентины и Месси. На ЧМ никто не бил так много

• Пенальти против Франции в финале – уже 5-й для Аргентины на ЧМ-2022. Были попытки против Саудовской Аравии в первом туре группового этапа (гол), против Польши в третьем туре (сэйв вратаря), против Нидерландов в 1/4 финала (гол), против Хорватии в полуфинале (гол) и теперь с Францией (гол).

• Первые два 11-метровых были даны после консультации с ВАР-ассистентом, следующие три – мгновенное решение главного судьи.

• Разумеется, все пенальти исполнял Лионель Месси. 5 ударов, 4 гола.

• Это единоличный рекорд в истории чемпионатов мира. До финала ЧМ-2022 Аргентина делила лидерство с Португалией-1966 и Нидерландами-1978 – по 4.

• В этих командах тоже был штатный пенальтист: Эйсебио у Португалии и Роб Ренсенбринк у Нидерландов. 100% реализации: 4 удара, 4 гола. Именно по голам Месси и Аргентина только сравнялись.

• У Эйсебио все удары были в плей-офф: 2 против КНДР в четвертьфинале, 1 в полуфинале с Англией и 1 в матче за 3-е место против СССР. Еще Эйсебио наколотил 5 мячей с игры.

• Ренсенбринк, наоборот, все 11-метровые исполнил в группах – 3 из 4 на первом групповом этапе, последний – на втором групповом. С игры Ренсенбринк забил лишь 1 мяч.

• У Месси с игры забито 2 мяча.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; REUTERS/Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach