Лучшие моменты Месси в карьере (по версии самого Месси) – подлинное величие!

Лионель Месси продолжит играть в футбол и после ЧМ, но кажется, он добился всего, о чем можно только мечтать.

В 2021-м в интервью журналу FourFourTwo он назвал 14 лучших моментов своей карьеры. Мы добавили к ним победу в Копа Америка прошлым летом и декабрьский катарский вечер.

Теперь это идеальный набор!

Дебют за «Барсу» – октябрь 2004-го

17-летний Лео появился у бровки на 82-й минуте каталонского дерби – матча против «Эспаньола». Вышел на поле вместе Деку. Началась новая эпоха, хотя тогда об этом еще никто не знал.

«Я уже был уверен в себе благодаря тренировкам с Франком Райкардом и командой. Это помогло мне немного легче освоиться в основном составе. Особенный день для меня — сбылась моя мечта. Как это было давно».

Первый гол за «Барсу» – май 2005-го

Дебютного гола Месси пришлось ждать полгода – до мая 2005-го. Но это того стоило! Роналдиньо отдал шедевральный пас закидушкой, а Месси забросил парашютом из пределов штрафной.

«В тот момент я все еще наслаждался игрой на «Камп Ноу» и возможностью играть в первой команде с фантастическими игроками. На самом деле я не думал о том, чтобы забивать голы, но я знал, что не буду нервничать, если представится такой шанс. Все произошло так быстро: Роналдиньо перекинул мяч через защиту, а я перебросил вратаря. Это был очень приятный момент – тем более что мои новые товарищи по команде отпраздновали вместе со мной».

Первый гол на ЧМ – июнь 2006-го

Лео вышел на 15 минут в матче группового этапа против Сербии и Черногории (6:0). И сразу забил!

«Я не нервничал, я был рад выйти на поле и насладиться игрой на чемпионате мира. Это был прекрасный день из-за значимости события — чемпионат мира и второй матч Аргентины на турнире. Я вышел и забил наш шестой гол. Прекрасно!»

Хет-трик в Класико – март 2007-го

В том класико «Барсе» не удалось победить (3:3), но ничья оказалась так же приятна, как и три очка. «Реал» дважды выходил вперед, а Лео догонял, забил три и спас команду на 90-й минуте.

«Это прекрасное чувство – забить три в ворота «Реала».

Соло в матче с «Хетафе» – апрель 2007-го

Возможно, лучший гол в карьере Лео. Он протащил мяч через всю чужую половину поля, обыграл полкоманды и красиво завершил.

«В этом голе в ворота «Хетафе» я подобрал мяч возле средней линии и обнаружил свободное место между защитниками. Когда получил мяч, не думал забивать. Я просто хотел и дальше искать свободное пространство по пути к штрафной. Я продолжал находить их, продолжал продвигаться вперед и не думал, что могу забить, пока не нанес удар.

Я всегда измерял свои цели по их важности, а не по красоте. Это был очень хороший гол, но я забил много других, которые были более важны для моей команды».

Победа на Олимпиаде – август 2008-го

Первый трофей Месси со сборной Аргентины. В решающем матче южноамериканцы обыграли Нигерии – забил, кстати, Анхель Ди Мария.

«Честно говоря, поездка в Пекин — одно из самых красивых воспоминаний в моей карьере.

Олимпийские игры очень важны не только из-за возможности выиграть медаль для своей страны, но и из-за возможности поучаствовать в удивительном глобальном событии и жить в олимпийской деревне со спортсменами из самых разных видов спорта.

Это было невероятно — для нас это был полноценный турнир. Да, мы выиграли полуфинал со счетом 3:0 у Бразилии — отличной команды, которая тоже хорошо играла, но мы также обыграли Нидерланды и Нигерию. Обе игры были очень тяжелыми, и мы должны были приложить все усилия для победы. Какая у нас была сплоченная команда!»

6:2 в класико и новая позиция (ложная девятка) – май 2009-го

Возможно, лучшее класико в истории «Барсы». Слово Месси.

«Это был особенный вечер, учитывая то, как мы выиграли на «Бернабеу». Я играл на новой позиции – «ложная девятка». Это был план, который Пеп Гвардиола придумал специально для этого матча, чтобы мы были максимально эффективны.

Фантастическая игра всей команды. Я не уверен, был ли это лучший матч в моей карьере, но это определенно матч, который мы всегда будем помнить».

Гол головой «МЮ» в финале ЛЧ – май 2009-го

Первый финал Лиги чемпионов в карьере Лео. На Месси поначалу отбрасывали тень и Тьерри Анри, и Самюэль Это’О. Они завершали, а созидали Хави с Иньестой. Но во втором тайме шанс представился. Месси застал навес Хави на линии вратарской между Фердинандом и О’Ши и в нетипичном для себя прыжке загрузил мяч головой в дальний угол.

«Трудно было представить, что я буду забивать головой, когда [Рио] Фердинанд стоит рядом со мной, но у меня действительно не было опекуна — мяч пришел в центр, и я был там, чтобы встретить его.

Когда мяч был в воздухе после прострела Хави, я представлял, как забиваю этот гол и благодарю Бога. Это был важный мяч во всех смыслах: и для команды, и для результата в финале, и для меня тоже. Это по-прежнему один из моих любимых голов».

Пента-трик «Байеру» – март 2012-го

«Барса» выиграла в Германии 3:1, а на «Камп Ноу» закрепила преимущество. Получилось даже слишком – 7:1. На счету Месси пять мячей.

«Какой невероятный вечер! Я был просто в восторге от пяти голов и осознания победы. В то время я не знал, что стал первым игроком, забившим пять голов в игре Лиги чемпионов. Я просто думал, что мы играли очень хорошо как команда, и был рад этому».

Вышел в лучшие бомбардиры в истории Ла Лиги – ноябрь 2014-го

«Барса» в 12-м туре Ла Лиге разгромила «Севилью» 5:1. Месси открыл счет, сравнявшись по голам с Тельмо Саррой (253 мяча в чемпионате Испании). Во втором Лео вышел вперед, а перед финальным свистком оформил хет-трик – потому что рекорды нужно бить красиво.

«Это потрясающее чувство — быть лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги, лиги, в истории которой так много выдающихся игроков. Это большое достижение для меня. Не запланировал никакого особенного празднования, потому что никогда не думаю, что будет после того, как я забью. Лучше, чтобы все празднования были естественными – как и игра».

Второй гол на ЧМ – июнь 2014-го

В дебютном матче группового этапа против Боснии Лео сыграл в стенку с Игуаином и забил с линии штрафной – рикошетом от штанги.

«Своего второго гола на чемпионате мира мне пришлось ждать восемь лет. Мы хотели провести отличный турнир и начали с победы над Боснией, и я забил наш второй гол.

Нам не удалось выиграть тот турнир, но мы сделали что могли».

Гол «Баварии» в полуфинале ЛЧ – май 2015-го

Очень тяжелый полуфинал. В первом матче на «Камп Ноу» 77 минут горели нули. Дальше Месси положил в угол из-за штрафной, а на 80-й сотворил шедевр. Не прикасаясь к Боатенгу, развернул его на 360 градусов. «Когда я приблизился к Боатенгу, все, о чем я думал, это просто попытаться обойти его, чтобы приблизиться к воротам – этот момент ничем не отличался от других. Я был очень рад забить гол в таком важном матче, который помог нам выйти в очередной финал Лиги чемпионов. Но только когда в социальных сетях появились комментарии, я понял, насколько хорошо мы сыграли. Прочитал много комментариев и посмотрел видео. У нас был потрясающий тренер Луис Энрике, и он помог нам выиграть очень сложный матч».

Трудная победа в ЛЧ – июнь 2015-го

Тяжелейший финал против «Ювентуса» (3:1). Сам Лео не забивал и не отдавал голевые, но поучаствовал во всех мячах. Первый: сделал важный перевод на Жорди Альбу в затяжной комбинации, которая привела к голу Ракитича – помог нарушить баланс обороны «Юве». Второй: именно удар Месси привел к добиванию Суареса в середине второго тайма – ключевой гол, который переломил ход матча. Третий: Месси выиграл борьбу в центре поля в компенсированное время, дотащил мяч до чужой финальной трети, а через несколько секунд Неймар поставил точку в финале.

«Тогда в Берлине мы не осознавали значения того, что сделали для победы в требле. Это было особенно важно, сильнейшие команды побеждать нелегко. В условиях жесткой конкуренции ты можешь хорошо играть, но вылететь из Лиги чемпионов после одного матча».

Дубль «Реалу» и 500-й гол за «Барсу» – апрель 2017-го

«Это была идеальная ночь, когда все прошло как надо, когда я получил все, что хотел. Я забил два отличных гола в ворота «Реала» на «Бернабеу», второй забил на последней минуте и принес нам победу. А еще забил мой 500-й гол за «Барселону»!

Я не мог и мечтать о большем. Если бы я не забил в тот момент, мы бы тут же распрощались с чемпионством. Это был гол, который вдохновил нас продолжать борьбу за победу в Ла Лиге. Мы заслужили победу в этом матче, эмоциональнейший момент для всех барселонистас».

Победа на Копа Америка-2021 – июль 2021-го

Первый трофей со сборной Аргентиной (не считая Олимпиады) – после победы над Бразилией в финале!

«Я достиг душевного спокойствия, осуществив мечту, которая так много раз ускользала от меня. Это было похоже на сон, фантастический момент. Я не мог поверить, что это произошло.

Сейчас, когда я смотрю на фото, мне приятнее, чем тогда, потому что я был ошеломлен. Я не совсем понимал, что происходит.

Часть СМИ называла нас неудачниками [после поражений на предыдущих Кубках Америки], говорили, что мы не чувствуем ответственности, играя за сборную, что нас не должно быть в сборной.

Все, что я выиграл, важно и прекрасно, но Кубок Америки был сложнее всего, потому что я прошел через многое. Наконец-то я радовался с первого до последнего дня отпуска. Раньше было горько.

Теперь мои дети все время поют аргентинские песни, вспоминают финал против Бразилии. Невероятно видеть, как они наслаждаются этим».

Победа на ЧМ в Катаре

МЫ! ЭТО! ВИДЕЛИ!

Фото: Gettyimages.ru/Luis Bagu, Laurence Griffiths, Denis Doyle, Bagu Blanco, Shaun Botterill, Jasper Juinen, David Ramos, Matthias Hangst, Alex Grimm/Bongarts, Buda Mendes; eastnews.ru/ALTERPHOTOS via www.imago-images.de/Imago Sport and News