«Лучший в истории». Партнеры Месси обожают Лео – и это взаимно

Аргентина любит Месси и Месси любит Аргентину – два тезиса, проверенные чемпионатом мира-2022.

Только за период (меньше месяца!) триумфального турнира собралось гигантское число взаимных комплиментов. Хорошее свидетельство замечательной атмосферы внутри команды.

Осторожно: очень много слов любви, тепла и благодарности.

«Этот малыш – лучший, но он один из нас». Аргентинские футболисты бесконечно ценят Месси

• Главный фанат – Эмилиано Мартинес.

Отмечал прогресс Месси: «На этом чемпионате мира, на мой взгляд, он стал сильнее с точки зрения физики и с точки зрения футбола».

Сравнивал Месси с Роналду: «Все знают, что Месси лучше Роналду как футболист. Лео родился волшебником».

Выделял человеческие качества: «Он славный парень, реально славный. Он не эгоист ».

Подсвечивал культ Месси на родине: «Он представляет Аргентину как герой. Люди уважают Месси больше, чем президента. Он номер один, труженик и источник вдохновения для всех».

Подтверждал, что против него очень сложно на тренировках: «Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми , а это тяжелее всего. Его удары – просто нечто.

Он ставит мяч, смотрит на тебя – и бьет прямо в девятку. Поразительная левая».

• Защитник Кристиан Ромеро мечтает поиграть с Месси подольше: «Надеюсь, это не последний чемпионат мира для Месси. Этот вопрос все время поднимается, и мы говорим, что собираемся попросить его не завершать карьеру в сборной. Гордимся таким партнером».

• Левый защитник Николас Тальяфико восхищался капитанскими качествами: «Месси – наш лидер, который подстегивает и мотивирует нас. Он особенный. Мы знаем, что у нас есть Месси, и это большой источник вдохновения. У нас всех одна мечта, и я искренне верю, что Аргентина выиграет чемпионат мира. Потому что Месси будет рядом с нами.

Мы сможем рассказать нашим внукам, что играли с величайшим игроком в истории ».

• Центральный полузащитник и автор ассиста в финале ЧМ Алексис Мак Аллистер признавался, что из-за величия Месси смущается с ним разговаривать: «Играть вместе с Месси – это мечта. Честно говоря, вне поля я не слишком много с ним разговариваю, потому я очень стеснительный и не хочу его беспокоить ».

И лаконично описывал гениальность Лео: «Когда все рушится, Лео появляется из ниоткуда и творит магию».

• Центральный полузащитник Родриго Де Поль – телохранитель Месси на поле. И комплименты соответствующие: «Я его очень люблю.

Ценю его за то, что он в 35 лет остается лучшим. Сейчас на поле много машин с точки зрения физической силы.

Очень ценю его как человека. Этот малыш – лучший, но он один из нас . Мы очень весело проводим время. И мы наслаждаемся возможностью быть рядом с ним».

• Лисандро Мартинес – внимательный зритель шоу от Месси с лучшего ракурса на поле: «Когда я вижу, что Лео вытворяет на поле... У меня мурашки по коже. Как партнер по команде, ты отдаешь за него все».

• Ди Мария наслаждался игрой с Месси и в клубе за «ПСЖ»: «Он лучший в мире. Инопланетянин, не устану повторять. И я еще раз говорю: игра с Лео – лучшее, что случилось со мной в карьере . Разделить поле с Лео – это сбывшаяся мечта.

• Хулиан Альварес – идеальная девятка для Месси – красиво подытожил: «Находясь в команде, ты понимаешь, что Месси действительно нормальный человек, он отличный человек и великий капитан».

• И постскриптум от главного тренера Лионеля Скалони: «Я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом».

Месси давал советы молодым, поддерживал Лаутаро в кризисе и восхищался Альваресом

Месси постоянно говорил о великолепной атмосфере внутри команды – и ставил проход в каждый новый раунд важнее собственных голов и качественной игры: «Важен лишь командный успех, который стал бы самой прекрасной вещью из всех. Мы упорно боремся, отдаем все силы – я восхищаюсь стараниями партнеров».

Признавался, что ему очень нравится роль опытного капитана: «Получаю огромное удовольствие от турнира. Наслаждаюсь каждым моментом. Опыт и возраст заставляют смотреть на все иначе.

Только сложно говорить ребятам помладше просто наслаждаться. В их возрасте у меня не получалось. Я говорю им, что никогда не знаешь, сможешь ли сыграть на еще одном чемпионате мира. Так что надо наслаждаться моментом и играть в лучший футбол».

Персонально хвалил Хулиана Альвареса: «Никто и представить не мог, что Хулиан сыграет такую роль и будет настолько важен для нас. Он оказал поразительную помощь.

Ведет игру, бьется в каждой ситуации, создает моменты. Славный парень»

И говорил о другом форварде, которого очень сильно критикует. Речь о Лаутаро Мартинесе: «Очень важный игрок для нас. Он нападающий и живет тем, что забивает голы. Мы помогаем ему набрать лучшую форму. Я в него верю».

Месси: Сложно говорить ребятам просто наслаждаться. В их возрасте у меня не получалось, но ты никогда не знаешь, сможешь ли сыграть на еще одном чемпионате мира. Так что надо наслаждаться моментом и играть в футбол.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Bernadett Szabo, Paul Childs, Kai Pfaffenbach, Lee Smith, Molly Darlington,Hannah Mckay, Carl Recine