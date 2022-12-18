Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Счастье.

Лионель Месси – чемпион мира. В 35 лет он достиг всего, о чем может мечтать футболист даже межгалактического уровня. Сегодня – главный момент его карьеры. В его руках – самый ценный кубок в жизни, на шее – самая тяжелая, самая дорогая, самая долгожданная и еще сто раз «самая-самая» медаль.

Лучший момент, чтобы вспомнить его извилистый путь.

Все начиналось в Росарио. На этом желто-каменном поле стадиона бедной команды «Грандоли». А ведь сначала у Лео даже не было мяча, он собирал его из пластиковых бутылок и носков. Это рассказывали его братья – Родриго и Матиас, которые тоже занимались в «Грандоли» (именно из-за них Лео вовлекся в игру и попал в секцию).

Потом – «Ньюэллс Олд Бойз». Там у Месси появилась особая мотивация, чтобы никогда не останавливаться и уничтожать всех вокруг. Одно время тренер Карлос Маркони давал ему по альфахору за каждый гол – это такое шоколадное печенье с молочной карамелью внутри. Если Месси забивал 4 гола, то получал 4 печенья.

Чтобы заставить Лео прогрессировать еще мощнее, тренер пообещал ему по два печенья за гол головой. «Чуть ли не следующем матче Лео обыграл всю защиту и вратаря, потом подкинул мяч и забил головой в пустые ворота. Он посмотрел на меня и показал пальцами: давай два», – вспоминал Маркони.

Когда Месси исполнилось 9 лет, тренеры «Ньюэллс Олд Бойз» задумались, что с Лео что-то не так. Все партнеры становились выше, а Месси оставался совсем низким – 1 метр 27 сантиметров. Папа его друга даже подкладывал дополнительную подушку в машине, чтобы Лео видел, что происходит за окном.

Это никак не сказывалось на успехах в детских турнирах, но в перспективе принесло бы огромные проблемы: с таким ростом Месси никогда не смог бы вступать в единоборства. Пришлось пройти подробное обследование. Так у 9-летнего Месси обнаружили дефицит гормона роста, который невероятно важен для созревания организма.

Так Месси начал делать инъекции гормона роста. «Я был самым маленьким на поле, самым маленьким в школе, самым маленьким во дворе. Поэтому каждый день мне делали укол в ногу. День за днем, неделя за неделей – и так на протяжении трех с лишним лет», – вспоминал Месси.

Правда, на пути к выздоровлению у Месси возникла трагическая сложность. В конце девяностых-начале нулевых Аргентину охватил мощный экономический кризис, который в 2001 году привел к дефолту, отставке президента и крушению среднего класса.

Первые два с половиной года лечения Месси оплачивались из страхового фонда сталелитейного завода, где работал отец Лионеля. Когда кризис окончательно разбушевался, все страховые выплаты урезали, и Месси остался без инъекций гормона роста. Курс уколов стоил от 900 до 1300 долларов в месяц, и у семьи таких денег не было.

Хорхе Месси сначала обратился к руководству «Ньюэллс Олд Бойз» – он рассчитывал, что клуб спасет своего главного юниора, но ошибся, потому что кризис задел и футбольные клубы. Семья Месси срочно искала варианты спасения: прерывать курс лечения надолго нельзя. «Никаких побочных эффектов от резкой остановки курса нет, но если бы Лео закончил принимать гормон, то сейчас был бы намного ниже, в районе 1 метра 50 сантиметров», – отметил врач Шварцштейн.

Вскоре семье Месси помогли два предпринимателя из Буэнос-Айреса, которые слышали о невероятном таланте Месси и были знакомы с представителями «Барселоны». Так Хорхе Месси познакомился с Жозепом Марией Мингельей – одним из самых важных сотрудников «Барселоны» среди тех, кто никогда не мелькал на публике.

«После подробного просмотра видео я был просто поражен, – вспоминал Мингелья. – Казалось, что Лео пришел к нам с невероятной планеты, где рождаются исключительные люди: архитекторы, врачи, великие музыканты». «Барселона» изначально не особо заинтересовалась Месси, но Мингелья сделал все, чтобы изменить позицию клуба. Он купил Лионелю и его отцу билеты в Испанию и даже оплатил проживание в Барселоне.

Месси тренировался, играл. Но шло время, а конкретики не появлялось. Отец Месси уже не верил, что с «Барселоной» все получится. Ему казалось, что каталонцы, как и «Ньюэллс Олд Бойз», обманут и не предложат никакой контракт.

Чтобы успокоить Хорхе Месси, Мингелья и другой менеджер «Барселоны» Решак подготовили временное соглашение. Оно было написано 14 декабря 2000 года на салфетке в одном из ресторанов на горе Монтжуик. Соглашение гарантировало, что вскоре с Месси будет подписан полноценный юниорский контракт. Отцу Лионеля при этом гарантировалась должность в юношеской системе «Барселоны».

Документы готовились до марта 2001-го, а лечение требовалось максимально быстро. В итоге первый курс инъекций гормона роста оплатил генеральный директор «Барселоны» Жоан Лакуэва: он дал отцу Месси 152 тысячи песет из личных сбережений.

Все не зря: уже через несколько лет Месси ворвался в основу «Барселоны». И началось безумие:

• Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, 7 раз – Кубок

• 4 раза становился победителем Лиги чемпионов, по 3 раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ

• 7 раз выигрывал «Золотой мяч»!

• 8 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, с отрывом лучший бомбардир в истории Ла Лиги – 474 гола против 311 у идущего вторым Криштиану Роналду.

И на этом восхитительном фоне все, что долгое время было у Лео в сборной, – победа на молодежном (U-20) ЧМ-2005 и золото Олимпиады-2008. Все не то.

На чемпионатах мира:

❌2006 – вылет в четвертьфинале от Германии (1:1, по пенальти – 2:4) ❌2010 – вылет в четвертьфинале от Германии (0:4) ❌2014 – поражение в финале от Германии (0:1) ❌2018 – вылет в 1/8 финала от Франции (3:4)

В прочих финалах:

❌2007 – поражение в финале Кубка Америки от Бразилии (0:3) ❌2015 – поражение в финале Кубка Америки от Чили (0:0, 1:4 по пенальти) ❌2016 – поражение в финале Кубка Америки от Чили (0:0, 2:4 по пенальти)

После того поражения в 2016-м Месси даже объявил о завершении карьеры в сборной. Ему надоело все – и отсутствие результатов, и жесточайший прессинг многих болельщиков, и хаос в федерации, из-за которого Месси в том же 2016-м из своего кармана платил охранникам сборной (долги федерации перед ними достигли полугода). «Я всегда чувствовал страсть аргентинцев. Но есть группа людей, которая постоянно сомневается во мне. У них было мнение о любом моем действии. Не самое позитивное мнение.

В 2006-м я почти не играл – и меня уже тогда начали критиковать. Я никогда не мог понять, за что они пытались меня задевать», – говорил Лео

Месси вернулся в сборную спустя неделю. «Я очень сильно влюблен в свою страну, мне хочется поиграть в национальной команде. В аргентинском футболе и так много проблем. Мне бы не хотелось создавать новые. Я хочу просто принести пользу сборной – и это лучше делать, находясь внутри нее», – извинялся Лео. Позже он признал, что решение об уходе было спонтанным и слишком резким.

Страдания закончились только с приходом Лионеля Скалони на пост главного тренера сборной Аргентины в 2018 году.

В 2021-м Месси выиграл первый взрослый финал с Аргентиной – в решающем матче Кубка Америки одолели Бразилию (1:0). «Мне нужно было вытащить эту занозу и взять трофей со сборной. Много раз я уходил с поля разочарованным, но знал, что результат придет. Я благодарен Богу за то, что он подарил мне этот момент, лучше и не придумать: в Бразилии против Бразилии.

Много раз я мечтал об этом. Посвящаю победу семье: моей жене, моим детям, моим родителям, моим братьям и сестрам, которым много раз приходилось страдать, как и мне, или еще хуже. Много раз нам приходилось уезжать в отпуск и проводить несколько дней в расстроенных чувствах, ничего не выигрывая, но на этот раз все по-другому.

Думаю, мы по-прежнему не осознаем, что мы на самом деле сделали, стали чемпионами. Мы счастливы и празднуем. Этот финал войдет в историю – мы обыграли Бразилию в Бразилии», – сказал тогда наконец-то счастливый Месси.

«Когда играешь с чувством, что ты что-то кому-то должен, то оказываешь на себя большое давление. Я радуюсь, что Лео пережил этот момент и теперь ему легче, – говорил защитник Николас Тальяфико. – Люди всегда хотят от него большего, но трофей помог освободиться от давления. Мы расскажем внукам, что поиграли с величайшим игроком в истории. Простота помогает нам оставаться скромными. Ему не нужны слова – он просто подает пример».

Дальше – разгром Италии (3:0) в матче за Финалиссиму.

Но все это – ничто на фоне большой цели, к которой Лео шел все эти годы.

«Это, вероятно, мой последний чемпионат мира. Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту, – сказал Месси перед стартом ЧМ-2022. – Надо делать то, что мы делаем обычно. Мы чувствуем себя хорошо. Надо бороться с этими нервами и тревожностью. Просто стараться играть в футбол с самого начала и до конца матча».

И Месси это удалось. На последнем чемпионате мира в карьере он взял титул.

Великий!

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Jasper Juinen, Koji Watanabe, Alexander Hassenstein, Mike Stobe, Dan Mullan; REUTERS/Carl Recine