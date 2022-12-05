Бразилия vs Хорватия – новый четвертьфинал ЧМ! Этих бразильцев вообще можно остановить?

Финалисты прошлого турнира попробуют.

В понедельник Хорватия прошла Японию по пенальти в плотнейшем матче – с тремя сэйвами вратаря Ливаковича.

А следом Бразилия очень легко разобралась с Южной Кореей: два гола за 13 минут, разгромный счет к 29-й, 4:0 – к 36-й, причем с четырех попаданий в створ.

Бразильцы и хорваты вышли друг на друга в 1/4 финала Катара-2022.

Когда и где матч?

Новое шоу от Бразилии ждем 9 декабря (пятница) в 18:00 на стадионе «Эдьюкейшн Сити» – Хорватия, конечно, будет ей мешать.

Этим матчем четвертьфинальная стадия на чемпионате мира как раз и откроется.

Позже в этот же день сыграют Нидерланды с Аргентиной (вы же ничего на пятницу сразу не планируете?), победители выйдут в полуфинал друг на друга в верхней части сетки.

Возрастная хорватская сборная провела на поле 120 минут и потом нервничала в серии пенальти, гораздо более молодая бразильская решила все вопросы намного раньше – возможно, в этом дополнительное преимущество южноамериканского фаворита.

Как играли между собой?

Бразилия и Хорватия пересекутся на чемпионате мира в третий раз. Но в плей-офф – впервые, потому что до этого вместе они только начинали турниры.

На ЧМ-2006 бразильцы обыграли хорватов в своем первом матче турнира – единственный гол за сборную с Кафу, Роберто Карлосом, Роналдиньо и Роналду в основе забил в конце первого тайма молодой Кака. Хорватия тогда осталась на третьем месте в группе, бразильцы выиграли все матчи и пошли дальше с первого, но остановились в 1/4 финала на Франции из-за гола Тьерри Анри.

ЧМ-2014, домашний, Бразилия начинала матчем с Хорватией – и было трудно. Марсело тогда быстро срезал в свои, Неймар сравнял в первом тайме, а победный забил с пенальти только в середине второго, уверенные 3:1 оформил только Оскар в добавленное время. Хорваты тогда снова закончили группу третьими, бразильцы – традиционно первыми, но после прохода Чили и Колумбии они получили те самые 1:7 в полуфинале от Германии и провалили следом матч за бронзу тоже. Неймар, Тьяго Силва и Дани Алвес помнят.

Через четыре года накануне ЧМ-2018 им явно не хватало друг друга в группе – видимо поэтому сыграли между собой товарищеский матч за полторы недели до старта на «Энфилде». Бразильцы победили 2:0 (Неймар, Фирмино) – но потом на самом чемпионате мира Бразилия вылетела в четвертьфинале, а Хорватия прошла до финала и серебра.

Сейчас бразильцы – суперфавориты. Как считаете, у хорватов вообще будут шансы?

Фото: REUTERS/Carl Recine, Lee Smith; Gettyimages.ru/ Alex Livesey, Adam Pretty