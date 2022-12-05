ЧМ-2022 в Катаре
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Хорватия – в 1/4 финала ЧМ. Супергерой Ливакович взял три пенальти в серии!

Доминик Ливакович Доминик Ливакович
Суити Гонда Суити Гонда
Дайдзен Маэда Дайдзен Маэда
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Иван Перишич Иван Перишич
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
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Деян Ловрен Деян Ловрен
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Короли экстра-таймов и серий.

В воскресенье мы спрашивали у вас, будут ли в 1/8 финала ЧМ-2022 вообще сенсации – и те из вас, кто в них все-таки верит, больше всего надеялись на Японию в матче с Хорватией.

Мы приблизились именно к этому в конце первого тайма, когда японцы забили логичный первый мяч: они смотрелись острее, часто пробовали заходить в чужую штрафную верхом, а сработала необычная попытка.

Вместо подачи Япония разыграла угловой, навес пошел после нескольких запутывающих движений, а ключевым оказался вот этот момент. На ВАР-повторе с автоматической системы мы потом увидели, что только кусочек рукава уберег японского игрока от офсайда, поэтому легитимными остались следующие касания и гол форварда Дайдзена Маэда из «Селтика».

Брутальный японец закатил с пары метров, из вратарской. На этом чемпионате мира он был в основе на оба выигранных матча: и с Германией, и с Испанией – оба раза уходил на замену в первой половине второго тайма.

Ушел и сейчас, но с важнейшим для страны голом, всего вторым за сборную в жизни и первым в официальном матче (первый был полгода назад Гане в товарищеском).

Правда, хорваты ответили в том же стиле еще при Маэде на поле: ответственным за заброс стал Деян Ловрен – а Иван Перишич превратил его в голевой пас. Это первое результативное действие защитника «Зенита» на чемпионатах мира, а ведь он провел уже 14-й матч на ЧМ.

А Перишич забил за Хорватию десятый мяч на больших турнирах и обошел по голам на ЧМ с Евро суперлегенду прошлого поколения – Давора Шукера, приводившего команду к бронзе-98. Причем Перишич забил уже на пятом крупном турнире, распределяет голы поровну – больше ни у кого из хорватов нет такого разнообразия.

Игра после этого успокоилась надолго – до серии пенальти.

Там главной звездой там стал хорватский вратарь Доминик Ливакович: три сэйва – вау!

Причем погасил японцев сразу же: взял первые два удара. Сначала Такуми Минамино пробил слишком просто, близко к центру (на фото), следом Каору Митома не усложнил достаточно ударом в правый для кипера угол.

А как только японцы почувствовали хоть какой-то шанс после пижонского удара Марко Ливайи в штангу, Ливакович взял еще и удар Майо Йосиды.

Итого потащил три из четырех – и вывел хорватов в четвертьфинал ЧМ!

Ливакович – всего третий вратарь в истории, взявший три пенальти за одну серию на чемпионате мира. Причем уже второй хорват! Так делали португалец Рикардо против сборной Англии в 2006-м и Даниэль Субашич в 2018-м на той же стадии, что и Ливакович сейчас, когда проходили Данию.

Хорваты не ошибаются на старте плей-офф ЧМ. Пока в Катаре дальше идут только европейцы

Пока все европейцы выбивают неевропейцев в плей-офф ЧМ-2022.

• Хорватия всегда проходит дальше, если попадает в плей-офф чемпионата мира – это третий из трех случаев. Причем две предыдущих попытки закончились медалями: бронзой-1998 и серебром-2018.

Хорваты – короли дополнительного времени и послематчевых серий. Как раз через сплошные экстра-таймы они дошли на ЧМ-2018 до финала: с Данией и Россией понадобились серии пенальти, в полуфинале против англичан хватило 30 лишних минут. 100-процентный показатель на ЧМ, три из трех.

Вообще семь из восьми последних матчей Хорватии в плей-офф на больших турнирах переходили в дополнительное время (кроме проигранного французам финала-2018): еще как раз тот четвертьфинал Евро-2008, где пропустили по пенальти Турцию, и 1/8 финала Евро-2016 – там будущий чемпион Португалия проскочил только благодаря голу Рикардо Куарежмы на 117-й.

Дальше – встреча с Бразилией или Южной Кореей, четвертьфинал пройдет 9 декабря (пятница) в 18:00. Это будет первый матч 1/4 финала на чемпионате мира.

Пенальти – стихия Хорватии. Но они страдали после проигранной серии в 2008-м десять лет

Это сейчас у Хорватии все так классно в сериях, а ведь не так давно они страдали – в четвертьфинале Евро-2008 сами не забивали три удара из четырех и вылетали – от Турции. Тогда ошибались Лука Модрич, Иван Ракитич и спаситель России Младен Петрич (а забивал только Дарио Срна).

До сих пор в составе только Модрич, с японцами он был в старте, но ушел на замену и 11-метровый не бил, а вот после прохода Дании по пенальти в 2018-м он говорил, как важно хорватам было избавиться от той тяжести: «С 2008-го мы десять лет не проходили первую стадию плей-офф, мы очень хотели сбросить тот груз – и сделали это. Оказалось нелегко, потому что та игра с Турцией сидела в голове – думаю, у каждого, потому что это было очень тяжелое поражение».

Теперь хорваты на совсем другой волне.

Япония – Хорватия 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 1:3
Дата проведения
5 декабря, 18.00, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Маэда, 1:1 – 55 Перишич.
ЯпонияГонда, Йосида, Танигути, Томиясу, Нагатомо (Митома, 64), Эндо, Морита (Танака, 105), Камада (Сакаи, 75), Ито, Доан (Минамино, 87), Маэда (Асано, 64).
ХорватияЛивакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Модрич (Маер, 99), Ковачич (Влашич, 99), Брозович, Перишич (Оршич, 105), Крамарич (Пашалич, 68), Петкович (Будимир, 62; Ливая, 105).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 1:2, 1:3.
Предупреждения:
Ковачич (90), Баришич (116).

Ливакович затащил Хорватию в четвертьфинал. А помните яркие серии пенальти c предыдущих турниров?

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Фото: REUTERS/Lee Smith, Peter Cziborra, Matthew Childs, Marko Djurica

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