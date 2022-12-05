Короли экстра-таймов и серий.

В воскресенье мы спрашивали у вас, будут ли в 1/8 финала ЧМ-2022 вообще сенсации – и те из вас, кто в них все-таки верит, больше всего надеялись на Японию в матче с Хорватией.

Мы приблизились именно к этому в конце первого тайма, когда японцы забили логичный первый мяч: они смотрелись острее, часто пробовали заходить в чужую штрафную верхом, а сработала необычная попытка.

Вместо подачи Япония разыграла угловой, навес пошел после нескольких запутывающих движений, а ключевым оказался вот этот момент. На ВАР-повторе с автоматической системы мы потом увидели, что только кусочек рукава уберег японского игрока от офсайда, поэтому легитимными остались следующие касания и гол форварда Дайдзена Маэда из «Селтика».

Брутальный японец закатил с пары метров, из вратарской. На этом чемпионате мира он был в основе на оба выигранных матча: и с Германией, и с Испанией – оба раза уходил на замену в первой половине второго тайма.

Ушел и сейчас, но с важнейшим для страны голом, всего вторым за сборную в жизни и первым в официальном матче (первый был полгода назад Гане в товарищеском).

Правда, хорваты ответили в том же стиле еще при Маэде на поле: ответственным за заброс стал Деян Ловрен – а Иван Перишич превратил его в голевой пас. Это первое результативное действие защитника «Зенита» на чемпионатах мира, а ведь он провел уже 14-й матч на ЧМ.

А Перишич забил за Хорватию десятый мяч на больших турнирах и обошел по голам на ЧМ с Евро суперлегенду прошлого поколения – Давора Шукера, приводившего команду к бронзе-98. Причем Перишич забил уже на пятом крупном турнире, распределяет голы поровну – больше ни у кого из хорватов нет такого разнообразия.

Игра после этого успокоилась надолго – до серии пенальти.

Там главной звездой там стал хорватский вратарь Доминик Ливакович: три сэйва – вау!

Причем погасил японцев сразу же: взял первые два удара. Сначала Такуми Минамино пробил слишком просто, близко к центру (на фото), следом Каору Митома не усложнил достаточно ударом в правый для кипера угол.

А как только японцы почувствовали хоть какой-то шанс после пижонского удара Марко Ливайи в штангу, Ливакович взял еще и удар Майо Йосиды.

Итого потащил три из четырех – и вывел хорватов в четвертьфинал ЧМ!

Ливакович – всего третий вратарь в истории, взявший три пенальти за одну серию на чемпионате мира . Причем уже второй хорват! Так делали португалец Рикардо против сборной Англии в 2006-м и Даниэль Субашич в 2018-м на той же стадии, что и Ливакович сейчас, когда проходили Данию.

Хорваты не ошибаются на старте плей-офф ЧМ. Пока в Катаре дальше идут только европейцы

Пока все европейцы выбивают неевропейцев в плей-офф ЧМ-2022.

• Хорватия всегда проходит дальше, если попадает в плей-офф чемпионата мира – это третий из трех случаев. Причем две предыдущих попытки закончились медалями: бронзой-1998 и серебром-2018.

• Хорваты – короли дополнительного времени и послематчевых серий . Как раз через сплошные экстра-таймы они дошли на ЧМ-2018 до финала: с Данией и Россией понадобились серии пенальти, в полуфинале против англичан хватило 30 лишних минут. 100-процентный показатель на ЧМ, три из трех.

• Вообще семь из восьми последних матчей Хорватии в плей-офф на больших турнирах переходили в дополнительное время (кроме проигранного французам финала-2018): еще как раз тот четвертьфинал Евро-2008, где пропустили по пенальти Турцию, и 1/8 финала Евро-2016 – там будущий чемпион Португалия проскочил только благодаря голу Рикардо Куарежмы на 117-й.

Дальше – встреча с Бразилией или Южной Кореей, четвертьфинал пройдет 9 декабря (пятница) в 18:00. Это будет первый матч 1/4 финала на чемпионате мира.

Пенальти – стихия Хорватии. Но они страдали после проигранной серии в 2008-м десять лет

Это сейчас у Хорватии все так классно в сериях, а ведь не так давно они страдали – в четвертьфинале Евро-2008 сами не забивали три удара из четырех и вылетали – от Турции. Тогда ошибались Лука Модрич, Иван Ракитич и спаситель России Младен Петрич (а забивал только Дарио Срна).

До сих пор в составе только Модрич, с японцами он был в старте, но ушел на замену и 11-метровый не бил, а вот после прохода Дании по пенальти в 2018-м он говорил, как важно хорватам было избавиться от той тяжести: «С 2008-го мы десять лет не проходили первую стадию плей-офф, мы очень хотели сбросить тот груз – и сделали это. Оказалось нелегко, потому что та игра с Турцией сидела в голове – думаю, у каждого, потому что это было очень тяжелое поражение».

Теперь хорваты на совсем другой волне.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Peter Cziborra, Matthew Childs, Marko Djurica