Хорватия – в 1/4 финала ЧМ. Супергерой Ливакович взял три пенальти в серии!
Короли экстра-таймов и серий.
В воскресенье мы спрашивали у вас, будут ли в 1/8 финала ЧМ-2022 вообще сенсации – и те из вас, кто в них все-таки верит, больше всего надеялись на Японию в матче с Хорватией.
Мы приблизились именно к этому в конце первого тайма, когда японцы забили логичный первый мяч: они смотрелись острее, часто пробовали заходить в чужую штрафную верхом, а сработала необычная попытка.
Вместо подачи Япония разыграла угловой, навес пошел после нескольких запутывающих движений, а ключевым оказался вот этот момент. На ВАР-повторе с автоматической системы мы потом увидели, что только кусочек рукава уберег японского игрока от офсайда, поэтому легитимными остались следующие касания и гол форварда Дайдзена Маэда из «Селтика».
Брутальный японец закатил с пары метров, из вратарской. На этом чемпионате мира он был в основе на оба выигранных матча: и с Германией, и с Испанией – оба раза уходил на замену в первой половине второго тайма.
Ушел и сейчас, но с важнейшим для страны голом, всего вторым за сборную в жизни и первым в официальном матче (первый был полгода назад Гане в товарищеском).
Правда, хорваты ответили в том же стиле еще при Маэде на поле: ответственным за заброс стал Деян Ловрен – а Иван Перишич превратил его в голевой пас. Это первое результативное действие защитника «Зенита» на чемпионатах мира, а ведь он провел уже 14-й матч на ЧМ.
А Перишич забил за Хорватию десятый мяч на больших турнирах и обошел по голам на ЧМ с Евро суперлегенду прошлого поколения – Давора Шукера, приводившего команду к бронзе-98. Причем Перишич забил уже на пятом крупном турнире, распределяет голы поровну – больше ни у кого из хорватов нет такого разнообразия.
Игра после этого успокоилась надолго – до серии пенальти.
Там главной звездой там стал хорватский вратарь Доминик Ливакович: три сэйва – вау!
Причем погасил японцев сразу же: взял первые два удара. Сначала Такуми Минамино пробил слишком просто, близко к центру (на фото), следом Каору Митома не усложнил достаточно ударом в правый для кипера угол.
А как только японцы почувствовали хоть какой-то шанс после пижонского удара Марко Ливайи в штангу, Ливакович взял еще и удар Майо Йосиды.
Итого потащил три из четырех – и вывел хорватов в четвертьфинал ЧМ!
Ливакович – всего третий вратарь в истории, взявший три пенальти за одну серию на чемпионате мира. Причем уже второй хорват! Так делали португалец Рикардо против сборной Англии в 2006-м и Даниэль Субашич в 2018-м на той же стадии, что и Ливакович сейчас, когда проходили Данию.
Хорваты не ошибаются на старте плей-офф ЧМ. Пока в Катаре дальше идут только европейцы
Пока все европейцы выбивают неевропейцев в плей-офф ЧМ-2022.
• Хорватия всегда проходит дальше, если попадает в плей-офф чемпионата мира – это третий из трех случаев. Причем две предыдущих попытки закончились медалями: бронзой-1998 и серебром-2018.
• Хорваты – короли дополнительного времени и послематчевых серий. Как раз через сплошные экстра-таймы они дошли на ЧМ-2018 до финала: с Данией и Россией понадобились серии пенальти, в полуфинале против англичан хватило 30 лишних минут. 100-процентный показатель на ЧМ, три из трех.
• Вообще семь из восьми последних матчей Хорватии в плей-офф на больших турнирах переходили в дополнительное время (кроме проигранного французам финала-2018): еще как раз тот четвертьфинал Евро-2008, где пропустили по пенальти Турцию, и 1/8 финала Евро-2016 – там будущий чемпион Португалия проскочил только благодаря голу Рикардо Куарежмы на 117-й.
Дальше – встреча с Бразилией или Южной Кореей, четвертьфинал пройдет 9 декабря (пятница) в 18:00. Это будет первый матч 1/4 финала на чемпионате мира.
Пенальти – стихия Хорватии. Но они страдали после проигранной серии в 2008-м десять лет
Это сейчас у Хорватии все так классно в сериях, а ведь не так давно они страдали – в четвертьфинале Евро-2008 сами не забивали три удара из четырех и вылетали – от Турции. Тогда ошибались Лука Модрич, Иван Ракитич и спаситель России Младен Петрич (а забивал только Дарио Срна).
До сих пор в составе только Модрич, с японцами он был в старте, но ушел на замену и 11-метровый не бил, а вот после прохода Дании по пенальти в 2018-м он говорил, как важно хорватам было избавиться от той тяжести: «С 2008-го мы десять лет не проходили первую стадию плей-офф, мы очень хотели сбросить тот груз – и сделали это. Оказалось нелегко, потому что та игра с Турцией сидела в голове – думаю, у каждого, потому что это было очень тяжелое поражение».
Теперь хорваты на совсем другой волне.
- Дата проведения
- 5 декабря, 18.00, «Al Janoub Stadium»
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Япония –
Гонда, Йосида, Танигути, Томиясу, Нагатомо (Митома, 64), Эндо, Морита (Танака, 105), Камада (Сакаи, 75), Ито, Доан (Минамино, 87), Маэда (Асано, 64).
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Хорватия –
Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Модрич (Маер, 99), Ковачич (Влашич, 99), Брозович, Перишич (Оршич, 105), Крамарич (Пашалич, 68), Петкович (Будимир, 62; Ливая, 105).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 1:2, 1:3.
Ливакович затащил Хорватию в четвертьфинал. А помните яркие серии пенальти c предыдущих турниров?
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Фото: REUTERS/Lee Smith, Peter Cziborra, Matthew Childs, Marko Djurica
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