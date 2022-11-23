Танцы в Бразилии спасают от бедности и напоминают о колониальном прошлом. Сборная придумала к ЧМ 10 вариантов празднований

«У каждого свой путь. Наш путь – это танец».

Самба и пышные карнавалы в Рио-де-Жанейро – национальный символ Бразилии, а бразильские футболисты ярче всех танцуют во время празднований голов.

Откуда такая любовь к танцам? Как они влияют на экономику и менталитет? А кто лучше всех танцует в сборной Бразилии?

Танцы в Бразилии – «инклюзивное общественное пространство» и способ сопротивления

Это универсальный язык межкультурного общения, способ утверждения идентичности и часть самосознания. Танцы поддерживают устойчивость бразильского общества. По данным социологического опроса за 2012 год, танцы и карнавал – в тройке главных страстей бразильцев после пива и футбола.

Профессор Даниэль Робинсон изучал самбу де рода – одну из разновидностей танца: «Музыка и танец объединяются общими синкопированными ритмами, коллективной историей колонизации и общим духом радости. Люди переключаются между танцами, игрой, пением и хлопками, когда ими движет дух. Никто не может просто наблюдать, все в конечном итоге оказываются в круге, который является мощным инклюзивным общественным пространством».

Самба – самый узнаваемый идентификатор и символ бразильского мира. В XX веке ее влияние вышло на пик: во время правления Гетулио Варгаса самба использовалась как политический инструмент прославления африканского наследия в развитии Бразилии. Тогда закрепились бразильские карнавалы, а самба увеличила популярность.

Танцевальная форма сохранилась в капоэйре – традиционном бразильском единоборстве. Она появилась в период рабовладельчества и воспринималась как способ борьбы рабов против хозяев. Капоэйра запрещалась в обществе и маскировалась под танец, а на фоне расовых угнетений афробразильцев остается актуальной.

Карнавалы собирают миллионы туристов и дают по 20 тысяч рабочих мест, для бразильцев танцы – возможность вырваться из бедности

«Отчасти это современное проявление средневековых христианских традиций, которое ознаменовывало наступление великого поста бурными и антиавторитарными празднествами, а отчасти – отголосок африканских традиций коронации», – говорил о бразильских карнавалах искусствовед Иэн Драйвер.

Танцы формируют позитивный образ Бразилии в международном поле. Это рычаг по развитию туризма и привлекательности страны. Ежегодно в Бразилии проходят карнавалы, которые длятся несколько дней. Важные цифры вокруг их экономики:

в 2017 году фестиваль в Рио-де-Жанейро посетили около шести миллионов человек (из них 1,1 миллиона – туристы), под него было создано около 20 тысяч временных рабочих мест;

в 2020-м количество туристов увеличилось до двух миллионов, ориентировочная прибыль составила 230 миллионов долларов.

Карнавальное направление закрепилось в Бразилии с XVII века под влиянием португальских традиций и стало самобытным элементом культуры. За несколько веков оно масштабировалось и наполнилось новыми формами: к самбе и заполненным улицам добавились объемные костюмы и перформансы с гигантскими платформами.

В зависимости от города меняется музыкальный фон (от афро-бразильских ритмов и рока до фрево и регги) и размеры празднований. Например, на самом крупном карнавале в Рио-де-Жанейро есть самбодром – 700-метровая площадка с трибунами на 80 тысяч зрителей, через которую проходят ученики разных школ самбы (14 входят в элитную группу).

Танцовщица карнавальной самбы Юлиана Титаева несколько раз выступала на фестивалях в Бразилии и рассказывала: «Самба – не просто национальный танец, это память об африканских корнях, о давно забытой родине, о тех тяжелых временах, которые пережили предки, проданные в рабство. Танец, родившийся в фавелах Рио-де-Жанейро, выражающий всю суть души настоящего бразильца.

Для бедных районов Рио самба – это социальный лифт. Бразилия очень многонациональная и мультикультурная страна, но здесь все еще сильно распространен расизм. Уровень образования в муниципальных школах в зоне норче [северная часть города] намного ниже, чем в белой зоне сюл [южная часть города].

Молодежи из бедных районов гораздо сложнее получить хорошее образование, а следовательно, и хорошую работу. Бразильянки рано рожают, и детей в семье обычно много. С малых лет их растят на музыке и культуре самбы. Да и особой альтернативы времяпрепровождения в бедных районах Рио нет».

Бразилия подготовила к ЧМ-2022 10 танцевальных празднований. Главный тренер Тите сказал: «Наш путь – танец»

Перед началом ЧМ-2022 в Катаре нападающий Рафинья говорил, что сборная Бразилии подготовила танцы на 10 голов: «Один – для первого, один – для второго, один – для третьего... Если мы забьем больше 10, тогда придется вводить новшества». На групповом этапе бразильцы забили три гола, а после дебютного гола Ришарлисона за ним выстроилась змейка.

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснял, что значат танцы для его команды: «Это естественность. Уважение к культуре, уважение к тому, кто мы есть. Это счастье, это радость. Да, это момент, когда мы должны быть сосредоточены и серьезны. Но есть ситуации, когда мы можем веселиться, когда можем дать вибрации. У каждого свой путь. Наш путь – это танец».

Нападающие Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли назвали Лукаса Пакету главным танцором в сборной Бразилии. По их мнению, он обыграет Неймара в танцевальном поединке и «научит всех танцевать». «Я люблю танцевать, мне всегда это нравилось. Мое празднование – это мой фирменный знак, я всегда так делал – это фанковый шаг. Я люблю фанк», – рассказывал Пакета, который записывал вирусные ролики под Night Fever и Macarena.

Из-за танцев бразильцы подвергались критике. Например, после гола Винисиуса за «Реал» один из экспертов на канале El Chiringuito спровоцировал шум: «Когда вы забиваете гол и хотите танцевать самбу, то отправляйтесь на самбодром в Бразилии. Вы должны уважать товарищей и не вести себя как обезьяна».

Винисиус ответил, что продолжит танцевать, потому что это прославляет культурное разнообразие мира. Его поддержали руководство «Реала», Пеле, Неймар и Родриго, с которым они вместе танцуют во время празднования голов:

«Несколько недель назад некоторые люди начали критиковать мои танцы. Они принадлежат не только мне, но и Роналдиньо, Неймару, Лукасу Пакете, Гризманну, Жоау Феликсу, Матеусу Кунье... Бразильские исполнители фанка и танцоры самбы, латиноамериканские исполнители реггетона, чернокожие американцы.

Я родом из страны, где уровень бедности очень высок. Там, где люди не имеют доступа к образованию. У людей часто нет доступа к еде! <…> Такие истории всегда заканчиваются извинениями или типичными фразами «Меня неправильно поняли». Но повторю для вас, расисты: я не перестану танцевать. На самбодроме, на «Сантьяго Бернабеу», где захочу!»

Неймар приучил к танцевальным импровизациям еще до переезда в Европу, но в 2014 году тоже попал под критику, когда вместе с Дани Алвесом отпраздновал гол «Райо Вальекано» при счете 6:0. Неймар объяснял: «Нам было весело. Будь то игра, жизнь или что-то еще. Мы такие и просто счастливы переживать незабываемые моменты. Наш девиз – смелость и счастье».

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Clive Brunskil, Wagner Meier; facebook.com/titaeva.juliana/photos; globallookpress.com/ Marcio Machado/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com; East News/David Klein/Associated Press/East News