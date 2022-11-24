Пенальти на Роналду не было, но был на Жоау Феликсе. Разбор скандального судейства Португалия – Гана

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев для Sports.ru разобрал работу судей на самом ярком матче дня.

Лучший арбитр США Исмаил Эльфат сделал дебютный матч Криштиану Роналду на ЧМ-2022 немного скандальным: отменил гол Роналду в ворота сборной Ганы, назначил очень спорный пенальти и не наказал ганцев за неаккуратную игру в штрафной.

Отмена гола Роналду: основания были, но в ЛЧ и АПЛ такое засчитали бы

На 31-й минуте Криштиану боролся за мяч с защитником ганцев Александром Джику и, выиграв позицию, отправил мяч в сетку. Но гол не засчитали: португалец подтолкнул соперника.

Основания для отмены были: борьба не была взаимной, а толчок со стороны Роналду точно был. Движение руки португальца было легким, но акцентированным.

В таких моментах ВАР не вмешивается в эпизод, поскольку только арбитр в поле может оценить интенсивность борьбы. Скорее всего, такой мяч засчитали бы в Лиге чемпионов или АПЛ. Эльфат перестраховался.

Но неоднозначное решение точно психологически подкосило арбитра.

ВАР очень зря не вмешался в спорном моменте в штрафной Ганы: это пенальти

Интересный и сложный эпизод случился в штрафной Ганы. Роналду отбросил мяч Жоау Феликсу, который в чистом подкате сыграл в мяч.

Алиду Сейду явно не ждал такого развития событий и, пытаясь выбить мяч, с размаху ударил Феликса ногой.

Почему это можно трактовать не как пенальти? Единственное объяснение: португалец пошел в отбор опасно. Но судья зафиксировал именно фол со стороны Феликса – это видно по движению руки арбитра. При опасной игре он бы поднял руку вверх, обозначая свободный удар.

Нужно смотреть на характер отбора Феликса: не был ли его подкат безрассудным? На мой взгляд, нет. Подкат был стелющимся и безопасным. В том, что защитник вместо мяча попал по сопернику, – вина только Сейду. Это пенальти.

ВАР также не вмешался в игру, что странно.

Но к странным решениям видеоарбитров мы уже привыкли. Кажется, у них есть установка вмешиваться в эпизод только в том случае, когда арбитр в поле вообще не видел эпизод.

Роналду не симулировал, но это не контакт для пенальти

Главное и самое скандальное событие матча – назначение 11-метрового удара в ворота Ганы на 62-й минуте. На замедленных повторах видно, что защитник Мохаммед Салису сыграл в мяч, после чего произошел очень легкий контакт в ногах.

Soft penalty, как сказали бы в Европе. Совершенно точно: там такие 11-метровые не назначают.

Линия рекомендаций в таких моментах следующая: если после игры в мяч происходит неизбежный естественный контакт, нужно продолжать игру. В данном случае – назначить угловой удар, а не пенальти.

Однако и в этом моменте ВАР не позвал Эльфата к монитору. Ведь судья видел контакт хорошо и оценил момент именно так.

К ошибкам приводит неготовность судей к такому уровню игры. Квоты от конфедераций не равны качеству

Если первые два эпизода еще как-то можно понять, то пенальти в ворота Ганы – необъяснимое решение.

Хотя у меня объяснение все-таки есть. На чемпионат мира отбирают не лучших судей планеты. Есть квота от каждой конфедерации. Скажем прямо: в США, Австралии или странах Африки играется не так много матчей мирового уровня. Нет опыта больших игр – отсюда и ошибки.

Вы наверняка заметили, что многие топ-судьи из Европы не получили игр в первом туре. Их берегут для решающих матчей.