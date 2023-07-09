В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

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Прошло уже 10 лет после ухода Алекса Фергюсона из «Манчестер Юнайтед».

С тех пор в клубе сменилось шесть тренеров (если не считать исполняющих обязанности), но былая слава по-прежнему далека – «МЮ» так и не выиграл АПЛ без Фергюсона.

Все это время над «Олд Траффорд» витала незримая тень сэра Алекса. Он влиял на выбор новых тренеров, давил на них авторитетом и помогал убеждать потенциальных новичков.

А что еще Фергюсон делал все эти 10 лет? Рассказываем!

Читал лекции в Гарварде

Связи Фергюсона с Гарвардом начались еще в 2012-м – он помогал профессору Аните Элберс, которая писала работу «Сэр Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед». С тех пор они с Элберс сотрудничали, и в октябре 2013-го в журнале Harvard Business Review вышла статья с анализом методов Фергюсона. В апреле 2014-го Гарвардская школа бизнеса объявила, что Фергюсон прочитает 6-недельный курс лекций для тех, кто учится на руководителей. Стоимость – 60 тысяч фунтов.

«Моей первой реакцией было: «А это не тщеславно с моей стороны?» – вспоминал Фергюсон. – Мой сын Джейсон ответил: «Тебе 70 лет, какое тщеславие?» Я подумал, что он прав. Сначала мне было не по себе, но потом все наладилось.

Там я узнал, что очень известен. Раньше ведь в Америке как относились к футболу? На один из десяти. Так что меня впечатлило, сколько всего они знают. Я не говорю, что это подняло мне самооценку или что-нибудь в таком роде. Я просто не ожидал, что они вообще знают, кто я такой».

Писал книги

Вторая автобиография сэра Алекса вышла спустя пять месяцев после его ухода из «МЮ» и ожидаемо стала хитом: 800 тысяч проданных копий за три месяца. Книга поставила рекорд, став самой продаваемой в 2013-м во всех жанрах – даже подвинула «Инферно» Дэна Брауна.

В 2015-м вышла еще одна книга – «Уроки лидерства. Чему меня научили жизнь и 27 лет в «Манчестер Юнайтед». Ее сэр Алекс написал в соавторстве с британским венчурным капиталистом Майклом Морицем. В ней на разных примерах авторы учат эффективности – как учиться и учить, находить полезных людей и так далее.

Отказался от алкоголя (но, кажется, ненадолго)

Фергюсон всегда обожал вино. Он приглашал тренеров на бокал-другой (всех, кроме Арсена Венгера), сравнивал Криштиану Роналду с безумно дорогим Petrus 1961 года и давал Жозе Моуринью подзатыльник за то, что тот перепутал бутылки и не привез любимое Barca Velha.

После выхода на пенсию времени на поиск интересных вин стало больше, так что в мае 2014-го сэр Алекс освободил место для новых находок и продал около пяти тысяч бутылок. Большую часть коллекции – примерно за три миллиона фунтов на аукционе Christie’s .

История любви продолжалась до мая 2018-го, когда Фергюсон напугал всех – у него случился инсульт. Прогнозы звучали пессимистично, но сэр Алекс справился. Ради здоровья пришлось пойти на жертвы – отказаться от любимого красного вина (и алкоголя в целом).

Осенью 2018-го Фергюсон посетил юг Франции, и один из сотрудников ресторана La Mère Germaine в городке Вильфранш-сюр-Мер рассказал подробности: «Приходя к нам, он каждый раз пил воду. Ни капля вина не коснулась его губ. Сэр Алекс любит вина, но пока перестал их пить. Это не очень хорошо для нас, но его здоровье – на первом месте. Мы все поднимем бокал вина, когда он почувствует, что готов».

Кажется, восстановившись от болезни, сэр Алекс все же вернулся к любимому напитку. Об этом рассказал Хабиб Нурмагомедов – в октябре 2021-го они с Фергюсоном пообщались на матче «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» (1:1).

«Фергюсон предложил мне бокал вина, – поделился Хабиб. – Я подумал: «Как объяснить, что я мусульманин?» Так что я сказал, что это не очень хорошая идея, ведь я разнесу тут всех, если выпью. Он ответил: «Окей, тогда лучше тебе не пить».

Убедил Мактоминея выбрать Шотландию, а не Англию

Удивительно, но факт: сэр Алекс влияет и на такие решения!

В 2018-м Скотт Мактоминей выбирал между Англией и Шотландией – его хотели обе сборные. К марту решение созрело: полузащитник «МЮ» выбрал не Англию, в которой родился и вырос, а Шотландию, откуда родом его отец.

Франк Мактомини, дедушка Скотта, рассказал, что парень чувствует себя больше шотландцем, чем англичанином, и сообщил одну неожиданную деталь. «Сэр Алекс Фергюсон очень хотел, чтобы Скотт играл за Шотландию, – поделился Франк в интервью The National. – Он открыто говорил об этом. Я точно знаю, это факт. Могу говорить об этом, не боясь, что кто-то опровергнет мои слова. Они с Жозе Моуринью выступали за этот вариант на протяжении месяца или двух. Сэр Алекс очень хорошо относился ко Скотту все эти годы. Перед уходом на пенсию он дал 16-летнему Скотту первый контракт с «МЮ», а потом, когда ему было уже 18, позаботился о продлении».

Мактоминей дебютировал за Шотландию 23 марта 2018-го. С тех пор он провел за сборную 39 матчей.

Занимался скачками

Удивительно, но Фергюсон не всегда любил скачки. Гари Паллистер рассказывал, что в 90-е тренер даже наказывал за это увлечение. «Если он узнавал, что ты был на фестивале в Челтнеме, то исключал тебя из состава! – вспоминал экс-защитник «МЮ». – Тогда ему не нравилось это. Он не играл в гольф и не любил скачки. Теперь он любит и гольф, и скачки, а еще владеет лошадьми. Раньше он был против того, чтобы парни проводили выходной на скачках, но потом все изменилось. Сейчас он очень даже вовлечен в процесс и добивается успеха».

Уже в 1998-м лошадь Queensland Star, которую купил Фергюсон, впервые победила. «Никто не может до тебя дозвониться, – объяснял возникшую любовь к скачкам Фергюсон. – Мобильные телефоны выключены, ты на свежем воздухе. Никто не может потревожить. Идеально».

В апреле 2021-го его ждал большой успех: все три наездника, на которых он поставил, пришли первыми. «Это был фантастический день, – делился радостью Фергюсон. – Победа всегда приятна, а победа в Мерсисайде приятнее вдвойне. Не думаю, что местные ребята рады моим успехам. Это лучший день с тех пор, как я занимаюсь скачками, а я делаю это 20 лет!»

Интерес Фергюсона к скачкам не угасает: например, в марте 2023-го три его лошади выступали на одном из самых престижных фестивалей, который проходит в Челтнеме.

Пытался заманить Беллингема в «МЮ»

В 2020-м за Джуда Беллингема развернулась серьезная борьба – парня ждали практически во всех топ-клубах Европы. «Ман Юнайтед», конечно, тоже, ведь Джуда с 12 лет не менее 46 раз просмотрели скауты клуба.

В марте «МЮ» предпринял отчаянную попытку – попросил Фергюсона провести Беллингему экскурсию по базе вместе с директором клуба Джоном Мерто. Тогда все уже знали, что Джуд склоняется к переходу в «Боруссию», но как писал The Athletic, в «Юнайтед» надеялись, что продолжительная встреча с Фергюсоном заставит парня передумать.

«За каждым ребенком стоит родитель, – объяснял экс-защитник «МЮ» Микаэль Сильвестр. – И когда родитель получает возможность поговорить с сэром Алексом, то потом старается сделать все, чтобы подтолкнуть ребенка к переходу в «Ман Юнайтед». Когда родители видят сэра Алекса, это удивительно. Он по-прежнему обладает этой силой. Это просто его естественная способность».

Но Беллингем (и его родители) все же устояли.

Выступал против Суперлиги

Фергюсона всегда возмущала идея Суперлиги Европы.

«Разговоры о Суперлиге – это отход от 70-летней истории европейского клубного футбола, – заявил Фергюсон для Reuters. – В 60-х я играл за провинциальный «Данфермлин», а потом тренировал «Абердин», выигравший Кубок обладателей кубков. Для маленького провинциального клуба в Шотландии это было все равно что подняться на Эверест.

Болельщикам по всему миру нравится футбол таким, какой он есть. Не знаю, вовлечен ли в это «Манчестер Юнайтед», поскольку я не участвую в процессе принятия решений».

Уже через несколько дней после релиза из проекта вышли все английские клубы, и идею отложили. В феврале 2023-го Суперлига объявила о перезапуске: 60-80 команд без постоянных членов, деление на дивизионы, 10 красивых принципов. Дальше слов пока не зашло (а «Ювентус» и вовсе, кажется, вышел из числа создателей), но Фергюсон стоит на своем.

«Суперлига – полная чушь, – недавно сказал сэр Алекс. – Это не пошло на пользу репутации клубов и оттолкнуло многих болельщиков. Нельзя игнорировать поклонников».

Возвращал Роналду в «МЮ» (убедил перехватить его у «Ман Сити»)

Все мы помним эту историю: летом 2021-го Криштиану Роналду решил уйти из «Ювентуса», и главным претендентом стал «Манчестер Сити». Они уже почти договорились, но тут вмешался сэр Алекс.

По данным The Athletic, Фергюсон позвонил совладельцу «МЮ» Джоэлу Глейзеру, чтобы убедить перехватить Роналду. Как сообщали источники, сэр Алекс редко звонит Глейзеру, но тогда он посчитал, что возможный переход Криштиану в «Ман Сити» – за гранью.

Газета Manchester Evening News писала, что Фергюсон позвонил и Роналду. В результате Криштиану, уже твердо решивший перейти в «Ман Сити», передумал и согласился вернуться в «Юнайтед». После того разговора «МЮ» предложил Роналду контракт.

«Конечно, свою роль сыграл сэр Алекс Фергюсон, – подтвердил Роналду в интервью Пирсу Моргану. – Я был удивлен, но принял взвешенное решение. Сердце четко подсказало, что делать. Я не жалею. Роль Фергюсона была ключевой. Я поговорил с ним, и он сказал: «Твой переход в «Манчестер Сити» немыслим». А я ответил: «Окей, босс».

Критиковал Сульшера из-за Роналду в запасе. Оле уволили через полтора месяца

После матча «Ман Юнайтед» с «Эвертоном» (1:1) Хабиб спросил Фергюсона: «Что вы думаете о выборе состава?» Сэр Алекс ответил: «Думаю, когда в «Эвертоне» увидели, что Роналду не сыграет…» Хабиб напомнил, что Криштиану вышел на поле во втором тайме, но Фергюсон перебил: «Я знаю, но лучшего игрока команды всегда нужно выпускать в старте».

Конечно, эти слова Фергюсона вызвали бурю. Видео завирусилось в твиттере, Сульшеру пришлось объясняться: «В ходе очень долгого сезона нужно принимать решения, которые позволяют лучше распределять нагрузку. Считаю, что все сделал правильно».

Неизвестно, совпадение ли это, но больше Сульшер не оставлял Роналду на скамейке: Криштиану целиком отыграл 6 из 7 следующих матчей (набрал в них 4+2), единственная замена – на 71-й минуте после 1+1 с «Тоттенхэмом» (3:0).

А затем случились унизительные 1:4 от «Уотфорда». Сульшера уволили из «Манчестер Юнайтед» – спустя полтора месяца после попавшего на видео разговора Фергюсона и Хабиба.

Через два года Оле-Гуннар раскрыл новые детали. «Это единственный раз, когда сэр Алекс извинялся передо мной, – вспомнил Сульшер в майском интервью The Athletic. – Кто-то снял на видео, как он говорит: «Лучшие всегда должны выходить в старте». И это случилось после того, как Роналду остался в запасе на один матч. Фергюсон позвонил мне и извинился, потому что знает, как это сложно».

Снялся в документалке, где откровенно рассказал о болезни

В сентябре 2021-го Фергюсон снялся в документалке «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдавайся». В ней тренер рассказывает историю жизни – с детства до сегодняшних дней. Важное место в фильме уделено неожиданной болезни Фергюсона, которая в мае 2018-го потрясла весь футбольный мир. «В тот день в больницу попало пятеро с таким диагнозом, – рассказывает Фергюсон. – Трое умерли. Двое выжили. В такие моменты понимаешь, как мне повезло. Я помню этот прекрасный день. А потом я задавался вопросами в духе: сколько еще солнечных дней мне осталось увидеть? Мне было сложно».

Сэр Алекс откровенно рассказал о страхах, возникших после болезни.

«Мне очень не хотелось терять память, – говорил Фергюсон в фильме. – Если бы я сидел дома, не зная, кто я такой, это стало бы огромным бременем для моей семьи. Потом ко мне пришли два врача и сказали: «Пишите имена членов семьи, друзей, команд, игроков». И я просто писал, писал и писал».

Тепло общался с тен Хагом

Фергюсон прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост тренера «МЮ» уже в апреле 2022-го. «Надеюсь, он справится, – сказал сэр Алекс в интервью RTÉ. – Клубу нужен человек, который начнет контролировать ситуацию. Надеюсь, у него все получится».

Тен Хаг ввел в «МЮ» некоторые правила, действовавшие при Фергюсоне. Manchester Evening News писала, что после прихода Эрик обязал игроков приезжать на базу на час раньше, чем прежде – в 9 утра. Как при сэре Алексе.

В феврале, перед матчем Лиги Европы с «Барселоной» и финалом Кубка лиги против «Ньюкасла», Фергюсон и тен Хаг поужинали вместе. Кажется, поддержка легенды помогла: «Юнайтед» выиграл у «Барсы» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а потом победил «Ньюкасл» и взял первый трофей с 2017 года.

«После ухода сэра Алекса культура клуба изменилась, – говорил Эрик в интервью The Times. – Одно из важнейших его качеств – умение держать высокие стандарты. Я хотел вернуться к этому, чтобы все в клубе придерживались стандартов высочайшего уровня. Футболисты – тоже, конечно.

Мы с сэром Алексом регулярно общаемся. Он делится мнением, а я счастлив его выслушать. Учитывая его опыт и ум, эти разговоры очень ценны. Я многому учусь у сэра Алекса, ведь это такая легенда. Он вдохновляет».

Грустил на матчах «МЮ» (но иногда и радовался)

Мы уже делали подборку с грустным сэром Алексом на трибунах во время провальных матчей «Манчестер Юнайтед». Кадры из минувшего сезона там тоже есть – в октябре Фергюсон вживую увидел жестокие 3:6 от «Ман Сити».

Но в прошлом сезоне поводы порадоваться все же были. Вы только посмотрите, с какой улыбкой Фергюсон поздравляет тен Хага с победой в Кубке лиги!

Надеемся, впереди еще больше поводов для радости.

Вернулся в «МЮ» консультантом

В июле 2022-го газета Daily Mail рассказала, что Фергюсон вошел в недавно созданную аналитическую группу экспертов, которые будут помогать управляющему директору «МЮ» Ричарду Арнольду. В нее также попали бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл, экс-капитан «МЮ» Брайан Робсон и спортивный директор клуба Джон Мерто.

Планировалось, что они будут консультировать Арнольда по широкому кругу вопросов, включая реконструкцию «Олд Траффорд» и взаимодействие с болельщиками. Отдельно Daily Mail отмечала, что Фергюсон получил наибольшее влияние на решения клуба с момента ухода с поста тренера.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Ian MacNicol / Stringer, Marc Atkins / Stringer, Michael Regan / Staff, Julian Finney / Staff, Stu Forster / Staff; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press; instagram.com