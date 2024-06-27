😴 «Вздремнем». Реакция английских фанатов на соперника сборной по 1/8 финала

Сборная Англии узнала соперника по 1/8 финала Евро-2024. И это...

Словакия. Та самая, которая способна обыграть только Бельгию.

Первая реакция английских фанатов уже никого не удивляет.

💭 «0:0 и пенальти. Вы все уже знаете».

💭 «Нужно срочно улучшать игру, либо мы вернемся домой с Шотландией».

💭 «Вздремнем».

💭 «Надеюсь, они тренируют пенальти».

💭 «Если мы выиграем, они скажут, что это лишь Словакия. Проиграем - не можем победить даже Словакию».

💭 «Можно покупать билеты домой на воскресенье».

Есть шансы?