😴 «Вздремнем». Реакция английских фанатов на соперника сборной по 1/8 финала
Сборная Англии узнала соперника по 1/8 финала Евро-2024. И это...
Словакия. Та самая, которая способна обыграть только Бельгию.
Первая реакция английских фанатов уже никого не удивляет.
💭 «0:0 и пенальти. Вы все уже знаете».
💭 «Нужно срочно улучшать игру, либо мы вернемся домой с Шотландией».
💭 «Вздремнем».
💭 «Надеюсь, они тренируют пенальти».
💭 «Если мы выиграем, они скажут, что это лишь Словакия. Проиграем - не можем победить даже Словакию».
💭 «Можно покупать билеты домой на воскресенье».
Есть шансы?