Клубный футбол ушел на международную паузу, а в АПЛ определились лидеры чемпионата после 11 туров на старте сезона-2025/26: «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси» – отрыв первого места от третьего составляет шесть очков.

«Тоттенхэм» занимает пятую строчку в таблице, уступая «Сандерленду». «Шпоры» могли быть лидерами турнира, если бы в зачет шли только очки, заработанные командой на выезде, подсчитали эксперты SofaScore.

«Тоттенхэм» заработал 13 очков в гостевых играх – лучший результат лиги наравне с «Арсеналом». Но если «канониры» заработали столько же баллов в домашних матчах, то их соседи на своей арене набрали лишь пять очков – это второй худший результат АПЛ после «Вулверхэмптона», у которого в копилке всего два очка.

«Арсенал» в альтернативных таблицах с очками дома и на выезде занимает свое любимое второе место, но такой идеальный баланс позволил подопечным Микеля Артеты стать первыми в реальной таблице АПЛ. А лучшей домашней командой Англии в этом сезоне остается «Ман Сити» – 15 очков дома, семь очков на выезде.

Таблицы АПЛ в домашних и выездных матчах

Следующий матч, 12-го тура АПЛ, «Тоттенхэм» проведет в Лондоне – но на стадионе «Арсенала».

Какой результат «шпоры» отправят в свой актив?