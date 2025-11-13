📸 Англия использует нейронаучные тапки от Nike – помогают игрокам с нервами. Тухель вообще не понял, как это работает

Nike представил инновационный продукт – обувь, созданную на стыке спорта и нейронауки. Подошва оснащена подвижными узлами из пены, которые при ходьбе стимулируют сенсорные зоны мозга. Как заявляют разработчики, технология поможет лучше чувствовать движение, фокусироваться и сохранять спокойствие.

Линейка включает две модели. Кроссовки Mind 002.

Есть вариант в черном цвете.

А также нечто, напоминающее тапки, модель называется Mind 001.

Новинку уже рекламирует норвежский киборг.

Пока нет никаких научных доказательств того, что технология эффективна. Сборная Англии решила поставить эксперименты над своими футболистами, каждый получил по паре нейронаучных тапок.

Маркус Рэшфорд успел оценить одним из первых.

О тапках, которые пресса уже окрестила «секретным оружием» сборной, волшебно высказался Томас Тухель:

«Я мало что понял об этой обуви. Мне сказали, что футболисты смогут лучше сосредоточиться на командных собраниях, если будут носить эту обувь. Надеюсь, игроки в это верят. Возможно, самое главное, что футболисты верят в такой эффект. Но, честно, я не понимаю, какое научное обоснование у этой разработки».

Волшебные тапки помогут англичанам на грядущем ЧМ?