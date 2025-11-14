История Суареса про жену вдохновила Крауча. Питер пошутил про свою супругу

По сети разошлась история о жене Луиса Суареса, рассказанная самим уругвайцем. Он вспоминает:

«После покера «Норвичу» за «Ливерпуль» я вернулся домой, ожидая, что жена меня поздравит. Но она не произнесла ни слова. На следующей день она посмотрела на меня и сказала: «Знаешь, почему я тебя не поздравила? Потому что в нашем доме ты по-прежнему мой муж и отец своей дочери. Все тот же парень из Уругвая».

И вот тогда я все понял. Она была права. Когда тебя хвалят со всех сторон, есть риск поверить в собственную значимость и оторваться от реальности. Поэтому важно, чтобы рядом был кто-то, способный вернуть тебя в реальность. Для мира я мог быть Луисом Суаресом, но дома я был все тем же Луисом из Уругвая.

Дома я не забиваю голы. Дома я отец, муж, уроженец города Сальто, который моет посуду! Жена всегда меня приземляет. Я могу забить 600 голов, но если я оставлю свою одежду валяться где попало, мне достанется! И это нормально. Это помогает оставаться таким, каким ты был до славы».

Философское размышление Суареса украсил Питер Крауч. Англичанин репостнул пост с историей Луиса, добавив шутку о своей супруге:

«Помню, однажды я забил гол, а моя жена ничего не сказала. На следующий день она призналась, что вообще не знала о том, что я забил – все пропустила, потому что хотела быть первой на фуршете».

К шутке Питера в комментах присоединились фанаты:

«Помню, однажды я забил в матче пять на пять. Когда вернулся домой, моя девушка меня даже не поздравила. На следующий день она меня бросила, сказав, что автогол в любительском матче – это гребаное позорище».

Пользуясь случаем, напомним: Крауч – король комедии.

Как же хорош!