🎥 Сульшер высоко оценил Рэшфорда и Марсьяля. Почти довел Кина до сердечного приступа

Оле-Гуннар Сульшер залетел на подкаст Stick to Football. Он стал первым гостем, которого дважды пригласили на шоу Роя Кина, Иана Райта, Джилл Скотт, Гари Невилла и Джейми Каррагера.

В прошлый раз главным моментом выпуска стала история Кина о том, как он отправился в Норвегию, чтобы поддержать друга после увольнения из «Ман Юнайтед». В свежем ролике Оле-Гуннар много говорил о своих бывших подопечных.

Среди прочего, Сульшер поддержал Маркуса Рэшфорда, которого «дьяволы» отдали в аренду «Барселоне»:

«Я не разговаривал с Маркусом с тех пор, как покинул «Юнайтед», но мы с ним переписываемся, когда появляется возможность. Не знаю, что произошло в его жизни, но заметно, что в «Барселоне» ему определенно нравится.

Не думаю, что он был счастлив в Англии, не только в «Ман Юнайтед». Каждый справляется с давлением по-разному. Мы не знаем, что происходит в головах игроков, когда они с утра приходят на тренировку раздраженными. Работа тренера – разобраться в том, что происходит, спросить, через что проходит твой футболист.

Мы не знаем, что произошло с Маркусом. Мы просто хотим, чтобы у него все было хорошо, он невероятный игрок. Когда он в форме и счастлив, у него есть энергия».

Маркус совсем недавно и сам с благодарностью вспоминал работу с Оле-Гуннаром:

«Он фантастический человек. Мне нравилось играть под его руководством. Я могу сказать от имени многих игроков «Манчестер Юнайтед», что нам нравилось играть под его руководством. Мы показывали хороший футбол, когда работали с Оле. Лично для меня это был очень успешный период. Он фантастический человек, и я не могу сказать о нем ни одного плохого слова».

Норвежец оценил и другого подопечного – Антони Марсьяля: «Очень, очень талантливый футболист. В его лучшие дни его было невозможно обыграть».

Кина слова друга сразили. В прямом смысле.

Как вам оценка Оле-Гуннара для экс-подопечных?