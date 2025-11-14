В сезоне-2004/05 «Челси» Жозе Моуринью не только завоевал титул, но и установил рекорд – 15 пропущенных голов в Премьер-лиге. То достижение лондонцев никому так и не удалось покорить.

За 20 лет к «вечному» рекорду ближе всех подобрались сами «синие» в сезоне-2005/06, а также «Ман Юнайтед» в сезоне-2007/08 и «Ливерпуль» в сезоне-2018/19 – все три команды за сезон АПЛ пропустили по 22 мяча.

В сезоне-2025/26 на рекорд «Челси» позарились соседи из Лондона – «Арсенал» Микеля Артеты. За 11 матчей текущего розыгрыша турнира «канониры» пропустили всего пять голов, встреча с «Сандерлендом» завершила серию команды из восьми «сухих» игр во всех соревнованиях.

На недавнем регбийном матче судьба свела Дидье Дрогба и Тьерри Анри, легенды заключили пари на вечный рекорд «Челси». Нюансы сделки обсуждали долго, ивуариец предлагал такие условия – чемпионство «канониров» и меньше 15-ти пропущенных. Тити возразил: «Ну нет, слишком много «если». Давай поспорим только на меньше 15-ти пропущенных».

На том и договорились. Если «Арсенал» пропустит меньше 15-ти мячей, Дрогба наденет атрибутику «канониров» – кепку и футболку Анри. Пари великолепное, учитывая, что Анри не рискует вообще!

Кто победит в пари легенд?