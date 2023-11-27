Кевин Де Брюйне выходит из зоны комфорта в компании звезды TikTok: танец игрока «Сити» завирусился в сети📹

Любители футбола были в восторге, увидев, как Кевин Де Брюйне танцует со звездой TikTok на Гран-при Абу-Даби.

32-летний футболист «Манчестер Сити» восстанавливается после серьезной травмы подколенного сухожилия, поэтому пока его команда играла вничью 1:1 с «Ливерпулем» на «Этихаде», Де Брюйне находился на Ближнем Востоке в последний уик-энд сезона Формулы-1.

В сети завирусилось видео, на котором Кевин вышел из зоны комфорта в компании звезды TikTok Noelgoescrazy: сначала парень притворяется, что украл футболку «Манчестер Сити» у Де Брюйне, футболист ведет себя так, как будто он раздражен, вставая со своего места. Но затем они начинают танцевать вместе.