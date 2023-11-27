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Кевин Де Брюйне выходит из зоны комфорта в компании звезды TikTok: танец игрока «Сити» завирусился в сети📹

Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Любители футбола были в восторге, увидев, как Кевин Де Брюйне танцует со звездой TikTok на Гран-при Абу-Даби.

32-летний футболист «Манчестер Сити» восстанавливается после серьезной травмы подколенного сухожилия, поэтому пока его команда играла вничью 1:1 с «Ливерпулем» на «Этихаде», Де Брюйне находился на Ближнем Востоке в последний уик-энд сезона Формулы-1.

В сети завирусилось видео, на котором Кевин вышел из зоны комфорта в компании звезды TikTok Noelgoescrazy: сначала парень притворяется, что украл футболку «Манчестер Сити» у Де Брюйне, футболист ведет себя так, как будто он раздражен, вставая со своего места. Но затем они начинают танцевать вместе.

6 комментариев

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encaro_one
"вышел из зоны комфорта" - кто понял значение этой возможно глубокомысленной фразы применительно к конкретному действию?
+16
0
+16
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VladimirMezin1
Какой-то кринжатиной запахло. Да и где тут выход из фоны комфорта? Два миллионера в Эмиратах станцевали на камеру и всё
+9
-1
+8
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MyGerodot
Кевин писал про себя, что у него почти не было друзей, что только футбол был его миром, было у него очень плохо с общением с окружающими (история с отказом квартиры юному парню из-за того, что он слишком тихий), что он не нравится людям....словом - интроверт. Вот из зоны интроверта он определённо вышел. И я искренне рад за него.
+5
0
+5
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banchik1
Ответ encaro_one
"вышел из зоны комфорта" - кто понял значение этой возможно глубокомысленной фразы применительно к конкретному действию?
Может, для автора, что был в брюках, а не в спортивных трусах?
+5
0
+5
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НеПотерплю!
Ответ VladimirMezin1
Какой-то кринжатиной запахло. Да и где тут выход из фоны комфорта? Два миллионера в Эмиратах станцевали на камеру и всё
Один танцевал, а второй двигался как Энт
+4
0
+4
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VladimirMezin1
Ответ НеПотерплю!
Один танцевал, а второй двигался как Энт
Танец Древоборода
+1
-1
0
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