Витамин С, куриный бульон, шиповник: разбираем эффективность противопростудных средств

Народные фуфломицины.

С простудой хотя бы раз в год сталкивается каждый человек, и у каждого есть свой рабочий способ справиться с недугом. Одни советуют напиться горячего чая с медом и лечь под три одеяла, чтобы пропотеть, другие – как можно скорее принять ударную дозу витамина С, а в аптеке полки буквально ломятся от противопростудных препаратов.

К сожалению, многие из этих методов лечения просто неэффективны, а некоторые и вовсе небезопасны. Разбираемся, какой способ лечения ОРВИ действительно работает и как все-таки правильно лечиться, если чувствуешь, что простыл?

Важный дисклеймер: простуда, ОРЗ и ОРВИ – это синонимы, которые обозначают группу вирусных инфекций с характерными симптомами воспаления верхних дыхательных путей. Обычно это насморк, кашель, боль в горле, температура. В этой статье мы говорим о всех подобных заболеваниях и симптомах.

Витамин С в ударной дозе

Исследования показывают, что прием добавок с витамином С не оказывает никакого влияния на продолжительность болезни или оказывает минимальное. То есть человек будет болеть, например не неделю, а шесть дней. Но для этого важно принимать витамин С еще до начала простуды и не превышать максимальную рекомендованную для здоровых взрослых людей дозу в 2 000 мг, причем учитывается и витамин из еды и напитков. Выпить 3 000–4 000 мг при первых симптомах недомогания не поможет. Но может привести к расстройству пищеварения, поносу, тошноте, рвоте, изжоге, бессоннице, а также вызвать аллергию.

Горячий чай и теплое одеяло

Этот способ лечения оправдывают тем, что при высоких температурах многие вирусы и бактерии не могут жить долго. Так, при 37,5 °C они медленнее размножаются, а при 38,5 °C и вовсе гибнут. Поэтому при простуде часто поднимается температура – так наше тело борется с вредными микробами. Но есть один важный нюанс – организм регулирует температуру сам.

Зарываясь под теплые одеяла, мы стараемся поддержать высокую температуру искусственно и как бы извне. В лучшем случае это никак не повлияет на здоровье, в худшем – приведет к временному сбою собственных механизмов терморегуляции, что только усугубит ситуацию. Из-за такого перегрева увеличивается нагрузка на сердце и сосуды, человек теряет большое количество жидкости из-за повышенного потоотделения, что может способствовать обезвоживанию. Поэтому во время болезни достаточно находиться в одежде, в которой не холодно и не жарко.

Морс из облепихи, клюквы, шиповника и других ягод

В ягодах, из которых обычно готовят морсы, много витамина С, поэтому считается, что морсы помогают бороться с простудой. Но на деле это просто еще одна вариация теплого питья, которая помогает не допустить обезвоживания. Если морс готовить лень, с этой задачей также справится теплая вода.

Напиток из имбиря, лимона и меда

Часто таким коктейлем лечат кашель и один ингредиент в составе действительно помогает смягчить слизистую оболочку ротоглотки и облегчить раздражение горла – это мед. А вот имбирь и лимон не имеют доказательной эффективности в отношении ОРВИ.

Лимоны считаются полезными источниками витамина С, но на самом деле витамина в них не больше чем в других цитрусовых, да и сам по себе витамин С не считается лекарственным средством при простуде. Противовоспалительный эффект имбиря при ОРЗ тоже не доказан, результаты исследований показали, что он может помочь справиться только с тошнотой при беременности и во время химиотерапии.

Но плюсы у такого напитка все-таки есть – он позволяет поддерживать оптимальный уровень жидкости в организме, что важно во время простуды.

Куриный бульон

Куриный бульон – еще одна разновидность жидкости без доказанных лечебных свойств. Его рекомендуют есть или пить, когда сил жевать совсем нет. Бульон позволяет восполнить потерю жидкости и дает немного энергии.

БАДы с цинком

Добавки с цинком в дозе около 80 мг в день продемонстрировали небольшое уменьшение продолжительности простуды в нескольких исследованиях (небольшое – около одного дня). Но важно понимать, что такая доза значительно превышает рекомендованную (около 10 мг) и может спровоцировать многочисленные побочные эффекты: от головной боли до диареи и длительной потери обоняния. Особенно осторожными с такими добавками следует быть людям с хроническими заболеваниями и тем, кто принимает какие-либо медикаменты на постоянной основе – при совместном приеме с цинком возможно усиление побочных эффектов.

Порошки от гриппа и простуды

Лекарств от простуды и ОРВИ не существует, но некоторые препараты помогают справиться с неприятными симптомами вроде головной боли или заложенности носа. Как правило, в состав порошков от простуды входит ибупрофен, который помогает сбить температуру и облегчить боль, фенилэфрин – вещество, которое снимает отечность, и витамин С. Однако доза этих веществ в порошках обычно совсем небольшая, поэтому они не оказывают заявленный терапевтический эффект.

Исследования также подтверждают, что фенилэфрин при приеме внутрь помогает от заложенности носа ничуть не лучше, чем плацебо. Его эффективнее применять в виде капель или спрея.

Предположительно, лечебный эффект порошков от простуды достигается за счет восполнения баланса жидкости, потому что их заливают водой и пьют как горячий напиток.

Гвоздика и куркума

Эти растения пришли к нам из традиционной медицины Индии, Восточной Азии и Китая. Считается, что гвоздика, благодаря высокому содержанию витамина С, помогает организму бороться с инфекциями и укрепляет иммунитет, а куркума обладает противовоспалительными, противомикробными и антиоксидантными свойствами.

Результаты исследований этих целебных растений действительно выглядят многообещающе: симптомы многих заболеваний уменьшаются. Но большая часть успешных экспериментов проводилась на животных или в пробирке, а исследования на людях не дали однозначных результатов.

Есть и хорошая новость – ничего вредного в гвоздике и куркуме нет. Если человек их хорошо переносит, ему нравится вкус и аромат, можно добавлять их в теплые напитки и пить во время простуды.

Эхинацея

Про эхинацею говорят, что она поддерживает иммунную систему и помогает противостоять возбудителям инфекций. Но после многочисленных исследований ученые выяснили, что она никак не влияет на иммунитет человека, хотя может немного снизить продолжительность и тяжесть неприятных симптомов. Чтобы достичь максимального эффекта, эхинацею рекомендуют начать принимать при первых признаках заболевания и продолжать около десяти дней, но это необязательно, человек выздоровеет и без нее.

Промывание носа соленой водой

Этот народный метод имеет под собой научную основу и действительно помогает справиться с симптомами простуды. Капли и спреи с солевым раствором помогают избавиться от избыточной носовой слизи и поддерживать слизистую оболочку носа увлажненной. Обычная вода для этих целей не подходит, потому что не содержит соль, которая удерживает влагу.

Солевой раствор можно сделать самостоятельно: достаточно добавить в стакан воды половину или четверть чайной ложки соли. Причем такой раствор подойдет и для полоскания горла – поможет уменьшить першение и отек.

Полоскание горла содой

Помимо полоскания горла солевым раствором, можно встретить рекомендации по использованию для этих же целей соды. Но особого смысла в этом нет. Эффективность соды подтверждена только для уменьшения дискомфорта при появлении язв во рту, как, например, при стоматите или после лучевой и химиотерапии рака.

Однако не исключено, что некоторым раствор соды поможет облегчить першение и боль в горле при простуде. Да и вреда от этого нет.

Что в итоге

Многие из этих методов «работают» просто потому, что ничем не вредят и занимают человека на время выздоровления. То есть поговорка «если лечить простуду, то она пройдет за 7 дней, а если не лечить – за неделю» пока полностью подтверждается исследованиями.

Выздоровление от ОРЗ и ОРВИ наступает в результате естественной работы иммунной системы, которая побеждает возбудителя инфекции даже без шиповника и имбиря. Но, чтобы человеку было не так плохо, можно облегчить симптомы с помощью солевых растворов и сосудосуживающих капель от насморка, пастилок для смягчения слизистой оболочки горла, жаропонижающих и болеутоляющих. Они не избавляют от простуды, но помогают почувствовать себя лучше.

Примерно так выглядит план лечения человека с ОРЗ, простудой или ОРВИ.

Больше отдыхать в проветриваемом помещении с достаточной влажностью – оптимальная температура – примерно 18–20 °C, влажность – 40–60%. Пока человек отдыхает, организму не приходится тратить силы и он может активно бороться с инфекцией. Это помогает восстановиться быстрее, а заодно не заразить коллег, друзей и других людей. Пить больше теплой жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Подойдет любая: морс, компот, куриный бульон, теплая вода с лимоном или медом, обычная вода. Алкоголь, кофе и газировка – не подойдут, они усиливают выведение воды из организма. Увлажнять слизистую носа спреями с морской водой, полоскать горло солевым раствором. Использовать жаропонижающие препараты, если градусник показывает выше 38–38,5 °C. Но если человек тяжело переносит менее высокую температуру, то не стоит терпеть и ждать дальнейшего повышения. Использовать безрецептурные симптоматические лекарства от заложенности носа, боли в горле или суставах. Их нельзя применять дольше 3–5 дней. Если лучше не становится, нужно дойти до врача или вызвать специалиста на дом.

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Фото: pexels.com/Polina Tankilevitch, Edward Jenner, jenvit keiwalinsarid, Ksenia Chernaya, Karolina Grabowska, Anna Shvets, Anna Tarazevich