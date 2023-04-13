Что делать, если ты выжат, как лимон, и нет сил дожидаться отпуска? Дадут ли поливитамины энергию на сдачу сессии? Когда пора обратиться к врачу?

На главные вопросы про хроническую усталость и добавки, которые обещают от нее избавить, отвечает Анна Лупач, врач-терапевт, Клиника МЕДСИ на Полянке.

Как определить, что усталость возникла из-за завалов на учебе и работе, а не является симптомом болезни, например депрессии? Когда обращаться к врачу?

Как только вы заметили нарушение в работе организма, необходимо посетить терапевта. Доктор исключит соматические причины слабости, утомляемости и апатии, а также скажет, необходима ли консультация психотерапевта или психиатра на данном этапе.

Жалобы могут быть абсолютно разными – от банальной сонливости при переутомлении до мыслей о нанесении себе вреда при тревожно-депрессивном расстройстве – и тактика лечения, конечно же, будет разной.

Если ухудшение настроения – грусть, раздражительность, чувство опустошенности – сохраняется в течение двух недель и более, если интерес к чему-либо отсутствует в течение большей части дня практически каждый день, то диагностируют депрессивный эпизод.

Может присутствовать и ряд других симптомов, таких как снижение концентрации, патологическое чувство вины или низкая самооценка, отсутствие веры в будущее, нарушения сна, изменения аппетита или массы тела, а также ощущение сильнейшей усталости или упадка сил.

Есть специальные опросники для выявления депрессии (например, шкала Бека), по результатам которого вы можете обратиться сразу к профильному врачу – психотерапевту или психиатру.

Если со здоровьем все в порядке, но все равно чувствуешь усталость и снижение работоспособности, помогут ли аптечные витамины?

Уповать только на витаминные комплексы в борьбе с усталостью нерационально – если они и сработают, то только как плацебо.

Прием витаминов и минералов назначается только в случае подтвержденного анализами дефицита, но если все-таки очень хочется попринимать чего-нибудь «на всякий случай», то выбирайте витамины известных и зарегистрированных в России производителей.

Можно ли пропить витаминный комплекс «на всякий случай»? Разрешено ли принимать какие-то пищевые добавки постоянно?

Есть некоторые заболевания, при которых действительно назначаются витамины короткими курсами либо на постоянный приём, но это один или два витамина. Исключение – витамин Д, в соответствии с российскими клиническими рекомендациями всем без исключения рекомендован профилактический прием колекальциферола в дозе 1000–2000 единиц, но только в форме лекарственного средства («Аквадетрим», «Вигантол»), а не БАД.

Также обязателен прием фолиевой кислоты, йода и железа при беременности.

В официальных клинических рекомендациях нигде не прописан рутинный прием поливитаминов. Лучший БАД, который вы можете принимать на постоянной основе – это разнообразное и полноценное питание.

На что нужно сделать упор в питании, чтобы получить все витамины без БАДов?

Необходимо сделать рацион разнообразным и включить следующие продукты:

разнообразные овощи и зелень: капуста (свежая, квашеная), редис, лук, чеснок, проростки гороха, бобов и пшеницы;

мясо, печень, рыба, яйца, молочные продукты;

фрукты: цитрусовые, бананы, киви;

орехи и сухофрукты, семечки;

пряные травы, ароматная зелень, имбирь.

В интернете часто пишут про волшебные таблетки для мозга, например адаптогены. Они работают?

«Адаптогенами» обычно называют родиолу розовую и женьшень, также продвигают как средство для работы мозга теанин (другое название витамина B1), тирозин, глицин и триптофан (аминокислоты) – все они являются БАДами и относятся к препаратам с недоказанной эффективностью.

Могут ли БАДы быть опасны? У каких популярных добавок сильные побочные эффекты?

По всему миру ежегодно отмечается огромное количество случаев токсического поражения печени из-за бесконтрольного приема БАДов. Кто-то принимает сразу несколько добавок, что только приближает лекарственный гепатит.

Самыми небезопасными компонентами БАДов являются: кава, аконит, лобелия, окопник, чистотел, экстракт зеленого чая, древесный мох, ДГЭА. Они могут вызвать острое поражение печени вплоть до летального исхода, повреждения почек, онкологические заболевания, аритмии, тяжелые аллергические реакции.

Сейчас у многих «плавающий» график работы: то работаешь с раннего утра, то с обеда до поздней ночи. Как в таких условиях помочь организму и сохранить продуктивность?

Необходимо наладить режим сна (7 часов в день), скорректировать питание по методу гарвардской тарелки и добавить физическую активность, например прогулки на свежем воздухе по 40 минут в день – можно пройтись по пути с работы.

Также желательно сократить время, проведенное за гаджетами. Найдите дело, которое вам по душе и выделяйте на него по полчаса в день, а также окружите себя людьми, которые любят вас и поддерживают.

Такой нехитрый комплекс мероприятий поможет сохранить продуктивность и прекрасное настроение даже в условиях работы со сложным графиком.

Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»

Подписывайтесь на телеграм-канал Sports.ru о здоровье

Фото: vk.com/teryushkovri/Ethan Sykes, Clarissa Carbungco, Marcos Paulo Prado