Почему миллионы мужчин отказываются бриться в ноябре и как это связано со здоровьем

Небритябрь.

Каждое первое ноября по всему миру активизируются два важных движения – Movember (Усабрь) и No Shave November (Небритябрь), которые привлекают внимание к главным проблемам мужского здоровья: раку простаты, яичек и к ментальным заболеваниям.

Movember стартовал в Австралии в 2003 году, сначала его поддержали всего 30 человек. С тех пор Мо братство (так называют себя участники движения) разрослось до 6 млн человек из 20 стран, его поддерживают известные люди, в том числе профессиональные спортсмены. О том, что это за движение, как принять в нем участие и зачем вообще это делать, рассказывает наш медицинский автор Светлана Левченко.

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Патрик Рафтер – австралийский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель US Open в одиночном разряде – «лицо» Movember в Австралии

Колоритными гусарскими усами Мо братство поддерживает австралийский спортсмен-паралимпиец Эван О’Хэнлон

Почему в ноябре мужчины не бреют бороду и усы

Movember предлагает весь месяц отращивать усы (название происходит от сочетания слов moustache (усы) и November (ноябрь), а No Shave November – не бриться вовсе. Оба движения призывают обратить внимание на проблемы мужского здоровья. Во время акций происходит сбор средств, в котором могут участвовать все желающие, в том числе женщины (им бриться не возбраняется, достаточно поддержать инициативу в соцсетях или сделать пожертвование – Спортс’’). Собранные деньги идут на благотворительность, научные исследования и просветительскую работу по проблемам мужского здоровья.

Также оба движения призывают мужчин регулярно проходить медицинские осмотры, уделять внимание физическому и психическому состоянию, не терпеть и не скрывать дискомфорт.

Среди засветившихся с «ноябрьскими усами» был замечен экс-вратарь английской футбольной сборной Джо Харт

Движение Movember началось с того, что два друга из Австралии, Трэвис Гарон и Люк Слэттери, сидя в баре за кружкой пива, завели разговор о модных трендах и пошутили, что неплохо было бы вернуть в моду усы. В ходе беседы родилась мысль – сделать усы символом, который поможет людям открыто говорить о проблемах мужского здоровья. Так появился проект Movember, основная идея которого заключается в том, что мужчины в течение всего ноября отращивают усы и своим экстравагантным видом привлекают внимание к важным мужским проблемам . А на вопросы вроде «С чего ты решил отрастить усы?» рассказывают о ценностях Усабря.

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в длину Грег Резерфорд также не просто так не бреет усы в ноябре

No Shave November появился в 2009 году в США в семье Хилл, в которой от рака погиб отец – Мэтью Хилл. Мужская половина семьи решила отказаться от бритья в течение всего ноября, чтобы сэкономить деньги, которые обычно тратятся на средства для ухода за собой, и направить их на поддержку благотворительных организаций, занимающихся борьбой с раком. Участники No Shave November агитируют отказаться не только от бритья, но и от стрижек, депиляции воском и других способов удаления волос с тела, а высвободившиеся средства направить на благотворительность .

В 2011 году движения дошли до России и срослись в единый Небритябрь.

Правила участия в Небритябре

Не бриться вовсе или отращивать только усы – участники выбирают на свой вкус. Главное – всячески хвастаться своим новым образом в соцсетях, а на вопросы подписчиков, друзей и знакомых как можно подробнее рассказывать о том, что это не блажь какая-то и желание перемен, а важная для защиты мужского здоровья акция. Можно также организовать команды, например, на работе, и устраивать соревнования – какая из них соберет больше пожертвований.

В первый день ноября участники тщательно и аккуратно сбривают бороду и усы . Сэкономленные за месяц деньги на стрижках и средствах по уходу и гигиене можно задонатить фонду-организатору акции или любой общественной организации, которая занимается вопросами изучения, диагностики и лечения мужских ментальных расстройств, рака простаты и яичек. В России можно оформить подписку на пожертвования в ноябре в фондах, которые борются с онкологическими заболеваниями, например, Не напрасно , или помочь благотворительному фонду психологической помощи Просто люди .

Почему так важно стимулировать исследование рака простаты и в чем опасность этого заболевания для мужчин

Рак предстательной железы, или простаты – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин всего мира. Среди всех злокачественных новообразований он занимает второе место по распространенности и 5–6 по причинам смерти.

Почему здоровые клетки предстательной железы мутируют в опухолевые, науке неизвестно. Зато известны факторы риска болезни :

– возраст старше 40 лет;

– особенности питания – злоупотребление жирами и простыми углеводами, дефицит овощей и фруктов в рационе;

– наследственность – рак предстательной железы у близких родственников;

– принадлежность к негроидной расе;

– работа с канцерогенами;

– курение.

Основная проблема раннего выявления рака простаты заключается в том, что специфических, то есть характерных именно для рака предстательной железы, симптомов не существует. При этом лечение наиболее эффективно именно на начальном этапе болезни.

Учащенные позывы к мочеиспусканию, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, трудности при мочеиспускании, слабый «напор» мочи, боли и спазмы в области промежности – тревожные признаки. Как правило, они появляются уже на стадии, когда опухоль в значительной мере разрослась, возможно, даже появились метастазы.

При этом пока не существует единого теста, который мог бы выявить рак простаты на начальном этапе. Как правило, для скрининга, то есть поиска болезни у людей без симптомов, используют анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). Такой анализ рекомендуется делать раз в пять лет, начиная с 45 лет, каждому мужчине . Исследование доступно по ОМС в рамках диспансеризации.

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Однако даже повышение ПСА не считается достоверным маркером рака простаты – уровень ПСА может повышаться при простатите и доброкачественной гиперплазии железы. Подтвердить наличие опухоли можно только после биопсии при подозрительных результатах других исследований (анализа на ПСА, УЗИ, МРТ).

Рак простаты обычно развивается крайне медленно, поэтому многим пациентам врачи рекомендуют не лечение, а активное наблюдение. То есть человек регулярно приходит на осмотры и может спокойно прожить без терапии, а если заболевание прогрессирует, ему предлагают лучевую терапию или простатэктомию (операцию по удалению предстательной железы).

Рак яичек – редкая болезнь, которая крайне негативно влияет на фертильность мужчин

Рак яичек развивается в семенниках (тестикулах), которые производят мужские половые гормоны (главным образом тестостерон) и сперматозоиды. Этот тип рака считается относительно редким: он составляет около 1% всех онкологических заболеваний у мужчин.

Рак яичек чаще диагностируется у молодых мужчин в возрасте от 15 до 35 лет, хотя может встречаться и в других возрастных категориях. Болезнь обычно затрагивает только одно яичко, но известны единичные случаи двусторонней патологии.

Один из ключевых симптомов рака яичек – уплотнение или опухоль в одном из яичек. Другие возможные симптомы:

– чувство тяжести в мошонке;

– боль или дискомфорт в области яичек или мошонки;

– увеличение или отек одного из яичек;

– тупая боль в нижней части живота или паху;

– в редких случаях – гинекомастия (увеличение груди) из-за гормональных изменений.

Пока не существует стандартного рутинного скринингового теста для выявления рака яичек. Обычно мужчины сами находят подозрительные уплотнения в яичке и обращаются к врачу или опухоль обнаруживают случайно во время профилактического медицинского осмотра или УЗИ.

Рак яичек, как правило, хорошо поддается лечению, особенно если опухоль обнаружена на ранней стадии. Стандартные методы лечения – хирургическое удаление пораженного яичка, при более агрессивных формах или если рак распространился за пределы яичка, применяется лучевая терапия и химиотерапия. На ранней стадии излечиваемость достигает 99%.

Ментальные проблемы у мужчин встречаются реже, чем у женщин, но часто протекают тяжелее

Как правило, мужчины реже просят о помощи и стараются справляться с любыми проблемами, в том числе психологическими, самостоятельно. Страх осуждения и непонимания со стороны окружающих мешает им открыто говорить о чувствах и эмоциях. Некоторые мужчины и вовсе считают признание в том, что им что-то дается тяжело, признаком слабости. При этом именно мужчины чаще становятся жертвами более серьезных последствий психологических проблем, в том числе суицида.

Мужские симптомы ментальных проблем, на которые стоит обратить внимание:

– Гнев, повышенная раздражительность.

– Резкие перемены настроения.

– Проблемы со сном. Как недостаток сна, так и избыток могут сигнализировать о накопленном стрессе, депрессии.

– Проблемы с концентрацией внимания.

– Повышенная тревожность.

– Злоупотребление алкоголем, чтобы справиться со стрессом.

– Постоянные негативные мысли.

– Суицидальные мысли.

– «Беспричинные» головные боли, проблемы с пищеварением и другие симптомы могут быть связаны с нестабильным психическим состоянием.

Если человек замечает подобные симптомы у себя или у близкого, это повод обсудить их с психологом или психотерапевтом.

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Небритябрь – отличный повод, чтобы поддержать всемирную инициативу и уделить больше внимания здоровью. А еще, хорошее время, чтобы поэкспериментировать и отпустить бороду или усы, о которых давно задумывались.

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Фото: Gettyimages /Michael Regan / Staff; fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; Uwe Anspach/dpa/Global Look Press; Nik Shuliahin on Unsplash ; National Cancer Institute on Unsplash