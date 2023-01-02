Перекус на работе: какой полезный и вкусный снек взять с собой?

За работой постоянно хочется перекусить. В ход порой идут чипсы, сухарики, соленые орешки, шоколадные конфеты, пирожки и прочие не самые полезные снеки. Но можно ли их чем-то заменить? Собрали список из вкусных перекусов, которые не нанесут вреда здоровью и фигуре.

Фрукты

Фрукты являются источниками многих витаминов и минералов. Например, яблоки содержат витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. В апельсинах много витаминов С, А, Е, группы В. В бананах – калия, витаминов В6 и С. А еще во фруктах много клетчатки , которая необходима для процессов пищеварения и поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

Необходимо, правда, помнить, что сладость фруктам дает фруктоза, а она достаточно калорийна. Также существует ряд противопоказаний для употребления тех или иных фруктов: например, при повышенной кислотности желудка лучше не есть цитрусовые.

Сухофрукты

Сухофрукты – хорошая замена конфетам и полезны для профилактики диабета. Они хорошо насыщают, сладкие на вкус и, в отличие от сладостей и выпечки, которые содержат только «пустые калории», сухофрукты содержат много питательных веществ, витаминов и минералов, а также клетчатку.

Так, изюм полезен для сердца, так как содержит калий. Кроме того, изюм помогает в профилактике диабета и, согласно некоторым исследованиям, благотворно влияет на здоровье полости рта. Чернослив оказывает благотворное влияние на здоровье костей и кишечника.

Несмотря на их пользу, употреблять сухофрукты бесконтрольно нельзя: они калорийны. Кроме того, покупные сухофрукты часто проходят химическую обработку и неправильно хранятся. Их нужно тщательно выбирать и подержать в воде перед употреблением.

Орехи

Миндаль, кешью, фундук или грецкий орех без соли и сахара могут также служить полезным перекусом. В миндале особенно много клетчатки , кальция, витамина Е; в кешью высоко содержание витаминов группы В и ненасыщенных жирных кислот; в фундуке – витамина Е и марганца; в грецком – витаминов А, Е, С и группы В.

Но нужно быть осторожными с количеством поедаемых орехов: они достаточно калорийны. Кроме того, существует ряд противопоказаний для их употребления: например, врачи не рекомендуют есть орехи при обострении заболеваний ЖКТ. А еще орехи аллергенны .

Горький шоколад

Даже спортсменам, строго следящим за фигурой, разрешают съедать пару долек горького шоколада в день. Речь о том виде лакомства, в котором содержится более 70 процентов какао. В таком шоколаде меньше сахара и жира, чем в молочном или белом. По данным исследований, поскольку в какао содержатся природные антиоксиданты флавоноиды, темный шоколад полезен для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Также в темном шоколаде есть железо и цинк.

Правда, нужно знать меру: даже темный шоколад, в котором нет молока и почти нет сахара, содержит около 550 калорий на плитку. Врачи советуют ограничиться 30 граммами в день. Кроме того, в нем есть кофеин (в 30 граммах – около 50–60 миллиграммов), так что тем, кто избегает его употребления, нужно это учитывать.

Чипсы из овощей и фруктов

Овощные чипсы или фруктовые слайсы – это более здоровая альтернатива картофельным бычным чипсам. В чипсах из овощей содержится меньше соли и калорий, чем в картофельных. Кроме того, этот вариант снеков богат клетчаткой.

В магазинах можно найти слайсы из моркови, свеклы, яблок, ананаса, груши, дыни, инжира, кокоса и так далее.

Кукурузно-рисовые хлебцы

Такие хлебцы изготавливают без обжаривания в масле, поэтому в них меньше жира и калорий, чем в картофельных чипсах.

В продаже есть, например, хлебцы с паприкой, оливковым маслом и розмарином, базиликом и другими травами, а также сладкие варианты.

Пастила без сахара

Пастилу готовят из яблочного, смородинового, клюквенного пюре, поэтому в ней много пектинов, которые полезны для поддержания процессов пищеварения. Также в пастиле есть железо, калий, кальций, магний и витамины А, С и группы В.

При этом нужно учитывать, что пастила за счет содержания фруктозы довольно калорийна.

Орехово-фруктовые батончики

Такой батончик не так полезен, как горстка орехов без сахара и соли или фрукт, но он точно лучше молочной шоколадки или картофельных чипсов. В магазинах можно найти батончики с миндалем, кешью и фундуком, которые смешаны с клюквой, малиной, бананом и так далее. В них есть белок, клетчатка, витамины, макро- и микроэлементы (в зависимости от состава).

Но нужно помнить, что в покупных батончиках, как правило, содержится сахар и они довольно калорийны.

Йогурт без добавок

В хорошем йогурте много кальция, калия и магния, есть витамины С, А, РР. Он почти не содержит лактозы, поэтому легко усваивается.

Тем не менее в сладком йогурте много сахара. Лучше всего брать йогурт без добавок и ароматизаторов. Зато по желанию в йогурт можно порезать фрукт или бросить горсть ягод. Также лучше выбирать продукцию без заменителей молочного жира.

Творог без добавок

В качественном твороге много калия, кальция, селена, фосфора и витаминов А и В12. За счет высокого содержания белка творог – идеальный продукт для тех, кто хочет набрать мышечную массу . Кроме того, творог, по сравнению с другими молочными продуктами, не оказывает значительного влияния на уровень глюкозы в крови, поэтому разрешен людям с диабетом 2-го типа.

Как и йогурт, творог лучше брать без добавок и ароматизаторов. Зато по желанию в него также можно порезать фрукт, бросить горсть ягод или орехов. Еще раз напомним, что лучше выбирать продукцию без заменителей молочного жира.

Фото: pexels.com/RODNAE Productions, Karolina Grabowska; unsplash.com/K8, Perfect Snacks, Los Muertos Crew