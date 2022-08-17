Почему важно мыть фрукты и овощи, даже с грядки? И почему нельзя мылом или специальным моющим средством?

Часто люди игнорируют мытье овощей, фруктов и ягод, хотя это очень опасно: на поверхности плодов обычно скапливаются остатки ядохимикатов, бактерии и вирусы, способные вызвать внушительное количество заболеваний. Причем касается это не только покупных продуктов, но и выращенных на собственных грядках и деревьях. Разбираемся, зачем мыть овощи, фрукты и ягоды, как правильно это делать и почему мыло для этого не подходит.

Что остается на поверхности?

Мыть нужно любые овощи, фрукты и ягоды – не важно, куплены они в магазине, на рынке или выращены самостоятельно. Причем делать это обязательно вне зависимости от того, собираетесь ли вы есть кожуру, ведь при чистке и нарезке плодов бактерии и грязь могут переноситься на мякоть.

Есть два вида загрязнений: химические и биологические. К первым относятся пестициды, которые используют для борьбы с вредителями. Часто они попадают и на продукты питания, а это может быть опасно и для человека.

Также на поверхности овощей и фруктов скапливаются бактерии (кишечная палочка), вирусы (энтеровирусы, ротавирусы), яйца гельминтов. Как правило, они попадают на кожуру из почвы, либо заносятся грызунами и насекомыми. Навоз, который часто используют в качестве удобрения, также содержит большое количество опасных бактерий.

Употребление немытых плодов грозит кишечными инфекциями, отравлениями, поражениями разных систем органов, которые в редких случаях могут даже привести к летальному исходу.

Чем правильно мыть?

Лучше всего для мытья плодов подходит проточная вода, но, если они предназначены для детей, после можно также ополаскивать кипяченой.

А вот использовать мыло и другие моющие средства не рекомендуется . Дело в том, что поверхность плодов – пористая, а бытовые средства – токсичны. Как бы тщательно их ни смывали, они могут впитываться и при попадании в организм человека вызывать различные заболевания, в частности, желудочно-кишечного тракта. Кроме того, более высокая эффективность мытья овощей и фруктов мылом, чем водой, не была доказана.

При этом мыть руки с мылом перед тем как прикоснуться к плодам строго обязательно.

Как правильно мыть?

Для всех видов овощей и фруктов действует правило : предварительно нужно замочить плоды в воде на 15 минут, причем воду лучше периодически менять. Дальше нужно мыть тщательно, причем для твердых овощей, а также «мохнатых» фруктов и ягод (персики, абрикосы) можно даже использовать щетку. Ее важно периодически обеззараживать – кипятить.

Более детальные рекомендации по мытью овощей, фруктов и ягод есть на сайте Роспотребнадзора. Так, корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу) нужно замочить на 10–15 минут в теплой воде, затем тщательно очистить щеткой и хорошо промыть под проточной водой.

Капусту (белокочанную, пекинскую и другие листовые виды) перед промыванием нужно очистить от верхнего слоя листьев.

Цветную капусту советуют предварительно замочить в прохладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая ее от потемневших участков. Это поможет избавить ее от насекомых.

Зелень – зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень – нужно перебрать, удалить корни, а также пожелтевшие и поврежденные листья. Далее – замочить в прохладной воде на 15 минут, разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, периодически меняя воду, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой. После этого тщательно ополоснуть под проточной водой.

Для лучшего очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по одной столовой ложке соли или уксуса на один литр воды).

Ягоды перед мытьем следует перебрать: выбросить мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие, поврежденные. Для качественного промывания рекомендуется выложить ягоды на дуршлаг в один слой и держать под проточной водой пять минут. Чтобы отмыть клубнику от остатков земли и песка, лучше замочить ягоды на 5–10 минут в прохладной воде, а затем ополоснуть проточной водой.

Виноград надо промывать под краном, а после дать воде стечь. Если гроздья тугие, то разделить их с помощью ножниц, не отрывая ягоды от плодоножки.

После мытья лучше протереть продукты чистым бумажным полотенцем.

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