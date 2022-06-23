Чтобы похудеть, нужно исключить углеводы? Есть ли продукты, которые сжигают жир? И правда ли, что главное – считать калории?

Похудение – популярная сегодня тема. Погоня за стандартами красоты заставляет придумывать все новые и новые диеты, причем часто не просто неэффективные, но и опасные для здоровья. Худеть правильно очень важно: это обеспечит долгосрочный эффект и избавит от неприятных последствий. Собрали главные мифы о диетах.

Говорят, самый эффективный способ похудеть – не есть

Голодание – плохая идея. Когда человек перестает есть, он действительно быстро теряет вес, однако вместе с жиром уходят и мышцы. Исследование , проведенное на людях, которые потребляли половину необходимых им калорий, показало, что за три недели они потеряли 5% мышечной массы. В дальнейшем их могло ждать уменьшение массы и плотности костей, что грозит частыми травмами. Также бесконтрольное голодание часто сопровождают головокружения и боли в области ЖКТ.

Кроме того, эффективность голодания для потери килограммов не долгосрочна: по мере отказа от пищи организм приведет в действие механизм энергосбережения и сокращения расхода калорий. Метаболизм резко замедлится, и человек не будет эффективно терять вес, даже если продолжит голодать.

Важно помнить и об уровне базального метаболизма (УБМ) – минимальном количество энергии, которое требуется для поддержания работы внутренних органов. Это то количество калорий, которое тратится в случае, если целый день лежать, не вставая. Для большинства людей среднее значение УБМ находится в диапазоне от 1000 до 2000 калорий. Врачи настоятельно не рекомендуют в долгосрочной перспективе потреблять калорий меньше, чем предусматривает УБМ – это ведет к серьезным, часто необратимым нарушениям в работе организма.

Также голодать категорически запрещено людям с диабетом 1 типа: при этом заболевании нарушена система углеводного обмена и есть риск развития кетоацидоза (угрожающее жизни состояние, при котором повышается уровень кетоновых тел в крови).

Говорят, что при похудении нельзя есть на ночь

Важно не в какое время человек ест, а что и в каких количествах. Если калорийность рациона выше индивидуальной нормы, вес сбросить не удастся , пусть даже все съеденное придется на первую половину дня. Хотя верно и то, что ужин лучше делать самым легким приемом пищи. Для этого питание в течение дня должно быть регулярным и сбалансированным.

Также врачи обычно советуют принимать пищу как минимум за три часа до сна. Активное переваривание плохо сказывается на засыпании и качестве сна, а его нехватка, как и другой стресс, часто являются причиной перееданий.

Это замечание врачей, однако, справедливо не для всех: иногда небольшой перекус перед сном влияет на него благотворно. Все дело в гормоне орексине, вырабатываемом в гипоталамусе и отвечающем за периоды сна и бодрствования. Прием пищи подавляет его выработку и способствует появлению сонливости.

Говорят, для похудения нужно убрать из рациона углеводы

Это ошибка.

Углеводы бывают быстрыми и медленными. Первые быстро расщепляются и насыщают организм (хотя чувство голода наступает тоже довольно скоро) и содержатся в продуктах с большим количеством простых сахаров и олигосахаридов (небольших неразветвленных молекул, состоящих из 2–5 моносахаридов) – глюкозы, фруктозы, лактозы, сахарозы (хорошо нам знакомой как сахар) или мальтозы.

Быстрых углеводов много в булочках, конфетах и прочем.

Медленные углеводы усваиваются дольше и помогают дольше поддерживать чувство сытости. К ним относятся каши, овощи, цельнозерновой хлеб, сухофрукты: содержащийся в них крахмал, разветвленная молекула, постепенно расщепляется и обеспечивает плавное поступление глюкозы в организм, а клетчатка, которую человеческий организм переварить не способен, положительно сказывается на перистальтике и микробиоте кишечника.

Долгое время считалось, что медленные углеводы полезно включать в рацион в ограниченном количестве, а вот быстрые – однозначно враги всех худеющих. Однако недавнее исследование опровергает это мнение. Ученые проанализировали эффективность диет с быстрыми углеводами и без них и пришли к выводу, что определяющим для похудения этот фактор не является. Питание, направленное на снижение массы тела, вполне может включать этот тип углеводов в значительном количестве, подчеркивают исследователи.

Углеводы незаменимы для полноценного функционирования организма, и полный отказ от них грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Говорят, для похудения нужно отказаться от жиров

Не все жиры вредны. Дело в том, что бывают насыщенные, ненасыщенные и трансжиры.

Вред насыщенных жиров – вовсе не миф, их избыток в питании опасен не только набором веса, но и увеличением висцерального жира, который покрывает внутренние органы. Кроме того, употребление насыщенных жиров увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также уровень холестерина в крови. Такие жиры содержатся в жирном мясе, пальмовом масле, маргарине.

Трансжиры – жиры, содержащие транс-изомеры ненасыщенных жирных кислот. В небольших количествах они могут содержаться и в продуктах натурального происхождения, чаще всего – животного, но опасны те, что получают промышленным способом. Хотя многие страны прислушались к призыву Всемирной организации здоровья (ВОЗ) отказаться от применения трансжиров к 2023 году, сравнительно низкая стоимость получаемых на их основе продуктов и возможность повторного использования масла для жарки все еще привлекают недобросовестных производителей и владельцев общепитов – трансжиры можно найти , например, в чипсах, попкорне, фастфуде. Употребление их грозит болезнями сердца и сосудов, развитием онкологических заболеваний, ожирением.

А вот ненасыщенные (мононенасыщенные и полиненасыщенные) жиры в умеренном количестве полезны : они являются незаменимым участником обмена веществ, а соблюдение баланса очень важно при похудении. Эти жиры важны для здоровья кожи, ногтей и волос. Они должны составлять не менее 60% от всех потребляемых в сутки жиров: преобладание в рационе ненасыщенных жиров связано со снижением смертности. Ненасыщенными жирами богаты рыба, оливковое масло, миндаль, авокадо.

Говорят, можно есть все, если считать калории

Дефицит калорий и правда очень важен, без него похудение невозможно. Однако на результат влияет не только количество калорий, но и то, из какой пищи человек их получает.

Скажем, на 500 калорий можно съесть полноценный сбалансированный обед из куриного супа, овощей и цельнозернового хлеба, а можно – плитку молочного шоколада. Первый вариант здоровый: организм получил необходимые питательные вещества, а сытость будет чувствоваться на протяжении нескольких часов. Во втором случае чувство голода появится быстро, кроме того, регулярное употребление быстрых углеводов в больших количествах может привести к проблемам с усвоением глюкозы.

Рассчитать калории поможет специальный калькулятор .

Говорят, грейпфрут «сжигает»‎ жир

В 2012 году было проведено исследование , которое доказало, что способность грейпфрута избавлять от лишних килограммов – миф. Ученые собрали группу из 74 человек – у всех них был лишний вес. За три недели до начала эксперимента их попросили исключить из рациона грейпфрут, а также фрукты и овощи, которые содержат вещества, которые есть в этом цитрусовом и которым приписывают способность «сжигать»‎ жир‎.

Затем группу поделили на две части. В следующие шесть недель в питании половины участников ничего не изменилось, а вторая половина стала получать по половинке грейпфрута три раза в день.

Когда эксперимент завершился, оказалось, что рацион с грейпфрутом никак не повлиял на вес участников эксперимента. И, хотя незначительные изменения в группе контроля были отмечены (например, уменьшение объема талии), исследователи считают, что для признания эффективности грейпфрутовой диеты для этого недостаточно и употреблять грейпфрут в целях похудения бессмысленно.

Выяснилось, однако, что у людей, которые ели грейпфруты, снизилось содержание в крови холестерина и вредных липопротеинов низкой плотности, из-за которых возникают холестериновые бляшки в сосудах. Поэтому исследователи допустили, что грейпфрут нужно дополнительно изучать на предмет профилактического эффекта ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Похудение – процесс сложный, и подходить к нему нужно со всей ответственностью. Важно учитывать состояние организма и не гнаться за модельными параметрами: они вовсе не показатель здоровья. Помочь в составлении индивидуального, правильного плана питания и дать все необходимые рекомендации по времени и объему приемов пищи может врач-диетолог.

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Фото: pexels.com/Shvets production, Ilya Mashkov; /unsplash.com/Conor Brown, Anna Wlodarczyk