😱 «Наполи» любит использовать СМИ для давления». Фабрицио Романо подозревает Де Лаурентиса во лжи насчет ситуации с контрактом Осимхена

Недавно президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Виктор Осимхен подпишет новый контракт с клубом, который будет действовать до 2026 года.

Тем не менее, официального объявления о подписании контракта не было. Фабрицио Романо же говорит, что футболист может покинуть клуб уже в конце текущего сезона.

«Я не уверен, что они близки к подписанию новой сделки. «Наполи» любит использовать средства массовой информации для оказания некоторого давления - они пытаются сделать лучшее продление в своей истории. Круче, чем Кавани или Игуаина.

Но из того, что я слышу, нет полной ясности. Это незаключенная сделка. Я думаю, что у Осимхена будет возможность уехать летом 2024 года. Январь - маловероятно, но летом трансфер может состояться», - заявил Фабрицио Романо.

Получается, что Де Лаурентис лжет?