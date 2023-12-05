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😱 «Наполи» любит использовать СМИ для давления». Фабрицио Романо подозревает Де Лаурентиса во лжи насчет ситуации с контрактом Осимхена

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Недавно президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Виктор Осимхен подпишет новый контракт с клубом, который будет действовать до 2026 года.

Тем не менее, официального объявления о подписании контракта не было. Фабрицио Романо же говорит, что футболист может покинуть клуб уже в конце текущего сезона.

«Я не уверен, что они близки к подписанию новой сделки. «Наполи» любит использовать средства массовой информации для оказания некоторого давления - они пытаются сделать лучшее продление в своей истории. Круче, чем Кавани или Игуаина.

Но из того, что я слышу, нет полной ясности. Это незаключенная сделка. Я думаю, что у Осимхена будет возможность уехать летом 2024 года. Январь - маловероятно, но летом трансфер может состояться», - заявил Фабрицио Романо.

Получается, что Де Лаурентис лжет?

3 комментария
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Если переводчики нигде не накосячили (а оригинал мне не попадался), то:
1) Де Лаурентис говорит, что Осимхен подпишет контракт. В будущем времени.
2) Официального объявления о подписании контракта не было. В настоящем времени (а еще точнее - в том, которое называется в английском present perfect, "настоящее совершенное", в русском оно уже прошлое).

Два этих факта никак не противоречат один другому.

3) Местный "Нобель" не слышал о том, что полная ясность достигнута (что логично - контракт не подписан).

Внимание, вопрос: как из всего этого следует, что Де Лаурентис лжет?
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Надо не игроков Наполи покупать, а их скаутов. Что, еще никто не додумался?
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Удобно как: Романо просто мнение высказывает и предполагает, а Лаурентис сразу лжет)
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