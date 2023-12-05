😱 «Наполи» любит использовать СМИ для давления». Фабрицио Романо подозревает Де Лаурентиса во лжи насчет ситуации с контрактом Осимхена
Недавно президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Виктор Осимхен подпишет новый контракт с клубом, который будет действовать до 2026 года.
Тем не менее, официального объявления о подписании контракта не было. Фабрицио Романо же говорит, что футболист может покинуть клуб уже в конце текущего сезона.
«Я не уверен, что они близки к подписанию новой сделки. «Наполи» любит использовать средства массовой информации для оказания некоторого давления - они пытаются сделать лучшее продление в своей истории. Круче, чем Кавани или Игуаина.
Но из того, что я слышу, нет полной ясности. Это незаключенная сделка. Я думаю, что у Осимхена будет возможность уехать летом 2024 года. Январь - маловероятно, но летом трансфер может состояться», - заявил Фабрицио Романо.
Получается, что Де Лаурентис лжет?
1) Де Лаурентис говорит, что Осимхен подпишет контракт. В будущем времени.
2) Официального объявления о подписании контракта не было. В настоящем времени (а еще точнее - в том, которое называется в английском present perfect, "настоящее совершенное", в русском оно уже прошлое).
Два этих факта никак не противоречат один другому.
3) Местный "Нобель" не слышал о том, что полная ясность достигнута (что логично - контракт не подписан).
Внимание, вопрос: как из всего этого следует, что Де Лаурентис лжет?