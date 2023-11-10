Гаспачо
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Месси и Зидан дали шикарное совместное интервью: вот его полная версия🔥🔥🔥

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Две легенды в кадре.

В рамках рекламного контракта с Adidas Зинедин Зидан и Лионель Месси дали совместное интервью.

Француз в частности рассказал, какое фото с Месси он хранит уже много лет, Месси признался, какой матч считает одним из самых неудачных в своей карьере, а оба они признали - было бы здорово играть в одной команде.

Вот полная версия этого интервью.

2 комментария

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AchilleZm
Мне больше нравится, что Зидан свободно говорит на испанском, французском и итальянском, немного по английски, талантливый человек - талантлив во всем.
https://www.youtube.com/watch?v=VhTx1fLJ8qY
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Flow market Victor Mercedes
величайший французский
величайший Арг в истории
+2
0
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