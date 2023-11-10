Месси и Зидан дали шикарное совместное интервью: вот его полная версия🔥🔥🔥

Две легенды в кадре.

В рамках рекламного контракта с Adidas Зинедин Зидан и Лионель Месси дали совместное интервью.

Француз в частности рассказал, какое фото с Месси он хранит уже много лет, Месси признался, какой матч считает одним из самых неудачных в своей карьере, а оба они признали - было бы здорово играть в одной команде.

Вот полная версия этого интервью.