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Зидан до сих пор хранит фотографию 2008 года. На ней изображены он, Месси и легенда «Реала»

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Благодаря рекламному проекту Adidas на свет появилось невероятно душевное интервью с Лионелем Месси и Зинедином Зиданом, где они делятся воспоминаниями и восхищаются достижениями друг друга.

В начале беседы экс-игрок и тренер «Реала» показал аргентинцу фотографию, которую он хранит уже долгие годы.

— У меня есть кое-что для тебя, — сказал Зидан, доставая снимок. — Помнишь, вчера мы кое о чем говорили? Так вот оно.

— О, смотри-ка! — Лео ответил с широкой улыбкой на лице.

— Мы были такими молодыми, не правда ли?

— Так какой год это был? 2007 или 2008?

— 2008.

— Сколько тебе было в 2008? Восемнадцать?

— Девятнадцать.

— Я сохранил ее, она у меня.

— Она была сделала в «Мадриде», в раздевалке...

— Да. Ты приехал из «Барселоны», помнишь? И сфотографировался с нами двумя из «Мадрида», со мной и Раулем.

— Да, Рауль был там, я помню.

Хоть само фото так ни разу и не показали на камеру, контекста достаточно, чтобы понять, что за снимок это был.

В декабре 2007 года Лионель Месси, Рауль и Зинедин Зидан собрались вместе опять же благодаря Adidas. Бренд устроил фотосессию и презентацию новой линейки в Мадриде в рамках своей кампании «Impossible Is Nothing».

1 комментарий

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Игорь Климов
Месси, Зидан, Рауль - три великие легенды футбола!
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