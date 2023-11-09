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Зидан признался, что хотел бы выступать за одну команду с Месси. Лео ответил Зинедину еще большими комплиментами

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В рамках рекламной акции Адидас организовал встречу года, пригласив в одну студию двух легенд футбола: Лионеля Месси и Зинедина Зидана.

Экс-звезда «Барселоны» и экс-игрок и тренер «Реала» собрались, чтобы обсудить, как меняется футбол, поделиться воспоминаниями и просто поговорить по душам.

С порога они обменялись щедрыми комплиментами. Зидан начал:

«И вот мы здесь, с «десяткой». Тут с нами немного магии [указывая на ноги Лео].

Очень жаль, что нам не довелось сыграть вместе, но пришел момент, когда я могу отдать тебе пас. Я прошел долгий путь, но мне очень приятно быть здесь рядом с тобой, чтобы немного поговорить о футболе. Это то, о чем люди хотели знать и до сих пор хотят. Им нужно больше футбола, и это нонсенс.».

Месси в долгу не остался:

«Прежде всего, для меня это тоже большая радость. Ты знаешь, я очень тебя уважаю. К сожалению, мы не смогли сыграть вместе, но мы немного играли против друг друга. А потом у нас было противостояние, когда ты был тренером, а я игроком. Но я всегда уважал тебя и восхищался всем тем, что ты делал и продолжаешь делать».

В ходе разговора Зизу также спросили, как бы он мог описать Месси несколькими словами, и легендарный полузащитник не скупился на комплименты:

«Достаточно одного слова: «магия». Потому что... В конце концов мы с Лео видимся нечасто, и сегодняшний день очень важен для меня, потому что могу сказать ему, как сильно я им восхищаюсь. И все люди, понимающие в футболе, и другие игроки, и я думаем, что это магия, настоящее волшебство. Магия, потому что еще до получения мяча он уже знал, что надо делать. В особенности я, человек, понимающий в футболе, когда смотрел на него на поле, почти всегда знал, что он будет делать. Это будто связь. Но когда я вижу его, делающим то, что он делает, я говорю: «Ну все». Это то, что люди хотят видеть в футболе. Таких игроков очень немного. Но все они не такие, как он. Он единственный».

И правда, это мог бы быть удивительный дуэт, если бы им довелось сыграть плечом к плечу друг с другом.

8 комментариев

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Фаррух Касимов
Эти двое очень смотрятся гармонично когда они вместе.Две мировые легенды покорившие в свое время вершину футбола ЧМ.💪💪💪
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Александр Микиев
Они прошли футбол
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Berendey V
Зизу метит на мостик Интер- Майами?
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Эль Иберико
Что характерно, оба Великих лопочут на испанском
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Nogoi89
Уважают друг друга, как и должно быть.
А, представьте такую же передачу скинуться и сделать, только в качестве гостей позвать Климова и Имя Фамилию, Или Ригобера и Гномовича. Это будет фарш.
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rej1sta
Ответ Berendey V
Зизу метит на мостик Интер- Майами?
Ну а что, пока ждёт пост в сборной Франции можно и в Майами переждать 😂
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Nogoi89
Ответ Эль Иберико
Что характерно, оба Великих лопочут на испанском
Jugaron al fútbol durante mucho tiempo en España
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