🎃 Запад отмечает Хэллоуин. Пора вспомнить лучшие наряды футболистов

Сегодня Хэллоуин. Пожалуй, самый необычный праздник в году, отмечаемый преимущественно в Западной Европе и США.

Не будем возвращаться к истокам, а лучше остановимся на главной традиции этого дня - нарядах.

В идеале они должны быть устрашающими, но... можно и просто яркие. И вот так из этого ребуса выкручивались футболисты.

Мексиканцы. Куда же без них.

жуть усиливается слева направо

Джек Грилиш. Попытался.

«Барселона», как всегда, вне конкуренции. Отгадаете игроков? Кроме Рибери.

«Наполи» в 2022-м ооочень постарался.

Итальянский «Беневенто» готов всегда, ведь у них ведьма прямо на логотипе.

Неймар слишком талантлив для этого мира...

Гётце в повседневном.

У фанатов «Тоттенхэма» Хэллоуин каждый год.

Альфонс Ареоля постарался.

Ди Мария собирается домой.

Кингсли Коман решил стать рэпером.

Ну Месси - гений. Как всегда.

Роберт Левандовски - плохой актер.

Просто Килиан Мбаппе.

Так кто лучший?