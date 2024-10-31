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🎃 Запад отмечает Хэллоуин. Пора вспомнить лучшие наряды футболистов

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Сегодня Хэллоуин. Пожалуй, самый необычный праздник в году, отмечаемый преимущественно в Западной Европе и США.

Не будем возвращаться к истокам, а лучше остановимся на главной традиции этого дня - нарядах.

В идеале они должны быть устрашающими, но... можно и просто яркие. И вот так из этого ребуса выкручивались футболисты.

Мексиканцы. Куда же без них.

жуть усиливается слева направо

Джек Грилиш. Попытался.

«Барселона», как всегда, вне конкуренции. Отгадаете игроков? Кроме Рибери.

«Наполи» в 2022-м ооочень постарался.

Итальянский «Беневенто» готов всегда, ведь у них ведьма прямо на логотипе.

Неймар слишком талантлив для этого мира...

Гётце в повседневном.

У фанатов «Тоттенхэма» Хэллоуин каждый год.

Альфонс Ареоля постарался.

Ди Мария собирается домой.

Кингсли Коман решил стать рэпером.

Ну Месси - гений. Как всегда.

Роберт Левандовски - плохой актер.

Просто Килиан Мбаппе.

Так кто лучший?

logoРоберт Левандовски
logoЛионель Месси
logoНеймар
logoМарио Гетце
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoКингсли Коман
logoБавария
logoТоттенхэм
logoМанчестер Сити
Клубы
logoБарселона
logoТигрес
logoАльфонс Ареоля
logoАнхель Ди Мария