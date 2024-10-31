🎃 Запад отмечает Хэллоуин. Пора вспомнить лучшие наряды футболистов
Сегодня Хэллоуин. Пожалуй, самый необычный праздник в году, отмечаемый преимущественно в Западной Европе и США.
Не будем возвращаться к истокам, а лучше остановимся на главной традиции этого дня - нарядах.
В идеале они должны быть устрашающими, но... можно и просто яркие. И вот так из этого ребуса выкручивались футболисты.
Мексиканцы. Куда же без них.
Джек Грилиш. Попытался.
«Барселона», как всегда, вне конкуренции. Отгадаете игроков? Кроме Рибери.
«Наполи» в 2022-м ооочень постарался.
Итальянский «Беневенто» готов всегда, ведь у них ведьма прямо на логотипе.
Неймар слишком талантлив для этого мира...
Гётце в повседневном.
У фанатов «Тоттенхэма» Хэллоуин каждый год.
Альфонс Ареоля постарался.
Ди Мария собирается домой.
Кингсли Коман решил стать рэпером.
Ну Месси - гений. Как всегда.
Роберт Левандовски - плохой актер.
Просто Килиан Мбаппе.
Так кто лучший?