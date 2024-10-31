Из грязи в князи. Вы хоть видели в каких условиях росли звезды футбола? 💀
Некоторые топ-футболисты настолько богаты, что их состояние перевалило за $1 млрд. Но знаете, что самое крутое? То, что многим из них судьба пророчила не самое светлое будущее.
Не верите? Ну смотрите.
Вот здесь в детстве жил уже великий Лионель Месси.
А в таких условиях на Мадейре рос Криштиану Роналду.
Дом рекордсмена НБА Леброна Джеймса тоже не впечатляет.
Дом Диего Марадоны вы, скорее всего, уже видели.
А отсюда Лука Модрич.
Тут рос великий бразилец Ромарио.
Давайте тогда и короля футбола вспомним. Нравится дом Пеле?
Голливудские бонусы.
Здесь к большому миру готовился Канье Уэст, именующий себя богом.
А вот и домик нашего Владимира Ильича... ой, Леонардо ди Каприо.
Самый светлый демократ – Эминем.
Вперед! К звездам!