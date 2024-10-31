Из грязи в князи. Вы хоть видели в каких условиях росли звезды футбола? 💀

Некоторые топ-футболисты настолько богаты, что их состояние перевалило за $1 млрд. Но знаете, что самое крутое? То, что многим из них судьба пророчила не самое светлое будущее.

Не верите? Ну смотрите.

Вот здесь в детстве жил уже великий Лионель Месси.

(Росарио, Аргентина)

А в таких условиях на Мадейре рос Криштиану Роналду.

(Мадейра, Португалия)

Дом рекордсмена НБА Леброна Джеймса тоже не впечатляет.

(Огайо, США)

Дом Диего Марадоны вы, скорее всего, уже видели.

(Фиорито, Аргентина)

А отсюда Лука Модрич.

(Задар, Хорватия)

Тут рос великий бразилец Ромарио.

(Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Давайте тогда и короля футбола вспомним. Нравится дом Пеле?

(Трес-Корасойнс, Бразилия)

Голливудские бонусы.

Здесь к большому миру готовился Канье Уэст, именующий себя богом.

(Чикаго, США)

А вот и домик нашего Владимира Ильича... ой, Леонардо ди Каприо.

(Лос-Анджелес, США)

Самый светлый демократ – Эминем.

(Детройт, США)

Вперед! К звездам!