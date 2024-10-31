Нападающий «Осасуны» Будимир оставил соседям письмо, которое растопило сердца фанатов: милота дня
Лучший бомбардир «Осасуны» Анте Будимир совершил самый милый поступок недели.
На этой неделе, переезжая из своего дома в Памплоне, Будимир оставил записку для своих соседей, в которой поблагодарил их.
«Дорогие соседи, поскольку мы переезжаем, я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить нашу благодарность за фантастическое время, которое мы провели здесь. Мы уезжаем с теплыми воспоминаниями и желаем вам всего наилучшего», — написал хорватский нападающий.
Этот жест растопил сердца болельщиков «Осасуны».
Будимир забил пять голов в 11 играх за «Осасуну» в этом сезоне и отдал одну результативную передачу.