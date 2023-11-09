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«Не могу выбросить это из головы»: Месси рассказал Зидану, какой матч хотел бы переиграть

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В рамках проекта adidas в студии встретились Зидан и Месси. Болельщикам посчастливилось услышать беседу двух игроков, которые уже стали частью истории футбола.

Разговор начался с обмена любезностями. Легенды обсудили многое, например, роль «десятки» в современном футболе. Зизу и Лео согласились, что лучше гола в финале ЧМ ничего быть не может.

«Мы оба можем так сказать, верно?» – с улыбкой сказал аргентинец.

«Да, конечно. Лучше нет ничего», – ответил француз.

Зидан спросил у Месси, какой матч Лео хотел бы переиграть. Аргентинец ответил быстро – финал ЧМ-2014:

«Я ни о чем не жалею в своей карьере. Но финал чемпионата мира 2014 года все еще не выходит у меня из головы. Хотя я могу немного отпустить эти эмоции после этого Мундиаля».

«Ты добился этого [победы на ЧМ] в 2022 году, история изменилась, все позади», – добавил Зидан.

В финале бразильского чемпионата мира Аргентина уступила Германии. Победный гол на 113-й минуте забил Марио Гетце. Немецкий полузащитник в финале катарского Мундиаля болел за Аргентину.

История, действительно, изменилась.

1 комментарий

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