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«Бавария» наконец высказалась о ситуации с Мазрауи. Нуссаир поддержал Палестину в конфликте с Израилем

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На фоне конфликта на Ближнем Востоке Нуссаир Мазрауи, защитник «Баварии», поддержал Палестину. Марокканец выложил в соцсетях несколько публикаций, за которые ему пришлось извиняться.

Позиция футболиста вызвала недовольство в Германии. Издание Bild считает, что Нуссаир не должен выступать в Бундеслиге. А депутат Бундестага даже призвал выслать игрока из страны.

Все ждали, какие действия предпримет «Бавария». Наконец, Рекордмайстер выступил с заявлением. Позицию клуба передает немецкое информационное агентство dpa:

«Бавария» немедленно связалась с Нуссаиром Мазрауи после его воскресных постов в соцсетях. В настоящее время игрок находится в Африке со сборной Марокко. После его возвращения запланирована подробная личная беседа с руководством клуба в Мюнхене.

Каждый сотрудник клуба и каждый игрок знают, какие ценности отстаивает «Бавария». Мы выразили это публично и недвусмысленно в публикации сразу после террористической атаки на Израиль. Мы беспокоимся о наших друзьях в Израиле и поддерживаем их. В то же время мы надеемся на мирное сосуществование всех народов на Ближнем Востоке».

У сборной Марокко на этот международный перерыв запланирован еще один матч – 17 октября команда встретится с Либерией . А у «Баварии» ближайшая встреча назначена на 21 октября, мюнхенцы сыграют с «Майнцем» в Бундеслиге.

Увидим ли мы Мазрауи в составе «Баварии» на ближайший матч?

6 комментариев

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olimbek
Как же свобода слово? Как же демократия? Или это другое?
+6
-2
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Vladimir Sokolov
Ответ Александр Медзведцкий
поддержка террористов?)хм...думаю пойдёт а след за русским кораблём в ближайшее трансферное окно)))
Он поддерживает не террористов, а невинных жертв мести
+2
0
+2
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Mason Marshall
Ответ olimbek
Как же свобода слово? Как же демократия? Или это другое?
У леваков нет свободы слова. Кто вам сказал что в германии свобода слова лол.
+1
0
+1
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Bayern2004
Не дай Бог не увидим Мазрауи в составе не по спортивным причинам.
Ули,Калле...ну вы хоть можете не ссаться в lederhosen?
Поддержите игрока,и пошлите далеко некоторых "правильных" депутатов Бундестага!
Mia San Mia,не так ли?
0
0
0
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