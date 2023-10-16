«Бавария» наконец высказалась о ситуации с Мазрауи. Нуссаир поддержал Палестину в конфликте с Израилем
На фоне конфликта на Ближнем Востоке Нуссаир Мазрауи, защитник «Баварии», поддержал Палестину. Марокканец выложил в соцсетях несколько публикаций, за которые ему пришлось извиняться.
Позиция футболиста вызвала недовольство в Германии. Издание Bild считает, что Нуссаир не должен выступать в Бундеслиге. А депутат Бундестага даже призвал выслать игрока из страны.
Все ждали, какие действия предпримет «Бавария». Наконец, Рекордмайстер выступил с заявлением. Позицию клуба передает немецкое информационное агентство dpa:
«Бавария» немедленно связалась с Нуссаиром Мазрауи после его воскресных постов в соцсетях. В настоящее время игрок находится в Африке со сборной Марокко. После его возвращения запланирована подробная личная беседа с руководством клуба в Мюнхене.
Каждый сотрудник клуба и каждый игрок знают, какие ценности отстаивает «Бавария». Мы выразили это публично и недвусмысленно в публикации сразу после террористической атаки на Израиль. Мы беспокоимся о наших друзьях в Израиле и поддерживаем их. В то же время мы надеемся на мирное сосуществование всех народов на Ближнем Востоке».
У сборной Марокко на этот международный перерыв запланирован еще один матч – 17 октября команда встретится с Либерией . А у «Баварии» ближайшая встреча назначена на 21 октября, мюнхенцы сыграют с «Майнцем» в Бундеслиге.
Увидим ли мы Мазрауи в составе «Баварии» на ближайший матч?
Ули,Калле...ну вы хоть можете не ссаться в lederhosen?
Поддержите игрока,и пошлите далеко некоторых "правильных" депутатов Бундестага!
Mia San Mia,не так ли?