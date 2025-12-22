В Португальской лиге есть выезд вглубь Атлантики – на Азорские острова. Аутсайдера «Аруку» поддержал один фанат – к нему подошла вся команда 🥹

Классная история, которая понравится абсолютно всем.

Клуб из зоны вылета высшей лиги Португалии «Арука» отправился на выезд к «Санта-Кларе». Это означает, что команде пришлось лететь почти 1500 км над Атлантическим океаном. Совместите первое со вторым и задайте себе вопрос: много ли фанатов отправились поддержать «Аруку»?

Ответ: один.

Но в ответ игроки, тронутые преданностью болельщика, поблагодарили его лично после матча всем составом. Кстати, игра закончилась нулевой ничьей.

Такой футбол нам нужен!