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«Он будет лучшим во всех отношениях». Рио Фердинанд предсказал будущее Холанда и Мбаппе

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Футбол Футбол

Рио Фердинанд считает, что Килиан Мбаппе будет лучшим игроком, чем Эрлинг Холанд. Он уверен, что норвежец останется разрушительным бомбардиром, а француз – более универсальным футболистом.

Выступая на talkSPORT, Фердинанд сказал, что уверен в дальнейшем успехе обоих игроков. Однако, когда его попросили выбрать лучшего, он предпочел звезду «ПСЖ» нападающему «Манчестер Сити»:

«В прошлом году у Холанда были сумасшедшие показатели. Я думаю, что по окончании их карьеры, Холанд будет более результативным бомбардиром, но Мбаппе будет лучшим игроком во всех отношениях».

«Холанд – блестящий нападающий, но Мбаппе может многое сделать сам, мы видели это в финале ЧМ. «ПСЖ» ужасно сыграл против «Баварии», а Мбаппе вышел на поле во втором тайме и полностью изменил игру. Это была буквально другая игра. Трудно выбрать между этими двумя парнями, потому что они оба особенные».

Килиан Мбаппе уже выиграл чемпионат мира по футболу, а Эрлингу Холанду еще предстоит сыграть в этом престижном турнире.

2 комментария

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Тиджани Бабангида
В любом случае можно сказать что соперничество нового поколения активно формируется. Раньше Роналду - Месси, в ближайшем будущем Холланд - Мбаппе.
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Ummash
Джуд -Мбаппе будет
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