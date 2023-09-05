8 комментариев

«Президент США Джо Байден посетил матч МЛС «Интер Майами» - «Лос-Анджелес Гэлакси» - именно такую фразу можно было встретить вчера в соцсетях.

Судя по кадрам трансляции, лидер соединенных штатов пришел посмотреть на Лионеля Месси. Или загипнотизировать его. Но есть одна проблема - это не он.

Фанаты разобрались. Но не без труда.

💭 «Это Уилл Феррелл!»

💭 «Он видит, что происходит, но не понимает».

💭 «Отличная работа, Уилл!»

💭 «Я понял только с десятого раза».

💭 «Никогда не сравнивайте легенду Уилла Феррелла с бесполезным Джо».

💭 «Это неуважительно».

💭 «Это Уилл Ферелл - актер и совладелец «Гэлакси».

Признайтесь - поверили?