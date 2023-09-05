8 комментариев

🫣 «Он видит, что происходит, но не понимает». В соцсетях обсуждают отрывок матча «Майами» - «Гэлакси», где якобы Байден смотрит на Месси
«Президент США Джо Байден посетил матч МЛС «Интер Майами» - «Лос-Анджелес Гэлакси» - именно такую фразу можно было встретить вчера в соцсетях.
Судя по кадрам трансляции, лидер соединенных штатов пришел посмотреть на Лионеля Месси. Или загипнотизировать его. Но есть одна проблема - это не он.
Фанаты разобрались. Но не без труда.
💭 «Это Уилл Феррелл!»
💭 «Он видит, что происходит, но не понимает».
💭 «Отличная работа, Уилл!»
💭 «Я понял только с десятого раза».
💭 «Никогда не сравнивайте легенду Уилла Феррелла с бесполезным Джо».
💭 «Это неуважительно».
💭 «Это Уилл Ферелл - актер и совладелец «Гэлакси».
Признайтесь - поверили?
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