Гаспачо
Блог

🫣 «Он видит, что происходит, но не понимает». В соцсетях обсуждают отрывок матча «Майами» - «Гэлакси», где якобы Байден смотрит на Месси

Клубы Клубы
МЛС МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Джо Байден
Футбол Футбол

«Президент США Джо Байден посетил матч МЛС «Интер Майами» - «Лос-Анджелес Гэлакси» - именно такую фразу можно было встретить вчера в соцсетях.

Судя по кадрам трансляции, лидер соединенных штатов пришел посмотреть на Лионеля Месси. Или загипнотизировать его. Но есть одна проблема - это не он.

Фанаты разобрались. Но не без труда.

💭 «Это Уилл Феррелл!»

💭 «Он видит, что происходит, но не понимает».

💭 «Отличная работа, Уилл!»

💭 «Я понял только с десятого раза».

💭 «Никогда не сравнивайте легенду Уилла Феррелла с бесполезным Джо».

💭 «Это неуважительно».

💭 «Это Уилл Ферелл - актер и совладелец «Гэлакси».

Признайтесь - поверили?

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эльдар Рязанов
статья уровня "болгары восхитились"
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arustanjan@icloud.com
Это же ульям фаррел, как можно его не узнать)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
torres69
Ответ Александр Опёнышев
Автор, ты прикалываешься? Это не Лос-Анджелес Гэлакси, это просто Лос-Анджелес
Это якобы Байден смотрит на якобы Гэлакси
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IlyaGrain
На самом деле нет , не поверили🤷🏻‍♂️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Автор, ты прикалываешься? Это не Лос-Анджелес Гэлакси, это просто Лос-Анджелес
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Ответ torres69
Это якобы Байден смотрит на якобы Гэлакси
ага, только автор этого бреда и в прошлой новости с кьеллини приписал тэг гэлакси
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адам Алмарз
Ответ arustanjan@icloud.com
Это же ульям фаррел, как можно его не узнать)
Так Джо более мемный старик в последнее время.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Ответ Эльдар Рязанов
статья уровня "болгары восхитились"
Так ещё и Соединенные Штаты написали с маленькой буквы. Максимальный патриотизм
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий