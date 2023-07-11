5 июня Нассер Аль-Хелайфи публично высказался о контракте Мбаппе. Тогда президент «ПСЖ» заявил, что у Килиана есть максимум две недели для принятия решения о своем будущем. Спустя шесть дней ситуация так и не изменилась.

Нападающий все еще настроен подзаработать и провести следующий сезон в столице Франции, а клуб, разумеется, не хочет отпускать игрока бесплатно через год. За происходящим со стороны спокойно наблюдает «Реал».

«ПСЖ» наконец решил действовать: клуб намерен любым способом продлить контракт с главной звездой команды до 2025 года, пишет RMC Sport.

Источник, близкий клубу, сообщил изданию, что «ПСЖ» собирается реализовать «беспроигрышный сценарий», выгодный для всех сторон. Продлив контракт еще на сезон, Мбаппе ничего не потеряет в финансовом плане.

Согласно информации RMC Sport, клуб будет открыт для всех предложений о продлении соглашения с французом: составление нового контракта, повторное обсуждение некоторых деталей, в том числе финансовых, еще более выгодных для нападающего. Руководству парижан не терпится наконец пообщаться с представителями капитана сборной.

RMC Sport пишет, что на данный момент никаких официальных встреч стороны не запланировали. Окружение Мбаппе считает, что игрок очень четко выразился в своем письме. Он по-прежнему тверд в своем желании не продлевать контракт и покинуть Париж следующим летом.

На этом этапе в игру может вступить серый кардинал, поддержкой которого надеется заручиться руководство «ПСЖ». Знакомьтесь, Зиад Хаммуд – француз с ливанскими корнями. Мужчина руководил BeIN Media Group – катарской государственной глобальной спортивной и развлекательной сетью. Недавно Хаммуд сменил работодателя, теперь он сотрудничает, вы не поверите, с Мбаппе.

По данным издания l'Informé, Зиад будет заниматься делами Килиана за пределами футбольного поля. Мужчина станет генеральным директором компании нападающего под названием KEWJF – аббревиатура, состоящая из первых букв имен членов семьи капитана сборной Франции.

Катар надеется, что Хаммуд, который поддерживает прекрасные отношения с Аль-Хелайфи, станет ценным посредником в будущих переговорах между игроком и клубом.

Рано или поздно сторонам придется обсудить будущее Мбаппе на «Парк де Пренс». Нападающий должен вернуться в расположение клуба 17 июля. 22 июля команда отправится в тур по Японии, к этому моменту ситуация вокруг контракта Килиана должна проясниться.

Пока все кажется запутанным. Страшно представить, что будет, когда свое слово скажет «Мадрид».