🎥 Мойзес прокатил внучку Гинера на «девятке». Бразильцу устроили тест-драйв отечественных авто

ЦСКА устроил для Мойзеса тест-драйв отечественных авто. В компании Саши Гинер, новой ведущей клубного ТВ «армейцев» , бразилец сперва проехался на «девятке», а затем сел за руль LADA Iskra.

Защитника «механика» шедевра отечественного автопрома сперва испугала, но он быстро разобрался и увез Сашу под «Вишневую девятку» «Комбинации». Ведущая футболиста похвалила: «Очень хорошо получается! Мы быстро справились!»

А к оранжевой LADA Iskra у Мойзеса была лишь одна претензия – цвет: «Я люблю красный и синий. Красный и синий – лучше. Новая машина – топ».

Вот такой тест-драйв.