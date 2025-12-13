🤔 Кто из победителей Golden Boy прошлого десятилетия провалил карьеру? Давайте решим

Беда юных звезд футбола в том, что они очень часто не оправдывают возложенные ожидания. Безусловно, большая доля вины в этом на самих фанатах, переоценивающих молодых игроков. Поэтому давайте подумаем, кто из «гарантированных» звезд провалил будущую карьеру.

За «гарантию» возьмем аналог «Золотого мяча» для игроков младше 21 года – Golden Boy.

Победители с 2010-го по 2020-й: Марио Балотелли, Марио Гетце, Иско, Поль Погба, Рахим Стерлинг, Антони Марсьяль, Ренату Саншеш, Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт, Жоау Феликс, Эрлинг Холанд.

Для истории отметим и последних пятерых обладателей премии: Педри, Гави, Джуд Беллингем, Ламин Ямаль, Дезире Дуэ.