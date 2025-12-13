Де Поль никогда не побеждал без Месси! Все трофеи в карьере брал только с Лео

В 30 лет Родриго Де Поль уехал из Европы – отправился в МЛС к Лионелю Месси. Полузащитник никогда не скрывал своей огромной любви к легенде, тем более для Родриго совместная игра с Лео приносит золотые медали.

Портал OneFootball обратил внимание: все командные трофеи в карьере Де Поль завоевывал исключительно вместе с Месси. В составе сборной Аргентины дуэт одержал победу на чемпионате мира, Кубке Америки, Финалиссима в 2022-м тоже осталась за «альбиселесте».

Первые клубные трофеи полузащитник взял только после переезда в Майами к Месси: восточную конференцию и Кубок МЛС. За годы, проведенные в Европе, Де Поль ничего не завоевал.

Такой расклад Де Поля, похоже, устраивает. После победы «Интер Майами» в финале Кубка МЛС клуб за 15 млн евро выкупил Родриго у «Атлетико». Как пишет ESPN, новое соглашение аргентинца с «Интер Майами» рассчитано до 2029 года.

Продолжит охранять легенду.