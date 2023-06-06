Гаспачо
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Фабрегас долгое время считал Месси немым, но судя по детским видео, Лео был очень жизнерадостным ребенком 😍

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Переезд из Аргентины в Испанию дался не просто.

Экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» поделился как-то воспоминаниями о времени, проведенном в детской академии каталонского клуба.

«Во время обучения в детской академии я был очень тихим и застенчивым. Сеск Фабрегас как-то рассказал, что ребята из Ла Масии думали, будто я немой. Сейчас у меня, конечно, уже нет подобных проблем, я стал более открытым».

Судя по всему, дело в раннем отъезде из дома, ведь на архивных видео из Аргентины (на родине Месси в 2015 году сняли полудокументальный фильм о его детстве, который можно найти на YouTube) Лео - улыбчивый и активный мальчик.

4 комментария

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Hella black
Если убрать в сторону внеземной талант,Лёню миллионы полюбили за скромность и приземлённость.
За то,как он ведётся на поле и вне его. За простоту.
Без условно любителям геля,ботокса и показухи этого не понять. Для них это кажется неким изъяном,минусом.
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Anna Chupakhina
Это куски из фильма о Месси, где маленького Месси играет какой-то левый ребенок. (Ну кроме документальных кадров, конечно, там настоящий)
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Pink Floyd1276
А где звук у этого видео - или это только для немых, или глухих.
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