Переезд из Аргентины в Испанию дался не просто.

Экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» поделился как-то воспоминаниями о времени, проведенном в детской академии каталонского клуба.

«Во время обучения в детской академии я был очень тихим и застенчивым. Сеск Фабрегас как-то рассказал, что ребята из Ла Масии думали, будто я немой. Сейчас у меня, конечно, уже нет подобных проблем, я стал более открытым».

Судя по всему, дело в раннем отъезде из дома, ведь на архивных видео из Аргентины (на родине Месси в 2015 году сняли полудокументальный фильм о его детстве, который можно найти на YouTube) Лео - улыбчивый и активный мальчик.