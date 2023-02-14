Капитан «Атлетика» Муниаин поддержал своего коллегу из «Валенсии». Клуб идет в зоне вылета

Уважение таким игрокам.

В 21 туре испанской Ла Лиги «Валенсия» на своем поле принимала «Атлетик». Первый гол в матче забил футболист хозяев Саму Кастильехо, но «баски» сравняли счет еще до перерыва, а во втором тайме хавбек Ойан Сансет принес «Бильбао» победу.

После игры капитан «Атлетика» Икер Муниаин, которого заменили на 80 минуте, подошел к капитану «Валенсии» Хосе Гайя, чтобы сказать ему слова поддержки: «Впереди еще долгий путь. Это не невозможно, слышишь? Это не невозможно». Момент показали во время трансляции по окончании матча. Примечательно, что оба игрока − воспитанники своих клубов.

Перед началом игры разгневанные фанаты «Валенсии» устроили рядом с «Местальей» акцию протеста. Им не нравится до чего довел их любимую команду владелец Петер Лим, который приобрел клуб в 2014 году. Причем подобные акции проводятся на протяжении последних нескольких лет, но фанатов никто не слышит, а иногда даже грубят, как это было с дочерью Петера Лима Ким:

«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может что-то говорить об этом».

Последний раз команда, которую сейчас возглавляет Воро, побеждала еще до начала чемпионата мира в Катаре − 10 ноября дома обыграли «Бетис» (3:0). С тех пор у клуба все настолько плохо, что сейчас он идет на 18 месте, а до встречи с «Атлетиком» команда выдала серию из четырех поражений подряд.