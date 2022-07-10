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Фото дня: какая молния над ареной «Локо»! На прощальном матче Бориса Ротенберга ⚡️⚡️

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Плачут небеса.

Лучшее фото воскресенья, выходных или даже месяца сделала медиаслужба «Динамо» на «РЖД Арене». Накануне товарищеского матча с «Локо».

Давайте любоваться.

Это вообще один из главных матчей российской футбольной предсезонки.

• Третья и шестая команды прошлого сезона между собой, тренировочное дерби – уже немало.

• Еще важнее, что это прощальный матч Бориса Ротенберга – заранее объявили, что 10 июля он выйдет на поле, чтобы поблагодарить болельщиков «Локомотива».

Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций

• «Локо» с «Динамо» сыграют в необычном формате – матч будет длиться 135 минут, проведут три тайма по 45 минут.

В одном из них, несмотря на дождь, грозу и молнии найдется место и для Бориса Борисовича.

Локомотив Россия – Динамо Россия
Дата проведения
10 июля, 19.00, «стадион Локомотив»
Онлайн матча

Мы учреждаем Клуб Бориса Ротенберга – в честь чемпионов-талисманов

Фото: t.me/fcdynamo

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