Фото дня: какая молния над ареной «Локо»! На прощальном матче Бориса Ротенберга ⚡️⚡️

Плачут небеса.
Лучшее фото воскресенья, выходных или даже месяца сделала медиаслужба «Динамо» на «РЖД Арене». Накануне товарищеского матча с «Локо».
Давайте любоваться.
Это вообще один из главных матчей российской футбольной предсезонки.
• Третья и шестая команды прошлого сезона между собой, тренировочное дерби – уже немало.
• Еще важнее, что это прощальный матч Бориса Ротенберга – заранее объявили, что 10 июля он выйдет на поле, чтобы поблагодарить болельщиков «Локомотива».
Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций
• «Локо» с «Динамо» сыграют в необычном формате – матч будет длиться 135 минут, проведут три тайма по 45 минут.
В одном из них, несмотря на дождь, грозу и молнии найдется место и для Бориса Борисовича.
- Дата проведения
- 10 июля, 19.00, «стадион Локомотив»
Мы учреждаем Клуб Бориса Ротенберга – в честь чемпионов-талисманов
Фото: t.me/fcdynamo
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