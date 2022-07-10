Фото дня: какая молния над ареной «Локо»! На прощальном матче Бориса Ротенберга ⚡️⚡️

Плачут небеса.

Лучшее фото воскресенья, выходных или даже месяца сделала медиаслужба «Динамо» на «РЖД Арене». Накануне товарищеского матча с «Локо».

Давайте любоваться.

Это вообще один из главных матчей российской футбольной предсезонки.

• Третья и шестая команды прошлого сезона между собой, тренировочное дерби – уже немало.

• Еще важнее, что это прощальный матч Бориса Ротенберга – заранее объявили, что 10 июля он выйдет на поле, чтобы поблагодарить болельщиков «Локомотива».

• «Локо» с «Динамо» сыграют в необычном формате – матч будет длиться 135 минут, проведут три тайма по 45 минут.

В одном из них, несмотря на дождь, грозу и молнии найдется место и для Бориса Борисовича.

Фото: t.me/fcdynamo