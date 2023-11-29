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Как любопытно в Бельгии! Вот все самое главное про первый круг сезона, чтобы включиться и следить за вторым

Генк Генк
Антверпен Антверпен
Гент Гент
Серкль Брюгге Серкль Брюгге
Андерлехт Андерлехт
Стандард Стандард
Мехелен Мехелен
Брюгге Брюгге
Вестерло Вестерло
Левен Левен
Юнион Юнион
высшая лига Бельгия высшая лига Бельгия
Шарлеруа Шарлеруа
Кортрейк Кортрейк
Эйпен Эйпен
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: приглашаем погрузиться в материал Артема Прожоги, амбассадора чемпионата Бельгии на Спортсе. Его можно читать с любого места, выделять историю про самый интересный клуб – и благодарить плюсами/комментами/донатами можно тоже в любой момент!

Сначала – коротко о регламенте чемпионата Бельгии этого сезона, потом пройдем таблицу сверху донизу с остановками на каждом клубе.

Летом лига сократилась обратно до 16 клубов (расширение до 18 случилось только из-за отмены вылетов в связи с коронавирусом). Эти 16 клубов по итогам регулярки поделятся на три плей-офф (так уж их принято называть в Бельгии, хоть речь и не про игру на вылет). Первая шестерка – чемпионский плей-офф, вторая шестерка – плей-офф за последний билет в еврокубки, а оставшиеся четыре команды будут бороться за выживание.

Три лучших клуба ПО1 квалифицируются в еврокубки, четвертый сразится с победителем ПО2 за последнюю путевку. В ПО3 две худшие команды вылетят напрямую, лучшая гарантированно сохранит прописку, а оставшейся (второй) придется играть стыки против победителя плей-офф второго дивизиона.

Во всех трех мини-чемпионатах участники сыграют между собой дома и в гостях. Но! Деление очков пополам после регулярки, к которому мы привыкли по прошлым сезонам, произойдет только в первых двух.

 
Места 1-6 включительно – первый плей-офф

1. «Юнион» – 35 очков

«Юнион» – страшная сила. Угадал с тренером и стал осенним чемпионом после восьми подряд побед в лиге (в последнем туре серия прервалась)

Этим летом, как и предыдущим, в брюссельском клубе сменился тренер. Карел Герартс, с которым «Юнион» летом опять упустил чемпионство в конце сезона, отказался от улучшенного контракта и захотел поработать в другой лиге. Руководство посчитало, что его «приверженность недостаточна для продолжения сотрудничества», и отпустило Карела.

Герартс осенью устроился в «Шальке», а на его место в «Юнионе» пришел Александр Блессин. В сезоне-2019/20 немец превратил «Остенде» из аутсайдера в яркого участника второго плей-офф и был признан лучшим тренером чемпионата. О философии и методах работы Блессина можно почитать в огромном тексте в этом же блоге. Если коротко, то его футбол – это запредельная интенсивность, мощный коллективный контрпрессинг и стремительные контратаки.

«Юнион» сейчас – именно такой. Он активно и умело разрушает: первый в лиге по среднему числу перехватов, успешных отборов и фолов за матч (здесь и далее, если не указано иное, – данные FotMob), второй по числу возвратов на чужой трети. Если посмотреть на среднее количество возвратов на чужой трети среди игроков, то в первой десятке – три игрока «Юниона».

Еще важное: в первом круге команда допустила наименьшую опасность у собственных ворот (13,29 xGA – данные xvalue.ai). И пропустила при этом всего 16 мячей.

В атаке «Юнион» тоже силен. Он лидирует по количеству реальных голов (35) и ожидаемых (33,7), а также по числу ударов в створ за матч (6,5). А еще он третий в лиге по общему числу больших шансов – чуть-чуть отстает от «Генка» и «Брюгге». С конца сентября по середину ноября «Юнион» выдал восемь подряд побед в лиге и досрочно стал осенним чемпионом (в последнем туре первого круга серию прервал «Гент»)!

Новый герой команды воспользовался шансом и вышел из тени. Помогли обстоятельства: если бы не сменился тренер – подал бы на трансфер

В прошлом сезоне швейцарский полузащитник Кэмерон Пуэртас, как правило, выходил на замену (в 24 матчах лиги из 29). В основе были капитан Тедди Теума и его партнер по центру поля Сенне Линен. При необходимости Пуэртас достойно заменял кого-то из стартеров, но возможностей полноценно проявить себя было немного.

Летом все изменилось. Теума и Линен вместе уехали в топ-лиги. Пуэртас сполна воспользовался шансом: получив место в основе, стал зажигать. Прямо сейчас он – лучший ассистент чемпионата (9), да и вообще лидер по системе «гол плюс пас» (12). А еще он делит первую строчку по количеству созданных больших шансов (8) с Мерсье из «Моленбека» (но Ксавье-то – опытный маэстро).

Правда, надо сказать, что в системе Блессина он иногда не ЦП, а левый полузащитник или даже левый вингер, что, конечно, придает свободы действий в атаке. Что касается разрушения, то Кэм – как раз один из упомянутых топов по возвратам на чужой трети поля за матч. Да и в центре поля тоже.

Мы бы не увидели такое прекрасное преображение, если бы Герартс решил остаться. Ну или увидели бы, но в другом месте. «Да, я думал уйти. Я знал, что мне представится шанс – если не в «Юнионе», то где-то еще. Если бы летом не сменился тренер, я бы точно подал на трансфер, – заявил недавно Пуэртас. – Герартс говорил, что мне доверяет, но цифры показывали иное».

 

2. «Андерлехт» – 31 очко

«Андерлехт» – самый датский из бельгийских клубов: собрали вместе Шмейхеля, Дилейни, Дольберга и Дрейера. Вспоминается начало 80-х

В ноябре прошлого года в «Андерлехте» сменился спортивный директор: место бельгийца Петера Вербеке занял 41-летний датчанин Йеспер Фредберг. Оказалось, что это – только начало датской экспансии в Брюсселе. 

Вскоре, в декабре, клуб уволил Феличе Маццу с поста главного тренера и назначил вместо него 44-летнего датчанина Брайана Римера. У Римера к тому моменту еще не было самостоятельного тренерского опыта – он работал лишь ассистентом Томаса Франка (опять же соотечественника) в «Брентфорде». Изначально контракт с ним был подписан до лета-2024, но в сентябре его продлили еще на два года.

Происхождение и связи Фредберга сказались на последующих трансферных кампаниях: в январе «Андерлехт» купил Андерса Дрейера, а летом приобрел Каспера Дольберга, подписал свободным агентом его тезку Шмейхеля и арендовал Томаса Дилейни.

Прямо сейчас Дания – третья страна по количеству легионеров в Про-Лиге после Франции и Японии. В чемпионате Бельгии – 10 датчан, и четверо из них – в «Андерлехте».

Дольберг и Дрейер хорошо провели первый круг. Оба – в пятерке лучших бомбардиров (9 и 8 голов соответственно). Примечательно, что Дольберг с середины сентября до середины ноября забивал в семи подряд матчах лиги. Он самый молодой игрок с таким достижением (26 лет и 37 дней) со времен Карлоса Бакки (сентябрь 2012-го, 26 лет и 29 дней). Классный дебют в Бельгии.

В прошедший международный перерыв в сборную вызвали всех четырех датчан из «Андерлехта». Вспоминается начало 80-х: тогда в клубе тоже было сразу четыре представителя сборной Дании – Брюлле, Ольсен, Фриманн, Арнесен. Вот они с тогдашним тренером «Датского динамита» Пионтеком.

Был в том «Андерлехте» и пятый датчанин, защитник Андерсен, но на момент создания этой фотографии в основную национальную команду еще не вызывался.

Дюпе обманули? «Андерлехт» подписал Шмейхеля после приобретения другого вратаря – которому, по слухам, обещал отсутствие конкуренции

В середине июля «Андерлехт» взял свободным агентом бывшего вратаря «Тулузы» – 30-летнего француза Максима Дюпе. Казалось, что вопрос с основным голкипером, открывшийся после продажи Барта Вербрюггена «Брайтону», решился. Но не тут-то было. 5 сентября, за день до закрытия летнего трансферного окна, клуб взорвал бельгийский рынок подписанием 37-летнего Шмейхеля.

Дюпе отыграл семь стартовых туров. В матче против «Кортрейка» в седьмом туре он допустил результативную ошибку, которая привела к удалению Дебаста, пенальти, голу Авенатти и потере очков. Совпадение или нет, но это была первая игра Дюпе после приезда Шмейхеля.

А в следующем туре к «Андерлехту» приезжал «Брюгге». «Я никогда не буду наказывать игрока за одну ошибку, это не в моем стиле», – заверил Ример. Но добавил: «Я выбираю 11 футболистов, которые обеспечат наибольшие шансы на победу». В матче с «Брюгге» в воротах появился Шмейхель (между прочим, пропустивший встречу с «Кортрейком» из-за повреждения ребер) и больше в лиге их не покидал.

«Я бы не хотел ничего говорить о приезде Шмейхеля», – ответил журналистам в сентябре Дюпе.

Кажется, причина в обиде за нарушение договоренностей. Авторитетный бельгийский инсайдер Саша Тавольери утверждает: «Дюпе обещали безоговорочный статус основного вратаря. Это было непременным условием его прихода. Тогда не шло абсолютно никакой речи о том, чтобы создать конкуренцию [за место в воротах]».

Но через три недели пришел Шмейхель, а еще через три вытеснил Максима.

«Не вызвал ли приезд Шмейхеля ненужный стресс? Я много лет работал в датском топ-клубе [«Копенгагене»]. А в топ-клубах всегда есть конкуренция и давление. Надо наслаждаться этим. В этом и заключается разница между большим и маленьким клубом», – объяснил тогда Ример.

А в начале октября, когда Шмейхель уже провел первые два матча в Про-Лиге, заявил: Каспер – теперь первый номер, чередовать голкиперов «Андерлехт» не будет. Но датчанину, разумеется, тоже нельзя расслабляться: «Я сказал всей команде, что это не окончательный выбор. Шмейхелю придется каждую неделю доказывать, в том числе на тренировках, что он достоин места в основе».

 

3. «Гент» – 28 очков

Орбан теперь – только третий в иерархии нападающих. На то есть причины, но как «Гент» собирается дорого продать запасного?

В прошлом сезоне нападающий Гифт Орбан феноменально дебютировал в «Генте». Приехал в январе и стал поражать результативностью. Особенно впечатляющим был март, когда форвард уложил в три дня покер «Зюлте-Варегему» и хет-трик «Башакшехиру» в ЛК. Орбан наколотил 15 голов в лиге (все – с игры) за полгода. Ожидалось, что уже летом «Гент» продаст его за солидную сумму. Слухов было много, но трансфера так и не случилось.

А теперь Орбан – только третий в иерархии нападающих. В паре с Уго Кейперсом (лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Бельгии) теперь играет Тарик Тиссаудали, который вернулся после разрыва крестов и смотрится здорово.

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук в октябре объяснял: что-то сломалось. «Это странно. В прошлом сезоне у него залетало все, а теперь голы даются ему с трудом даже на тренировках». Это, по словам Хейна, усиливает неуверенность, которая проявляется на поле – поэтому Гифт теперь запасной.

Но в Про-Лиге. На матчи Лиги конференций Орбан часто выходит в старте и в этом сезоне оформил в этом турнире еще два хет-трика – «Погони» и «Брейдаблику». Тем не менее, Гифту хочется побольше шансов и в чемпионате. И он дипломатично намекнул, что долго сидеть на скамейке не станет:

«Я больше не чувствую себя самим собой. Начинаю матч в запасе, выхожу на десять минут... Что я так смогу дать команде? Я продолжу усердно работать, ведь я профессионал. Но еще я игрок, которому необходимо почаще выходить в старте, чтобы себя проявить. Если здесь этого не будет, я поищу другое место».

«Гент» не против, если будет весомая компенсация. Вот только потенциальная сумма трансфера за последние полгода явно упала.

Тревога: в январе и феврале «Гент» может остаться без восьми футболистов из-за сборных – и тогда «шансы на чемпионство исчезнут»

В январе 2024 года начинаются Кубок африканских наций (перенесли с осени-2023) и Кубок Азии. Из-за этого «Гент», претендующий на чемпионство в Бельгии, в худшем случае рискует на месяц лишиться сразу восьми футболистов.

Африканцы – это Гифт Орбан и Джордан Торунарига (оба – Нигерия), Исмаэль Кандусс и Тарик Тиссаудали (оба – Марокко), Нурио Фортуна (Ангола) и Ноа Фадига (Сенегал). Азиаты – Хон Хен Сок (Южная Корея) и Цуеси Ватанабэ (Япония). Почти все – игроки основы.

Так себе перспектива для Хейна Ванхазебрука.

«Могут уехать 6-8 игроков – и эту потерю не получится компенсировать молодежью. У меня ж так никого не останется! – грустно смеется в эфире шоу Extra Time тренер «Йонг Гента» Арнар Видарссон. – Плюс не стоит забывать, что переход из молодежной команды в первую – это самый большой и трудный шаг. В топ-клубе сделать его еще сложнее».

Вердикт печален: «Мы рискуем потерять ключевых игроков. Если все они уйдут, шансы на титул исчезнут».

Аналитик Питер Ванденбемпт, сидевший в той же студии, недоволен тем, как международный футбол сказывается на клубном. «Что-то явно не так с календарем, когда такой важный футболист, как [плеймейкер] Хон, играет за сборную в двух турнирах в течение сезона и часто недоступен», – говорит он.

Недавно, в сентябре-октябре, Хон уже выпадал из клубного футбола из-за Азиатских игр. И выпадал максимально надолго, поскольку его сборная Южной Кореи дошла до финала и выиграла турнир.

И вот еще любопытный факт: если бы не этот триумф, Хон должен был бы до достижения 28-летнего возраста отслужить в южнокорейской армии 21 месяц. А так срок значительно сократится. Другой пример – соотечественник Сон Хын Мин. Нападающий «Тоттенхэма» выиграл Азиатские игры в 2018 году и отделался тремя неделями военных сборов.

 

4. «Серкль Брюгге» – 25 очков

«Серкль Брюгге» остается верен стилю: его контрпрессинг – один из мощнейших в Европе. Муслич второй сезон продолжает дело Тальхаммера

Я написал, что «Юнион» теперь – контрпрессингующая команда с впечатляющей интенсивностью. Но «Серкль Брюгге» в этих аспектах еще лучше (привет, Siri, включи песню Anything You Can Do, I Can Do Better), плюс играет так уже не первый год.

Таким он стал в сезоне-2021/22. Команда провалила первый круг и встретила Новый год в зоне вылета. Пришел австриец Доминик Тальхаммер, привил мощный стиль, выдал семь побед в восьми турах после приезда и поднял клуб в середину таблицы. В следующем сезоне старт снова не задался – Тальхаммера сняли, но его дело продолжил ассистент Мирон Муслич. С ним команда запрыгнула уже во второй плей-офф.

«Серкль» мастерски разрушал чужие планы и оставался максимально неудобным – соперники, терявшие очки, бесились (и обвиняли его в антифутболе).

В этом сезоне ситуация не изменилась. «Серкль Брюгге» сохраняет верность стилю.

• лига-2021/22 (где Тальхаммер, напомню, пришел только посреди чемпионата): «Серкль» – первый по успешным отборам за матч и возвратам мяча на чужой трети (по этому же показателю среди игроков трое из «Серкля в первой пятерке: №№ 1, 2 и 5), второй по фолам за матч;

• лига-2022/23: «Серкль» – второй по успешным отборам за матч и лучший по возвратам мяча на чужой трети (по этому же показателю среди игроков снова трое из «Серкля» в первой пятерке: №№ 1, 3 и 5), второй по фолам за матч;

• лига-2023/24 (данные после 15 туров): «Серкль» – первый по успешным отборам за матч (наравне с «Юнионом») и возвратам мяча на чужой трети (в первой пятерке среди игроков – два представителя: №№ 2 и 5), второй по фолам за матч (как уже было сказано, после «Юниона»).

Интенсивность прессинга в продвинутой статистике измеряется через PPDA (passes per defensive action) – это количество передач, которое в среднем делает соперник команды до потери мяча. Чем активнее клуб прессингует, тем быстрее его противники теряют мяч – следовательно, чем меньше число PPDA, тем лучше.

Давайте посмотрим, как с этим обстоят дела в Про-Лиге. Есть предположения?

• лига-2021/22: у «Серкля» – наименьший показатель PPDA (8,91)

• лига-2022/23: у «Серкля» – наименьший показатель PPDA (8,99)

• лига-2023/24: прямо сейчас у «Серкля» – наименьший показатель PPDA (8,92)

Это данные с сайта xvalue.ai – он же недавно показывал, как «Серкль» прессингует и контрпрессингует по сравнению с клубами топ-9:

Ладно, это все классно, а что с атакой?

Летом клуб удачно решил вопрос с нападающими: одного выгодно продал, а другой за счет этого стал больше играть и раскрылся

Прошлым летом «Серкль Брюгге» за 1,3 млн евро купил 23-летнего нападающего «Касимы Антлерс» Аясэ Уэду. Японец шикарно влился: наколотил 23 гола в 42 матчах (лига + кубок) и в гонке бомбардиров чемпионата уступил только Уго Кейперсу из «Гента».

Такую результативность оценили в Европе. Уже этим летом Аясэ продали «Фейеноорду» за 9 млн (клубный рекорд).

Благодаря его отъезду роль основного нападающего вернул мощный тоголезец Кевин Денки, который в прошлом сезоне отыграл во всех турнирах на 560 минут меньше Уэды (тот по количеству игрового времени вообще уступил только ЦЗ Поповичу).

Прямо сейчас Денки – первая скрипка и абсолютный лидер команды по числу минут. А еще он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с десятью голами. Останавливаться на достигнутом, разумеется, не собирается: говорит, что хочет забивать стабильнее и для этого активно работает над собой.

Недавно Денки оформил первый хет-трик в Про-Лиге («Левену»). Ну что за машина!

Но не могу не сказать: «Серкль» так высоко в таблице не только потому, что много забивает Денки, но и потому, что оборона хороша. В первом круге команда пропустила всего 14 мячей – меньше только у «Антверпена» (13), о котором речь пойдет чуть ниже.

Пожалуй, главный герой «Серкля» сзади – 27-летний бразильский вратарь Варлесон. Почти весь позапрошлый сезон он просидел под Тома Дидийоном, почти весь прошлый – под Радославом Маецким. Зато теперь он – номер один (в том числе буквально: летом взял единичку после возвращения Маецкого в «Монако», с которым у «Серкля» – соглашение о сотрудничестве).

Варлесон выдающимся образом провел первый круг. Он – лучший по проценту сейвов (79,7) и числу предотвращенных голов (4,4; xvalue.ai и вовсе оценивает в 5,1!). А еще у него в этом чемпионате есть голевая передача – в победном матче 11-го тура против «Гента». Угадайте, на кого. Да, на Денки!

5. «Антверпен» – 24 очка

Действующий чемпион любит теннис: в этом чемпионате уже дважды выиграл по 6:0. Одна из жертв – «Стандард»!

«Антверпен» страдает в дебютной кампании в ЛЧ и пока что не набрал ни одного очка в группе, зато на родных просторах показывает класс. В этом чемпионате он уже дважды выиграл по 6:0. Первой жертвой стал аутсайдер «Кортрейк», а второй – уже не такой великий «Стандард».

В СМИ, естественно, не обошлось без отсылок к теннису. «Гейм, сет, матч».

Да и в самом «Антверпене» про это шутили. После матча со «Стандардом» у нападающего Винсента Янссена спросили, не любит ли чемпион бокс, раз так беспощадно нокаутирует соперников. «Неа, мы больше по теннису», – улыбнулся Винс.

И кстати:

• до этого сезона 6:0 дома в лиге у «Антверпена» было давно – 7 мая 1983 года. Тогда разгромили «Брюгге»;

• 6:0 – крупнейшая победа «Антверпена» над «Стандардом». Предыдущий рекорд (5:0) держался с 1970 года;

• «Антверпен» стал очень тяжёлым соперником для «Стандарда». Последние три матча против него (все выездные) – три поражения с общим счётом 1:14.

С обороной тоже порядок: пропускают меньше всех и лидируют по количеству сухих матчей. Как и в прошлом сезоне

Как я рассказывал здесь, команда завершила прошлый чемпионат с лучшей обороной: пропустили 34 мяча в 40 матчах. Бессменный вратарь Жан Бюте отыграл всухую ровно половину матчей лиги – 20. Он лишь второй с таким показателем за последние 15 лет после Эйдзи Кавасимы («Стандард», сезон-2013/14).

В этом чемпионате история продолжается: Бюте снова лидирует по количеству клиншитов (7 – наряду с героем-Варлесоном из «Серкля»), а «Антверпен» опять пропускает меньше всех: 13 голов (при 15,4 xGA – данные xvalue.ai) за 15 матчей первого круга.

(Добавлю, что у соперников «Антверпена» в целом не так уж много времени на создание угрозы, потому что команда лидирует в лиге по владению: в среднем – 59,2%).

Минус разве что в том, что в трех из семи сухих матчей «Антверпен» еще и не забил сам. И поразительно, что эти три матча шли подряд в конце сентября. «Антверпен» за неделю не смог вскрыть ни «Моленбек», ни «Гент», ни «Мехелен». В прошлом сезоне такая серия тоже была (но строго с топами – «Андерлехт», «Юнион», «Брюгге»).

Новая голевая засуха ван Боммела не испугала. Марк сослался на количество создаваемых моментов и заявил, что «победы в таких [непростых] матчах – вопрос времени». Реализация и правда вскоре наладилась, а с ней – результаты.

 

6. «Генк» – 24 очка

Лучший бомбардир команды прямо сейчас – правый защитник. Он уже не первый год показывает впечатляющую результативность

Речь про 27-летнего колумбийца Даниэля Муньоса. Правый защитник сделал уже 7+2 во всех турнирах, причем в конце октября – начале ноября забил в четырех матчах подряд («Кортрейк», «Антверпен», «Ференцварош», «Левен»)!

Вот актуальная карикатура из бельгийской прессы: нападающим «Генка» реально есть чему поучиться.

Для тех, кто не первый год следит за чемпионатом Бельгии, это не так уж удивительно. Например, за прошлый сезон Муньос выдал 8+7. И он вообще один из самых результативных латералей лиги последних лет. Даниэль выжигает правый фланг и активно подключается к атакам: или точно подает сам, или врывается в штрафную.

«Почему у меня столько голов? Когда идет кросс, я всегда стараюсь оказаться поближе к нападающим и частенько ловлю отскоки», – говорит Муньос.

«Вот так и надо реагировать в штрафной! Мы всегда говорим, что сомнение – это главный враг. Муньос же уверен в себе и своем выборе – и рвется вперед. Его убежденность и самоотдача восхищают», – восторгается главный тренер «Генка» Ваутер Вранкен.

Аналитик Марк Дегриз недоумевает: «Я реально не понимаю, как и почему он [с такими умениями] до сих пор играет тут». Кажется, скоро ситуация изменится. Контракт Муньоса – до следующего лета. У клуба есть возможность продлить его на сезон.

«Генк» развлекает взрослых и детей: выпустил собственную версию «Монополии» и приключенческий рассказ, который помогает раскрывать талант

«Генк» в ноябре активничал вне футбола.

Сначала он выпустил собственную версию игры «Монополия». Там на игровом поле – бывшие и нынешние футболисты клуба (список был определен опросом среди 5185 фанатов), а также знаковые менеджеры и спортивные объекты. 60% первого тиража игры разобрали предзаказами.

Затем клуб представил книгу Pit & Pep en de Talentenpot’. «Это приключенческий рассказ для детей в возрасте от 4 до 8 лет, посвященный обнаружению, использованию и развитию таланта», – объясняется на сайте «Генка». Урок чтения с детишками уже провели игроки основного состава – Хейнен, ван Кромбрюгге, Вандевордт.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь юным футболистам осуществить мечту и попасть в профессиональный футбол. Развитие таланта – часть клубной ДНК. Но этой книгой мы хотим обратиться не только к одаренным футболистам, но и ко всем остальным детям – в Генке и далеко за его пределами. Потому что талант есть у каждого ребенка. Эта книга должна стать инструментом для его открытия и дальнейшего развития», – говорит клубный гендир.

«Генк» отмечает: есть и специальная версия для школ, где к книге прилагается пособие для учителей. С 8 января любая начальная школа сможет получить этот учебный пакет бесплатно по запросу.

«Он разработан для того, чтобы помочь учителям использовать книгу для чтения в классе. Предлагается 15 увлекательных, веселых и оригинальных заданий для интерактивного изучения темы таланта. Потому что талант, даже в «Генке», не ограничивается футбольным полем», – комментирует клуб.

 
Места 7-12 включительно – второй плей-офф

7. «Брюгге» – 23 очка

Результаты в чемпионате при Дейле сейчас – почти такие же, как при Паркере. Но Ронни парирует, что «в ресторанах платят не после закусок»

Летом, еще до окончания предыдущего чемпионата, «Брюгге» почти за два миллиона евро выкупил у «Стандарда» главного тренера Ронни Дейлу. Фанаты льежского клуба разозлились: норвежца считают предателем, а «Брюгге» теперь не любят еще сильнее. Но здесь не об этом.

«Брюгге» провалил прошлый сезон и пригласил Дейлу, чтобы он сделал клуб great again. Но пока ожидания не особо оправдываются.

Недовольство стало нарастать еще в сентябре, когда «Брюгге» терял очки матч за матчем. А в начале октября стало еще хуже: Дейла в 10-м туре проиграл бывшему клубу, а в 11-м – аутсайдеру «Кортрейку». СМИ раскопали, что 16 очков из 33 возможных – худший старт «Брюгге» за 40 лет.

После этого Дейла дал большое интервью HLN, в котором ответил критикам на претензии.

Сказал, что выстраивает в клубе «культуру безопасности, веселья и доверия» и уже видит много положительных перемен, хотя стороны «еще только начинают по-настоящему узнавать друг друга». И попросил фанатов набраться терпения: «Сезон долгий, мы не прошли еще даже полпути. Поэтому я не волнуюсь. В ресторане ведь платят не после подачи закусок, так ведь?»

Ронни признал, что очков маловато, но отметил, что только их-то клубу и не хватает. Проблемы – не с созданием моментов («мы хорошо играем, часто владеем мячом и много времени проводим на чужой половине поля...»), а с их реализацией («...но все время [мешают] какие-то мелкие детали»).

Да, «Брюгге» и правда неплох, а порой даже хорош. И он часто забывает вознаграждать себя за старания. Уже знакомый нам сайт xvalue.ai утверждает: на самом деле «Брюгге» должен сейчас быть вторым (ожидаемых очков – 30,60)! Но от топ-клуба требуются реальные результаты, а не ожидаемые. А пока же «Брюгге», претендующий на чемпионство, завершает первый круг на седьмом месте и отстает от лидера на 12 очков.

Отрезок при Скотте Паркере в начале года запомнился как провальный. Англичанину дали поработать только десять туров – в них он набрал всего 12 очков. Так вот, в последних десяти турах этого чемпионата «Брюгге» Дейлы набрал 13 очков. Если сдвинуть линейку на тур назад – и вовсе 10. Just saying.

«Проблема роскоши»: как встроить в состав Мейера и де Кейпера? В принципе варианты есть, но от них пострадают другие важные игроки

В этом сезоне у Дейлы – сразу два сильных конкурента за позицию левого защитника. Первый – 20-летний Бьорн Мейер, которого прошлым летом купили у «Гронингена» за 6 млн евро. Второй – 22-летний Максим де Кейпер, вернувшийся в клуб из «Вестерло» после крайне продуктивной аренды.

СМИ называют такое luxeprobleem – «проблема роскоши» (аналог – «проблема первого мира»).

В начале сезона основным ЛЗ в «Брюгге» был де Кейпер. Выбор был очевиден, поскольку Мейер отсутствовал с августа по октябрь из-за травм мышц живота. А вот в конце октября ситуация изменилась. Руководство выразило доверие Дейле, но потребовало большего баланса и стабильности. И Ронни быстро сменил де Кейпера (который явно лучше атакует, чем защищается) на Мейера, хотя тот еще не до конца восстановился. Конечно, играет роль и сумма трансфера.

«Брюгге» бесцеремонно распрощался с любимцем публики», – драматично констатировал сайт Voetbalnieuws. А любят де Кейпера, потому что он воспитанник.

Мейер привносит те самые баланс и стабильность, но куда хуже подключается. Нет такого же гармоничного взаимодействия с атакующими игроками, как у Макса. Например, с Синкернагелем. «В матче с «Юнионом» у них на левом фланге не было совершенно никакой химии. Было ощущение, будто они впервые играют вместе», – писал в Het Nieuwsblad Франки ван дер Эльст.

Встроить в состав обоих пока не получается, потому что Дейла остается верен расстановкам с четверкой сзади. То есть конкурируют Макс и Бьорн конкретно за позицию ЛЗ. 4-4-2 с де Кейпером повыше? Тогда без Синкернагеля – а это важный игрок атаки. И, можно сказать, протеже Дейлы: они вместе пришли из «Стандарда» (с другой стороны, это был бы как раз хороший способ показать, что никаких преференций нет).

Переход на условные 3-5-2 – тоже не панацея (и Ронни говорит об этом прямо), ведь тогда придется лишиться кого-то из игроков нападения.

Может, тогда 3-4-3? Но тогда есть риск, что баланс нарушится еще сильнее. Там обязательно будет Сков Ольсен, который не особо отрабатывает в обороне, а в центре поля станет на игрока меньше. И это при том, что Ханс Ванакен в системе Дейлы – свободный художник и плеймейкер около чужой штрафной, а не чистый центральный полузащитник.

Ронни справедливо отмечает, что система – конструкция гибкая и меняется в зависимости от обстоятельств на поле. Мол, суть не в формальных цифрах, а в ситуативных ролях и эффективности. Но об этом-то и речь. Вопросы, вопросы.

 

8. «Стандард» – 20 очков

Яя Туре не проработал в Льеже и полгода. Встретили его недоумением – а проводили легендарной гифкой с Абрахамом Симпсоном и шляпой

В июле «Стандард» возглавил Карл Хуфкенс, который в прошлом сезоне творил чудеса в ЛЧ с «Брюгге». Да, «Брюгге» и «Стандард», можно сказать, поменялись тренерами.

Ассистентом Хуфкенса неожиданно стал Яя Туре. До этого Туре работал в академии «Тоттенхэма».

«Я захотел сделать новые шаги в карьере, и «Тоттенхэм не стал этому препятствовать. У Карла Хуфкенса – большой опыт. Я хочу учиться у лучших тренеров и постепенно расти», – объяснил свой приход в «Стандард» Туре. А вот сам клуб его назначение толком не объяснил, хотя в Бельгии оно вызвало немало вопросов. Да, громкое имя и имиджевая сторона вопроса, но что еще?

В ноябре сотрудничество завершилось так же внезапно, как и началось. Туре уехал в сборную Саудовской Аравии к Роберто Манчини, с которым вместе работал в «Манчестер Сити» еще в качестве игрока. В соцсетях фанаты встретили новость знаменитой гифкой, на которой Абрахам Симпсон заходит в дом, снимает шляпу, делает круг, надевает шляпу и выходит. Примерно так и было.

«Когда Яя сказал, что не может отказаться от этого предложения, я не стал мешать. Он превосходно общался со всеми, особенно с молодыми игроками. Мы расстались на хорошей ноте», – сказал Хуфкенс, который называл взаимодействие с Туре позитивным. Вратарь «Стандарда» Арно Бодар тоже отмечает, что «Туре – всегда приятный человек». Но это, как известно, не профессия.

«Как тренер он часто оставался в стороне, был несколько оторванным от жизни команды, – добавляет голкипер. – Ничего страшного, что сотрудничество вышло коротким, ведь оно все равно не оставило бы большого следа. Да, его позвали, чтобы он общался с игроками, но даже в этой области я ожидал от него большего».

На освободившийся пост позвали 45-летнего Бернда Тейса, игравшего за «Стандард» в конце 1990-х и впоследствии работавшего помощником в «Генте» (у Ванхазебрука и Вандерхаге), «Аль-Раэде» и «Аль-Ахли» (в обоих случаях – у Бесника Хаси, нового тренера «Мехелена»).

Еще кое-что про 0:6 от «Антверпена»: именно в этом матче «Стандард» остался без основного вратаря – а он очень важен

Важно учесть, что в матче против «Антверпена» из-за болезни не смог участвовать основной голкипер «Стандарда» Арно Бодар, которого я только что цитировал. Пришлось ставить в ворота кубкового вратаря Лорана Анкине, который в прошлый раз играл в Про-Лиге еще в апреле-2022. Тогда он пропустил три безответных мяча от «Сент-Трюйдена», теперь – вдвое больше от чемпиона (но тут трудно винить Лорана: его xGOT в этом матче – 4,99).

Может, Бодар тоже не спас бы команду от поражения, но, кажется, с ним оно было бы не таким болезненным. Арно отразил 76,9% ударов в лиге и по этому показателю уступает только Варлесону из «Серкля Брюгге». Он – в тройке по количеству предотвращенных голов (2,7) – после все того же Варлесона и Дефурни из «Моленбека». Фанаты признавали Бодара лучшим игроком команды в августе и в октябре.

Иногда Арно помогает команде и в атаке. Три года назад он спас «Стандард» от поражения «Эйпену», забив на 96-й минуте, а в прошлогоднем матче с «Вестерло» отметился ассистом на Тапсоба.

 

9. «Сент-Трюйден» – 19 очков

Взяли еще одного американо-японского вратаря. Он ради аренды в «Сент-Трюйден» отказался от контракта с «Манчестер Юнайтед»

Летом «канарейки» арендовали 20-летнего вратаря «Урава Ред Даймондс» Дзиона Судзуки.

Выяснилось, что чуть раньше голкипер договорился о полноценном трансфере в «Манчестер Юнайтед», но потом отказался от перехода. МЮ хотел взять его в запас для последующего развития, а Дзиона больше привлекла перспектива сразу быть первым номером в «Сент-Трюйдене».

Он сменил в воротах бельгийского клуба 31-летнего Дэниела Шмидта. Примечательно, что оба – японцы американского происхождения: Дзион родился в штате Арканзас, Дэн – в штате Иллинойс.

Разумеется, Судзуки не отказал МЮ окончательно и бесповоротно. «Я мечтаю поиграть в АПЛ, – признается он. – Да, у меня был вариант с «Манчестер Юнайтед», но они взяли Онану. Я не смог оказаться там сейчас, но хочу обязательно поехать туда через несколько лет. Ну а пока же я перебрался в чемпионат Бельгии ради постепенного прогресса».

Здравый подход.

В наступающем году «Сент-Трюйдену» исполнится 100 лет. Юбилейная форма от бельгийского дизайнера – с сюрпризом

«Сент-Трюйден» был основан 23 февраля 1924 года – то есть совсем скоро столетний юбилей. Его команда встретит в особенной форме, дизайн которой разработал бельгиец Том Херк. Задираешь футболку, а там бац! – и самурайская маска. Отсылка к Японии, с которой клуб тесно связан (я подробно об этом рассказывал).

Но дело не только в международном сотрудничестве, подчеркивает автор (по совместительству – фанат «Сент-Трюйдена»): «Любой игрок нашего клуба отважно сражается за каждый клочок земли. А у кого вся жизнь – битва? У самурая. Маска на внутренней стороне футболке символизирует этот боевой дух».

Ну а снаружи футболка – чистая классика.

«Раз у нас юбилей, я посмотрел форму столетней давности. И что я там увидел? Желтые майки, синие шорты, никаких шахматных досок (имеется в виду дизайн формы прошлого сезона – «Про-Лига»), без всякой мишуры. Как любят жители нашего города: сразу к делу», – говорит Херк и отмечает, что хотел для пущего сходства добавить шнуровку, но футбольная ассоциация не разрешила.

 

10. «Мехелен» – 18 очков

Кубковый матч с любительским клубом все испортил: клуб потерял и тренера, которого полюбили игроки, и основного вингера

В 1/16 финала Кубка Бельгии «Мехелен» встретился с «Кнокке» – клубом из Первой национальной лиги. Это третий и любительский дивизион. «Мехелен» проиграл по пенальти.

На следующий день руководство рассталось с главным тренером Стивеном Дефуром. «Я этого не ожидал», – сказал его ассистент Фредерик Вандербист. Он расстроен еще и потому, что «в футболе не бывает много друзей, но Стивен стал не только коллегой, но и хорошим другом».

Впрочем, назвать отставку Дефура полной неожиданностью нельзя. В то же самое время в лиге клуб находился в зоне вылета. Другое дело, что «Мехелен» не дает тренерам много времени на исправление ситуации. А как же стабильность?

«Она была при Вранкене, [отработавшем четыре года]. Вместо него [прошлым летом] пришел Данни Бейс, вскоре его сменили на Стивена... Вы же знаете, что тренер может быстро лишиться работы, стоит результатам испортиться. Верные ли решения принимало руководство? Узнаем только в долгосрочной перспективе», – говорит Вандербист.

Дефур полюбился игрокам и фанатам «Мехелена». Он – свой: начал футбольный путь в родном клубе, там же завершил игровую карьеру (круг красиво замкнулся) и начал тренерскую, поработал ассистентом Вранкена и Бейса, а после увольнения последнего пошел на повышение и довел до финала кубка. Любовь взаимна.

Болельщики стыдят руководство за то, что в трудный момент не дало чуть больше времени тренеру, который ценит клуб, а сделало его козлом отпущения. Сейчас забавно читать материал Het Nieuwsblad от 29 октября, где говорилось: «Доверие руководства главному тренеру на данный момент сохраняется». Видимо, и правда сохранялось – но три дня.

Так или иначе, теперь у «Мехелена» опять новый главный тренер. Это 51-летний албанец Бесник Хаси. Бельгийский футбол ему хорошо знаком: в качестве игрока Хаси выступал за «Генк», «Андерлехт», «Локерен» и «Серкль Брюгге», а в качестве тренера выиграл с «Андерлехтом» чемпионат и Суперкубок в 2014 году.

В наследство Хаси достались кадровые проблемы. Одна из них добавилась как раз в том злополучном матче с «Кнокке». Основной вингер Никола Сторм получил надрыв крестообразной связки. А ведь у клуба и так проблемы с голами: в первом круге меньше «Мехелена» (16) забил только аутсайдер «Кортрейк» (10).

«Мехелен» – уже много лет самый бельгийский. А чего еще ожидать от клуба, у которого на эмблеме и форме все цвета флага страны?

Убеждены, что костяк команды должен быть отечественным?

Тогда присмотритесь к «Мехелену». Он уже давно придерживается этого принципа. И его уже не первый год за это вознаграждают. Про-Лига делит два миллиона евро между пятью клубами, которые предоставили бельгийским игрокам наибольшее количество игровых минут в регулярном первенстве. В прошлом сезоне, как и в позапрошлом, лидером в этом рейтинге был именно «Мехелен».

Клуб вернулся в высший дивизион в 2019 году. С тех пор он – неизменно в топе Про-Лиги по процентам игрового времени у бельгийцев за сезон (таблицы Transfermarkt).

• 2019/20: первый с 68%; один из двух клубов (второй – «Андерлехт»), где легионеры играли реже;

• 2020/21: первый с 56,1%; один из двух клубов (второй – «Берсхот»), где легионеры играли реже;

• 2021/22: второй после «Антверпена» с 50,2%; один из двух клубов, где легионеры играли реже;

• 2022/23: первый с 69,6%; единственный (!) клуб лиги, где легионеры играли реже.

В текущем сезоне тенденция сохраняется. Сейчас «Мехелен» лидирует с 59,2% (второй клуб, где легионеры играют реже, – «Андерлехт»). Ну а чего еще ожидать от клуба, у которого на эмблеме и форме все цвета флага страны? (хе-хе)

«Каждый год мы ставим перед собой цель побороться за первое место в бельгийском рейтинге, гордимся лидерством и намерены его не упускать. Мы всегда придавали большое значение узнаваемости как на поле, так и за его пределами, а потому сознательно собираем команду из бельгийцев, по возможности – местных ребят из собственной академии. Только после этого мы дополняем состав иностранцами», – говорил член правления Герт ван Дейк.

 

11. «Моленбек» – 17 очков

К владельцу есть вопросики. Разогнал чемпионский штаб за пять дней до начала чемпионата и провернул громкий мутный трансфер

«Моленбеком» владеет американский бизнесмен Джон Текстор. Его компании Eagle Football Holdings Ltd. также принадлежат «Лион», «Ботафого» и «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне «Моленбек» стал чемпионом второго дивизиона, одолев «Беверен» в увлекательнейшей гонке. Командой руководил Винсент Эврар. С ним она чуть не поднялась в Про-Лигу еще в прошлом году, но тогда проиграла «Серену» в стыках. В общем, Эврар сделал из середняка Челленджер Про-Лиги реального претендента на повышение – и этого повышения со второй попытки добился.

Ожидалось, что Винсент будет управлять «Моленбеком» и в высшей лиге, но за пять дней до начала нового чемпионата Бельгии его уволили вместе со всеми ассистентами!

«Винсент – очень способный тренер, достойный возможности работать на самом высоком уровне. Но у нас появились варианты получше в контексте глобального сотрудничества», – объяснил Текстор. Подразумевается сотрудничество между его же клубами. Главный тренер тоже должен быть связующим звеном.

На этот пост позвали бразильца Касапу. Он был ассистентом в «Лионе» (возвращаемся к первому абзацу) и временно управлял «Ботафого» (возвращаемся к первому абзацу).

Еще один инфоповод, касающийся одновременно «Моленбека» и «Лиона», – трансфер 19-летнего вингера «Норшеллана» Нуамы. Новичок Про-Лиги купил его за рекордные для Бельгии 25 млн евро и отдал в аренду «Лиону». Ловко! Клубы чемпионата Франции заподозрили, что так Текстор обходит ФФП, и попросили ФИФА провести расследование.

(Кстати, и у «Ботафого», и у «Лиона» дела идут не очень. «Ботафого» уверенно шел к чемпионству, но растерял 13-очковый отрыв, а «Лион» сейчас – на дне таблицы чемпионата Франции. Почитайте тексты по ссылкам – в обоих описаны претензии к Текстору).

Добавленное время – ужас для «Моленбека» в октябре. Потеряли шесть очков за три матча на последних секундах

Если бы не эти четыре пропущенных гола в добавленное время, у новичка лиги было бы на шесть очков больше – то есть 23. Столько сейчас у «Брюгге», который находится у подножия чемпионского плей-офф! А в итоге «Моленбек» пока лишь 11-й.

 

12. «Шарлеруа» – 16 очков

Из стартового состава «Шарлеруа» пропали бельгийцы. Так можно? Неужели нет никакого лимита на легионеров? Есть одно правило – и оно соблюдается

«Шарлеруа» – полная противоположность «Мехелену» в плане комплектации.

Стартовые составы «Шарлеруа» на матчи 12-го и 13-го туров – триумф глобализации: Буркина-Фасо, Кипр, Франция, Швейцария, Норвегия, Мадагаскар, Япония/Палестина, Словения, Алжир, Кот-д’Ивуар, Сербия. В обоих матчах – ни одного бельгийца у «зебр» с первых минут.

В Про-Лиге нет никаких ограничений? Одно есть – но оно касается так называемых «футбольных бельгийцев» (voetbalbelgen). В заявке на матч должно быть шесть игроков, которые в возрасте до 23 лет как минимум три года провели в структуре бельгийского клуба, причем двое из них обязаны набрать эти три года еще до 21-летия.

Пункт B6.109 в регламенте КБФА (да, я реально принес вам шестой том регламента). «Шарлеруа» его соблюдает.

Клубы высшего дивизиона уже давно недовольны законом (который, между прочим, с годами ужесточался). Еще и потому, что иногда он вынуждает добавлять в заявку игроков, которые точно не выйдут на поле – просто чтобы исполнить предписание. Мне вспоминается, например, матч «Левена» против «Юниона» в марте прошлого года: тогда гости включили в заявку защитника ван дер Хейдена, хотя он не мог играть.

Коффи – безбашенный вратарь-гоняла. Веселит сторонних наблюдателей и регулярно заставляет фанатов «Шарлеруа» хвататься за сердце

Вратарь «Шарлеруа» Эрве Коффи – очень яркий персонаж. Он не боится рисковать: обрабатывает мяч и играет низом в ситуациях, где многие голкиперы вынесли бы от греха подальше, или выскакивает из штрафной для перехвата или даже подката.

Пример раз:

Пример два:

Коффи прощают бесконечные выходки, потому что он часто принимает верные решения. Да и вообще он реально хороший вратарь. В прошлом чемпионате он был в топ-3 по проценту отраженных ударов и среднему числу сейвов за матч. Лично меня он покорил еще в обреченном «Мускроне» три года назад – тогда он реально был одним из лучших голкиперов лиги (поэтому, собственно, и получил предложение от «Шарлеруа»).

Но иногда Эрве неверно оценивает эпизоды и допускает результативные ошибки. Недавно, например, это случилось в домашнем матче с «Моленбеком» (таймкод уже встроил).

Так на 82-й минуте гости открыли счет.

Но потом, как я упоминал в блоке про «Моленбек», «Шарлеруа» дважды забил в добавленное время (90+3’ и 90+11’) и победил – Mazzu-time! («Шарлеруа» еще на первом этапе работы с Феличе Маццу так часто добивался результатов в концовках, что в Бельгии появилось специальное понятие. Теперь оно снова актуально. В минувшем туре, например, «зебры» тоже вырвали победу в добавленное время – на 90+6’!)

Коффи после матча с «Моленбеком» расплакался и, упав на колени, поблагодарил одноклубников за исправленную оплошность. Фанаты «Шарлеруа» наверняка регулярно хватаются за сердце и кричат: «Эрве, что ты делаешь, прекрати!» Но мне, как беспристрастному наблюдателю, хочется сказать ему: «Продолжай». Коффи делает чемпионат Бельгии еще веселей.

И не только его:

 
Места 13-16 включительно – третий плей-офф

13. «Эйпен» – 14 очков

Третий сезон подряд в немецкоязычном «Эйпене» – немецкий тренер. Наметилась новая тенденция: раньше ставку делали на испанцев

«Эйпен» – единственный немецкоязычный клуб высшей лиги. Неудивительно, что туда приглашают немецких тренеров. Но такая тенденция наметилась только недавно: 2021/22 – Штефан Кремер, 2022/23 – Бернд Шторк, 2023/24 – Флориан Кофельдт. До этого были испанцы: Тинтин, Жорди Кондом, Беньян Сан-Хосе (правда, между последними затесался Клод Макелеле).

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Какие планы у нынешнего «Эйпена»? Цитирую себя же из блога football weekdays – там я летом рассказывал, за какими нетоповыми клубами в Бельгии стоит следить в новом чемпионате:

«В прошлом сезоне самый восточный клуб Бельгии («Эйпен») спасся в последний момент и финишировал у обрыва, набрав на одно очко больше самого западного клуба страны («Остенде»). Теперь «Эйпен» хочет избавиться от статуса обречённого аутсайдера и превзойти печальные ожидания. Для этого руководство пригласило Флориана Кофельдта – бывшего главного тренера «Вердера» и «Вольфсбурга».

В том сезоне «Эйпеном» в первом круге руководил возрастной немец (60-летний Бернд Шторк), а во втором – молодой бельгиец (32-летний Эдвард Стилл). От первого взяли существительное, от второго – прилагательное. Получился молодой немец. Кофельдту – всего 40 лет.

Несмотря на это, Флориан – весьма опытный специалист. «У него накопилось более 170 матчей в Бундеслиге в качестве тренера, – напоминает генеральный директор «Эйпена» Кристоф Хенкель. – А еще он прошел все этапы обучения молодежи. Благодаря компетентности, прямолинейности, страсти и эмоциональности он придаст нашим игрокам важные импульсы».

Приглашение немецкого тренера в «Эйпен» вовсе не удивительно, ведь это – единственный немецкоязычный клуб высшего дивизиона. И странно как раз, что немцев в нем было очень мало. Комфортная языковая и культурная среда должна поспособствовать адаптации Кофельдта, для которого «Эйпен» – первый зарубежный опыт (хотя до Германии в Эйпене рукой подать). Флориан ждет «нового вызова в тренерской карьере с нетерпением», а руководство «сделает все возможное, чтобы он почувствовал себя как дома».

Примечательно, что от Кофельдта ждут не только сохранения места в высшей лиге, хотя многие пророчат «Эйпену» тяжелый сезон (и на то есть объективные причины). «Мы убеждены, что Флориан поможет нам в достижении наших амбициозных целей», – говорит член правления Андреас Бляйхер.

Что за цели? «Мы хотим улучшить качество игры и выйти во второй плей-офф», – продолжает он.

И вот тут есть юридический нюанс. Согласно устройству прошлого чемпионата, «выйти во второй плей-офф» – это финишировать в первой восьмерке. По новому же регламенту достаточно занять 12-е место из 16. Если имеется в виду первое, то цель и правда амбициозная, но, на мой взгляд, нереалистичная. Если же речь о том, чтобы просто не упасть в стыки, то в чем амбициозность? Это просто стандартная необходимость. В общем, в этой плоскости не хватает ясности. Но тем увлекательнее».

С тактикой Кофельдта все яснее. Флориан предпочитает расстановки с тремя ЦЗ. У него, как и у Финка, весомая угроза исходит от фланговых футболистов. Крайние защитники подключаются очень высоко. Что же касается игры без мяча, то, к примеру, у его «Вольфсбурга» был один из самых высоких показателей возврата владения с помощью контрпрессинга в Бундеслиге.

Total Football Analysis: возвраты мяча «Вольфсбургом» и «Вердером» на чужой половине поля при Кофельдте

Если же вернуть мяч за несколько секунд не удается, команда быстро формирует компактный блок с пятеркой позади. И лично меня особенно интересует развитие обороны при Кофельдте, ведь «панды» в прошлой регулярке пропустили на семь больше абсолютного аутсайдера «Серена».

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Пока что оборона не особо наладилась: «Эйпен» пропустил в первом круге больше всех (32 – наряду с аутсайдером «Кортрейком»). Быстро возвращать мяч тоже не получается: у «панд» – крупнейший показатель PPDA в лиге (16,16 – xvalue.ai). А в прошлом туре они еще и выпали из зоны второго плей-офф.

Фанатам «Челси»: Слонина – основной. Да, пропустил больше всех, но по числу сейвов – в топе («спасибо» проблемной обороне)

В начале прошлого сезона в воротах стоял Абдул Нурудин – он в «Эйпене» с 2017 года. Но все изменилось уже в третьем туре: Шторк осознанно сменил Нурудина на молодого Леннарта Мозера в перерыве (!) матча с «Генком», где Абдул в первом тайме пропустил три безответных. Впоследствии Нурудин сыграл в чемпионате еще только раз. В остальных турах – Мозер.

Ожидалось, что в новом сезоне они будут конкурировать, но Мозер за «Эйпен» больше не играл. В первых двух турах Кофельдт выбрал Нурудина, а потом клуб арендовал у «Челси» 19-летнего Гейбриэла Слонину и сразу сделал основным. Мозера не устроило третье место в иерархии – стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Вот так все быстро поменялось.

Как дела у Слонины? Неоднозначно.

С одной стороны, он попал в команду со слабой обороной, где на вратаря оказывается огромная нагрузка. С другой – именно в этих обстоятельствах появляется возможность себя проявить. Да, Слонина пропускает больше всех в пересчете на 90 минут (2,3), но он же лидирует по среднему числу сейвов за матч (4,6).

Правда, есть нюанс. FotMob предлагает показатель «предотвращенные голы» – это разница между xGOT и реальным числом пропущенных мячей. У Слонины она – отрицательная (у кого минус, «выступают ниже среднего») и пока худшая в лиге (-3,9).

 

14. «Левен» – 12 очков

Про-Лига лишилась главного старожила (речь и про срок на посту, и про возраст). Пока он находился на посту, в лиге сменилось несколько десятков тренеров

В середине октября «Левен» расстался с Марком Брейсом. 61-летний бельгиец был старше всех коллег и дольше всех в лиге занимал пост главного тренера – целых 3,5 года. За это время в чемпионате Бельгии произошло несколько десятков отставок. Теперь работы лишился и сам Брейс.

У Марка и «Левена» – славная история. Летом 2020 года Брейс возглавил команду, только вернувшуюся в высший дивизион, финишировал с ней на 11-м месте и тут же получил трофей Раймона Гуталса (вручается лучшему бельгийскому тренеру в сезоне). Он сделал «Левен» крепким середняком: в сезоне-2021/22 – снова 11-е место, в сезоне-2022/23 – десятое.

Начало нового сезона не задалось. В первом круге клуб несколько раз падал в зону вылета, ненадолго выплывал – и снова опускался. Фанаты устали от проблем и захотели перемен. Самые радикальные устроили акцию протеста с листовками «С Брейсом никогда не выиграть трофеев». Понятный посыл, но в то же время довольно забавная формулировка – а вы, господа, на какой трофей рассчитывали, подскажите-ка?

Руководство, кстати, задумалось о переменах еще раньше: ходили слухи, что летом клуб контактировал с Александром Блессином (который сейчас в «Юнионе»), но Брейс убедил дать ему еще один шанс. Впрочем, тогда же стало понятно, что неудачный старт лиги-23/24 ему не простят.

Не люблю и редко делаю прогнозы, но в июне был настолько уверен, что Брейс не доработает до конца сезона (или даже 2023 года), что поделился мрачным предсказанием:

Сбылось. Теперь у «Левена» – новый главный тренер. Это 50-летний испанец Оскар Гарсия, который работал – приготовьтесь – в «Маккаби» из Тель-Авива, «Уотфорде», «Зальцбурге», «Сент-Этьене», «Олимпиакосе», «Сельте» и «Реймсе». Контракт с «Левеном» рассчитан до 2026 года.

«Если бы я не верил, что сохранение прописки возможно, меня бы здесь не было. Но место в таблице – еще не все. Я также хочу, чтобы болельщики наслаждались нашим футболом. Для меня важен привлекательный стиль. Добиваться победы отвратительными способами – не мое. Разумеется, мы стараемся ради результатов, но достигать их можно и красивой игрой», – заявил Гарсия на первой же пресс-конференции.

И заверил, что как следует подготовился: «Я уже отсмотрел все матчи «Левена» в новом сезоне и знаю всех игроков по видео. Теперь хочется познакомиться со всеми лично и увидеть, как они адаптируются к новому стилю».

Левый вингбек – в топе по карточкам. В этом чемпионате он уже отбыл две дисквалификации, в прошлом было три. Но такой ли уж он грубиян?

Парня зовут Хамза Мендиль. Красную карточку за два предупреждения он схватил уже в 5-м туре – пришлось пропустить игру с «Эйпеном». А в 14-м он не сыграл против «Генка», потому что к тому моменту накопил пять ЖК (без учета тех двух – они превратились в удаление и в общий зачет не пошли).

Сейчас Мендиль – единоличный лидер по количеству ЖК в новом чемпионате (6). А в прошлом сезоне у него тоже было немало дисциплинарных проблем:

• 16-й тур: пропустил матч против «Серкля Брюгге» из-за перебора ЖК;

• 19-й тур: пропустил матч с «Кортрейком» из-за прямой красной в матче 1/8 финала Кубка Бельгии (против все того же «Кортрейка»);

• 22-й, 23-й и 24-й туры: пропустил матчи против «Юниона», «Сент-Трюйдена» и «Серена», потому что до окончания испытательного срока по предыдущему делу опять получил прямую красную – а там висело условное отстранение на две игры.

Но, справедливости ради, обе КК показались многим сомнительными. Посмотрите сами. Вот первое видео, вот второе видео.

 

15. «Вестерло» – 11 очков

Клуб после возвращения сразу попал во второй плей-офф, а теперь скатился. И это при том, что летом потратил более 15 млн евро!

Ожидания от «Вестерло» перед новым сезоном были высокими. Во-первых, в прошлом чемпионате дерзкий новичок сразу запрыгнул во второй плей-офф, сохраняя атакующий стиль. Во-вторых, летом потратил на усиление состава свыше 15 миллионов евро (и, кстати, ничего не заработал на трансферах – только отпустил несколько игроков).

Но пока же «Вестерло» болтается у подножия таблицы. С начала августа по середину сентября он вообще потерпел шесть поражений подряд. Тем не менее, главному тренеру Йонасу де Руку, вернувшему клуб в высшую лигу, вроде как не грозит отставка.

«Это не тот старт, на который мы рассчитывали, но мы продолжим бороться вместе. Результат не соответствует возможностям и качествам. Но единственное, на что мы можем сейчас повлиять, – это будущее. Йонас показал большой потенциал как тренер, и мы продолжаем в него верить. Да, начало не лучшее, но мы всегда говорим о долгосрочной перспективе», – отметил после той самой серии вице-председатель Хасан Четинкая.

Нападающие Фриган и Стассен – 5,5 млн и 1,5 млн, защитники Рейнолдс и Бос – 3,5 млн и 1,3 млн, вингеры Мебуде и Алькосер – 1,75 млн и 1,2 млн, полузащитники Сидорчук и Хасполат – 700 тысяч и 600 тысяч. Шопинг уровня бельгийских топов!

Четинкая убежден, что инвестиции окупятся: «У нас хорошая команда. Возможно, это даже один из лучших составов в истории клуба. Атака, наверное, даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы заполучили Фригана и Стассена – двух нападающих, способных менять ситуацию. Это прогресс. У ребят вроде Мебуде и Алькосера есть потенциал, но им нужно дать время. Пока что они физически еще не готовы к такому уровню».

Работать, по словам Хасана, надо в первую очередь над обороной, «где допускается слишком много ошибок». Отсюда и и большая нагрузка на вратаря (Болат – второй по среднему количеству сейвов за игру), и 29 пропущенных (больше только у «Левена», «Кортрейка» и «Эйпена»).

Но дела все же потихоньку налаживаются. С конца сентября «Вестерло» стал мало проигрывать и подцепляет важные очки, в основном пока играя вничью.

«В футболе не каждый день находишься в раю. Иногда клубу приходится пройти через ад. Это часть игры. Возможно, это проблемы роста, с которыми мы сталкиваемся как клуб. Но мы должны быть уверенными в собственных планах. Внезапный неудачный отрезок не перекроет усердного труда последних лет», – подчеркивает Четинкая.

Просто красивая история: фанаты поддержали бывшего нападающего клуба, приостановившего карьеру из-за психических проблем

Недавно нападающий «Бернли» Лайл Фостер временно ушел из футбола из-за рецидива депрессии.

Фанаты «Вестерло» поддержали нападающего, который в прошлом сезоне выступал за их любимый клуб. В матче против «Сент-Трюйдена» они принялись скандировать его имя на 9-й минуте (Фостер играл за «Вестерло» под девятым номером).

Лайл провел в бельгийском клубе полтора сезона: целый – во втором дивизионе, неполный – в высшей лиге.

 

16. «Кортрейк» – 9 очков

«Кортрейк» опять первым в сезоне сменил тренера. Учитывая положение в таблице, может еще и снова стать первым клубом с двумя увольнениями

В прошлом чемпионате первая отставка случилась в «Кортрейке». Карима Бельосина сменили на Аднана Чустовича уже в конце августа – после шести туров, где команда набрала только четыре очка. Впрочем, Чустович в середине ноября тоже лишился работы. Так «Кортрейк» стал заодно первым клубом, уволившим в том чемпионате двух тренеров.

Место Аднана занял Бернд Шторк, спас команду от вылета и летом не стал продлевать контракт. Летом пришел Эдвард Стилл – и стартовал еще хуже Бельосина: два очка в стартовых восьми турах! «Кортрейк» опять первым в лиге уволил тренера.

Сейчас командой руководит куда более опытный (32-летний Стилл был самым молодым тренером чемпионата) специалист – 52-летний Глен де Бук. В Бельгии он возглавлял «Серкль Брюгге», «Жерминаль Берсхот», «Мускрон» и «Локерен». С «Кортрейком» он тоже уже знаком: работал там в сезоне-2017/18.

Пока что клуб все еще на дне таблицы. Он единственный, у кого число очков после первого круга не двузначное.

Отмечу, что регламент изменился: в прошлом сезоне три клуба вылетали напрямую. Теперь тоже вылетят три, но с нюансом: четыре команды с 12-й по 16-ю попадут в третий плей-офф – спасется только его победитель. Надо срочно подниматься повыше – иначе велика вероятность, что «Кортрейк» заодно снова станет первым клубом с двумя увольнениями.

«Самый стильный тренер чемпионата?» – спрашивает аккаунт Про-Лиги? Де Бук не оценил шуток про пуховики (один из которых вообще даже не его)

На матч 13-го тура против «Моленбека» де Бук пришел в эффектном серебристом пуховике. В СМИ и соцсетях его имиджу уделили особое внимание. Были и шутки, которые Глену совсем не понравились.

«Что это вообще такое? На чем основаны шуточки? Это зависть? Хочу понять, чем руководствуются авторы, – злился де Бук. – Я тренирую команду, пытаюсь показать здесь свое мастерство и хочу, чтобы меня судили по делам. Возможно, даже критиковали, ведь это часть футбола. Но я не хочу, чтобы обсуждали мою одежду».

А обсуждают люди и другие предметы его гардероба – даже вполне обычный черный пуховик.

«А он вообще даже не мой, а нашего менеджера Клода! – восклицает Глен. – Я просто взял поносить [во время матча с «Брюгге»], потому что вдруг пошел дождь, а я забыл свой плащ. Тогда [в конце октября] все это началось и до сих пор не заканчивается. Ну это просто абсурд, что про мою одежду пишут каждую неделю».

СМИ оправдываются: просто Глен часто выбирает реально интересные образы, хоть и говорит, что совсем не задумывается перед выходом. Официальный аккаунт Про-Лиги в нельзяграме, например, составил целую подборку «луков» – и неиронично спрашивает: «Самый стильный тренер чемпионата?»

А вот, кстати, тот самый плащ. Да еще и рубашка с пуловером в клубных цветах. По-моему, хорошо – без шуток, Глен!

Что же касается серебристого пуховика, то сага до сих пор не закончилась. На последний матч первого круга против «Мехелена» целая группа фанатов «Кортрейка» оделась вот так:

Приколисты. «Глен де Бук – трендсеттер!» – пишет правообладатель Eleven Sports.

 

Бонус: две детали регламента, которые в первом круге озадачили фанатов и игроков в Sorare

Я уже говорил об особенностях регламента в контексте лимита на легионеров, а тут хочется рассказать про два случая, связанных с удалениями и дисквалификациями. В обоих игрокам не пришлось пропускать матчи благодаря деталям бельгийского футбольного законодательства.

Кейс № 1: Баликвиша и две ЖК в последнем туре плей-офф

В заключительном матче плей-офф в прошлом сезоне вингер «Антверпена» Мишель Анж-Баликвиша получил два предупреждения и был удален в добавленное время (вскоре после чемпионского гола Алдервейрелда).

Вроде как он должен был пропускать первый тур следующего чемпионата? Так думали многие – даже знатоки бельгийского футбола. Но Баликвиша вдруг вышел в старте.

Ответ нашелся в восьмом томе регламента. Нас интересует пункт 8.7.1.1 (Artikel 170).

Запоминаем.

Кейс № 2. Илаймахаритра и сгоревшая ЖК перед прямой красной

В регулярном чемпионате дисквалификация за перебор желтых карточек наступает после каждого пятого предупреждения. Наказание ужесточается: 5 ЖК – один матч, 10 ЖК – два, 15 ЖК – три.

Но полузащитник «Шарлеруа» Марко Илаймахаритра смог сыграть с «Мехеленом» в 14-м туре, несмотря на пять желтых карточек. Вот объяснение:

То есть де-факто Марко подошел к матчу с пятью ЖК, а де-юре – с четырьмя.

Телеграм-канал «Бельгийский футбол»

Фото: East News/LAURIE DIEFFEMBACQ / Belga / AFP, VIRGINIE LEFOUR / Belga / AFP, BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP, Tom Goyvaerts / BELGA MAG / Belga via AFP, Belgium OUT, JOHAN EYCKENS / BELGA MAG / Belga via AFP, KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga via AFP, JEFF PACHOUD / AFP, KRISTOF VAN ACCOM / BELGA MAG / Belga via AFP, KRISTOF VAN ACCOM / BELGA MAG / Belga via AFP, Tom Goyvaerts / BELGA MAG / Belga via AFP; stvv.com; krcgenk.be

6 комментариев
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Vasili Poplove
Лучшее, что было на спортсе за последний год)
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Vladislav Gryzlov
Титанический труд.
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ЕгориЙ
Не, ну красота просто. Лишь пробежал статью глазами и уже видно в каком классном формате она написана. Оставлю на вкусное) Заранее спасибо)
+7
0
+7
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freezz
Очень интересная статья!
Спасибо! <3
+4
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waleri
Отличная работа автора!
Никогда бы не подумал буквально несколько лет назад, что некий "Юнион" станет лидером бельгийского футбола...Что находящийся вечно в тени "Серкль Брюгге" будет выше главной команды портового города (постоянного участника ЛЧ).
Жаль, что обладатель Кубка Кубков 1988 симпатичный "Мехелен" многие уже годы в числе рядовых середняков. Как и удивляет тем же самым финалист КК 82 вроде бы амбициозный льежский "Стандард". Еще пара крепких клубов из 80-х "Беверен" и "Локерен" вообще куда-то канули в бездну.
Мдаа, иные времена, иные нравы. Только вечен "Андерлехт", но исключительно на внутренней арене, а не как во времена тех самых датчан на фото - пламенный привет московскому "Спартаку" от Шифо и Ко!
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Crosser
Ещё не читал, но вижу что статья содержательная! Чемпионат Бельгии недооценёный. Нидерланды более популярный чемпионат. А в Бельгии появились как минимум две интересные команды это Юнион и Антверпен.
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