Как любопытно в Бельгии! Вот все самое главное про первый круг сезона, чтобы включиться и следить за вторым

Сначала – коротко о регламенте чемпионата Бельгии этого сезона, потом пройдем таблицу сверху донизу с остановками на каждом клубе.

Летом лига сократилась обратно до 16 клубов (расширение до 18 случилось только из-за отмены вылетов в связи с коронавирусом). Эти 16 клубов по итогам регулярки поделятся на три плей-офф (так уж их принято называть в Бельгии, хоть речь и не про игру на вылет). Первая шестерка – чемпионский плей-офф, вторая шестерка – плей-офф за последний билет в еврокубки, а оставшиеся четыре команды будут бороться за выживание.

Три лучших клуба ПО1 квалифицируются в еврокубки, четвертый сразится с победителем ПО2 за последнюю путевку. В ПО3 две худшие команды вылетят напрямую, лучшая гарантированно сохранит прописку, а оставшейся (второй) придется играть стыки против победителя плей-офф второго дивизиона.

Во всех трех мини-чемпионатах участники сыграют между собой дома и в гостях. Но! Деление очков пополам после регулярки, к которому мы привыкли по прошлым сезонам, произойдет только в первых двух.

Места 1-6 включительно – первый плей-офф

1. «Юнион» – 35 очков

«Юнион» – страшная сила. Угадал с тренером и стал осенним чемпионом после восьми подряд побед в лиге (в последнем туре серия прервалась)

Этим летом, как и предыдущим, в брюссельском клубе сменился тренер. Карел Герартс, с которым «Юнион» летом опять упустил чемпионство в конце сезона, отказался от улучшенного контракта и захотел поработать в другой лиге. Руководство посчитало, что его «приверженность недостаточна для продолжения сотрудничества», и отпустило Карела.

Герартс осенью устроился в «Шальке», а на его место в «Юнионе» пришел Александр Блессин. В сезоне-2019/20 немец превратил «Остенде» из аутсайдера в яркого участника второго плей-офф и был признан лучшим тренером чемпионата. О философии и методах работы Блессина можно почитать в огромном тексте в этом же блоге. Если коротко, то его футбол – это запредельная интенсивность, мощный коллективный контрпрессинг и стремительные контратаки.

«Юнион» сейчас – именно такой. Он активно и умело разрушает: первый в лиге по среднему числу перехватов, успешных отборов и фолов за матч (здесь и далее, если не указано иное, – данные FotMob), второй по числу возвратов на чужой трети. Если посмотреть на среднее количество возвратов на чужой трети среди игроков, то в первой десятке – три игрока «Юниона».

Еще важное: в первом круге команда допустила наименьшую опасность у собственных ворот (13,29 xGA – данные xvalue.ai). И пропустила при этом всего 16 мячей.

В атаке «Юнион» тоже силен. Он лидирует по количеству реальных голов (35) и ожидаемых (33,7), а также по числу ударов в створ за матч (6,5). А еще он третий в лиге по общему числу больших шансов – чуть-чуть отстает от «Генка» и «Брюгге». С конца сентября по середину ноября «Юнион» выдал восемь подряд побед в лиге и досрочно стал осенним чемпионом (в последнем туре первого круга серию прервал «Гент»)!

Новый герой команды воспользовался шансом и вышел из тени. Помогли обстоятельства: если бы не сменился тренер – подал бы на трансфер

В прошлом сезоне швейцарский полузащитник Кэмерон Пуэртас, как правило, выходил на замену (в 24 матчах лиги из 29). В основе были капитан Тедди Теума и его партнер по центру поля Сенне Линен. При необходимости Пуэртас достойно заменял кого-то из стартеров, но возможностей полноценно проявить себя было немного.

Летом все изменилось. Теума и Линен вместе уехали в топ-лиги. Пуэртас сполна воспользовался шансом: получив место в основе, стал зажигать. Прямо сейчас он – лучший ассистент чемпионата (9), да и вообще лидер по системе «гол плюс пас» (12). А еще он делит первую строчку по количеству созданных больших шансов (8) с Мерсье из «Моленбека» (но Ксавье-то – опытный маэстро).

Правда, надо сказать, что в системе Блессина он иногда не ЦП, а левый полузащитник или даже левый вингер, что, конечно, придает свободы действий в атаке. Что касается разрушения, то Кэм – как раз один из упомянутых топов по возвратам на чужой трети поля за матч. Да и в центре поля тоже.

Мы бы не увидели такое прекрасное преображение, если бы Герартс решил остаться. Ну или увидели бы, но в другом месте. «Да, я думал уйти. Я знал, что мне представится шанс – если не в «Юнионе», то где-то еще. Если бы летом не сменился тренер, я бы точно подал на трансфер , – заявил недавно Пуэртас. – Герартс говорил, что мне доверяет, но цифры показывали иное».

2. «Андерлехт» – 31 очко

«Андерлехт» – самый датский из бельгийских клубов: собрали вместе Шмейхеля, Дилейни, Дольберга и Дрейера. Вспоминается начало 80-х

В ноябре прошлого года в «Андерлехте» сменился спортивный директор: место бельгийца Петера Вербеке занял 41-летний датчанин Йеспер Фредберг. Оказалось, что это – только начало датской экспансии в Брюсселе.

Вскоре, в декабре, клуб уволил Феличе Маццу с поста главного тренера и назначил вместо него 44-летнего датчанина Брайана Римера. У Римера к тому моменту еще не было самостоятельного тренерского опыта – он работал лишь ассистентом Томаса Франка (опять же соотечественника) в «Брентфорде». Изначально контракт с ним был подписан до лета-2024, но в сентябре его продлили еще на два года.

Происхождение и связи Фредберга сказались на последующих трансферных кампаниях: в январе «Андерлехт» купил Андерса Дрейера, а летом приобрел Каспера Дольберга, подписал свободным агентом его тезку Шмейхеля и арендовал Томаса Дилейни.

Прямо сейчас Дания – третья страна по количеству легионеров в Про-Лиге после Франции и Японии. В чемпионате Бельгии – 10 датчан, и четверо из них – в «Андерлехте» .

Дольберг и Дрейер хорошо провели первый круг. Оба – в пятерке лучших бомбардиров (9 и 8 голов соответственно). Примечательно, что Дольберг с середины сентября до середины ноября забивал в семи подряд матчах лиги. Он самый молодой игрок с таким достижением (26 лет и 37 дней) со времен Карлоса Бакки (сентябрь 2012-го, 26 лет и 29 дней). Классный дебют в Бельгии.

В прошедший международный перерыв в сборную вызвали всех четырех датчан из «Андерлехта». Вспоминается начало 80-х: тогда в клубе тоже было сразу четыре представителя сборной Дании – Брюлле, Ольсен, Фриманн, Арнесен. Вот они с тогдашним тренером «Датского динамита» Пионтеком.

Был в том «Андерлехте» и пятый датчанин, защитник Андерсен, но на момент создания этой фотографии в основную национальную команду еще не вызывался.

Дюпе обманули? «Андерлехт» подписал Шмейхеля после приобретения другого вратаря – которому, по слухам, обещал отсутствие конкуренции

В середине июля «Андерлехт» взял свободным агентом бывшего вратаря «Тулузы» – 30-летнего француза Максима Дюпе. Казалось, что вопрос с основным голкипером, открывшийся после продажи Барта Вербрюггена «Брайтону», решился. Но не тут-то было. 5 сентября, за день до закрытия летнего трансферного окна, клуб взорвал бельгийский рынок подписанием 37-летнего Шмейхеля.

Дюпе отыграл семь стартовых туров. В матче против «Кортрейка» в седьмом туре он допустил результативную ошибку, которая привела к удалению Дебаста, пенальти, голу Авенатти и потере очков. Совпадение или нет, но это была первая игра Дюпе после приезда Шмейхеля.

А в следующем туре к «Андерлехту» приезжал «Брюгге». «Я никогда не буду наказывать игрока за одну ошибку, это не в моем стиле», – заверил Ример. Но добавил: «Я выбираю 11 футболистов, которые обеспечат наибольшие шансы на победу». В матче с «Брюгге» в воротах появился Шмейхель (между прочим, пропустивший встречу с «Кортрейком» из-за повреждения ребер) и больше в лиге их не покидал.

«Я бы не хотел ничего говорить о приезде Шмейхеля», – ответил журналистам в сентябре Дюпе.

Кажется, причина в обиде за нарушение договоренностей. Авторитетный бельгийский инсайдер Саша Тавольери утверждает: «Дюпе обещали безоговорочный статус основного вратаря. Это было непременным условием его прихода. Тогда не шло абсолютно никакой речи о том, чтобы создать конкуренцию [за место в воротах]».

Но через три недели пришел Шмейхель, а еще через три вытеснил Максима .

«Не вызвал ли приезд Шмейхеля ненужный стресс? Я много лет работал в датском топ-клубе [«Копенгагене»]. А в топ-клубах всегда есть конкуренция и давление. Надо наслаждаться этим. В этом и заключается разница между большим и маленьким клубом», – объяснил тогда Ример.

А в начале октября, когда Шмейхель уже провел первые два матча в Про-Лиге, заявил: Каспер – теперь первый номер, чередовать голкиперов «Андерлехт» не будет. Но датчанину, разумеется, тоже нельзя расслабляться: «Я сказал всей команде, что это не окончательный выбор. Шмейхелю придется каждую неделю доказывать, в том числе на тренировках, что он достоин места в основе».

3. «Гент» – 28 очков

Орбан теперь – только третий в иерархии нападающих. На то есть причины, но как «Гент» собирается дорого продать запасного?

В прошлом сезоне нападающий Гифт Орбан феноменально дебютировал в «Генте». Приехал в январе и стал поражать результативностью. Особенно впечатляющим был март, когда форвард уложил в три дня покер «Зюлте-Варегему» и хет-трик «Башакшехиру» в ЛК. Орбан наколотил 15 голов в лиге (все – с игры) за полгода. Ожидалось, что уже летом «Гент» продаст его за солидную сумму. Слухов было много, но трансфера так и не случилось.

А теперь Орбан – только третий в иерархии нападающих. В паре с Уго Кейперсом (лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Бельгии) теперь играет Тарик Тиссаудали, который вернулся после разрыва крестов и смотрится здорово.

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук в октябре объяснял: что-то сломалось. «Это странно. В прошлом сезоне у него залетало все, а теперь голы даются ему с трудом даже на тренировках». Это, по словам Хейна, усиливает неуверенность, которая проявляется на поле – поэтому Гифт теперь запасной.

Но в Про-Лиге. На матчи Лиги конференций Орбан часто выходит в старте и в этом сезоне оформил в этом турнире еще два хет-трика – «Погони» и «Брейдаблику». Тем не менее, Гифту хочется побольше шансов и в чемпионате. И он дипломатично намекнул, что долго сидеть на скамейке не станет:

« Я больше не чувствую себя самим собой . Начинаю матч в запасе, выхожу на десять минут... Что я так смогу дать команде? Я продолжу усердно работать, ведь я профессионал. Но еще я игрок, которому необходимо почаще выходить в старте, чтобы себя проявить. Если здесь этого не будет, я поищу другое место».

«Гент» не против, если будет весомая компенсация. Вот только потенциальная сумма трансфера за последние полгода явно упала.

Тревога: в январе и феврале «Гент» может остаться без восьми футболистов из-за сборных – и тогда «шансы на чемпионство исчезнут»

В январе 2024 года начинаются Кубок африканских наций (перенесли с осени-2023) и Кубок Азии. Из-за этого «Гент», претендующий на чемпионство в Бельгии, в худшем случае рискует на месяц лишиться сразу восьми футболистов.

Африканцы – это Гифт Орбан и Джордан Торунарига (оба – Нигерия), Исмаэль Кандусс и Тарик Тиссаудали (оба – Марокко), Нурио Фортуна (Ангола) и Ноа Фадига (Сенегал). Азиаты – Хон Хен Сок (Южная Корея) и Цуеси Ватанабэ (Япония). Почти все – игроки основы.

Так себе перспектива для Хейна Ванхазебрука.

«Могут уехать 6-8 игроков – и эту потерю не получится компенсировать молодежью. У меня ж так никого не останется! – грустно смеется в эфире шоу Extra Time тренер «Йонг Гента» Арнар Видарссон. – Плюс не стоит забывать, что переход из молодежной команды в первую – это самый большой и трудный шаг. В топ-клубе сделать его еще сложнее».

Вердикт печален: «Мы рискуем потерять ключевых игроков. Если все они уйдут, шансы на титул исчезнут ».

Аналитик Питер Ванденбемпт, сидевший в той же студии, недоволен тем, как международный футбол сказывается на клубном. «Что-то явно не так с календарем, когда такой важный футболист, как [плеймейкер] Хон, играет за сборную в двух турнирах в течение сезона и часто недоступен», – говорит он.

Недавно, в сентябре-октябре, Хон уже выпадал из клубного футбола из-за Азиатских игр. И выпадал максимально надолго, поскольку его сборная Южной Кореи дошла до финала и выиграла турнир.

И вот еще любопытный факт: если бы не этот триумф, Хон должен был бы до достижения 28-летнего возраста отслужить в южнокорейской армии 21 месяц. А так срок значительно сократится. Другой пример – соотечественник Сон Хын Мин. Нападающий «Тоттенхэма» выиграл Азиатские игры в 2018 году и отделался тремя неделями военных сборов.

4. «Серкль Брюгге» – 25 очков

«Серкль Брюгге» остается верен стилю: его контрпрессинг – один из мощнейших в Европе. Муслич второй сезон продолжает дело Тальхаммера

Я написал, что «Юнион» теперь – контрпрессингующая команда с впечатляющей интенсивностью. Но «Серкль Брюгге» в этих аспектах еще лучше (привет, Siri, включи песню Anything You Can Do, I Can Do Better), плюс играет так уже не первый год.

Таким он стал в сезоне-2021/22. Команда провалила первый круг и встретила Новый год в зоне вылета. Пришел австриец Доминик Тальхаммер, привил мощный стиль, выдал семь побед в восьми турах после приезда и поднял клуб в середину таблицы. В следующем сезоне старт снова не задался – Тальхаммера сняли, но его дело продолжил ассистент Мирон Муслич. С ним команда запрыгнула уже во второй плей-офф.

«Серкль» мастерски разрушал чужие планы и оставался максимально неудобным – соперники, терявшие очки, бесились (и обвиняли его в антифутболе).

В этом сезоне ситуация не изменилась. «Серкль Брюгге» сохраняет верность стилю .

• лига-2021/22 (где Тальхаммер, напомню, пришел только посреди чемпионата): «Серкль» – первый по успешным отборам за матч и возвратам мяча на чужой трети (по этому же показателю среди игроков трое из «Серкля в первой пятерке: №№ 1, 2 и 5), второй по фолам за матч;

• лига-2022/23: «Серкль» – второй по успешным отборам за матч и лучший по возвратам мяча на чужой трети (по этому же показателю среди игроков снова трое из «Серкля» в первой пятерке: №№ 1, 3 и 5), второй по фолам за матч;

• лига-2023/24 (данные после 15 туров): «Серкль» – первый по успешным отборам за матч (наравне с «Юнионом») и возвратам мяча на чужой трети (в первой пятерке среди игроков – два представителя: №№ 2 и 5), второй по фолам за матч (как уже было сказано, после «Юниона»).

Интенсивность прессинга в продвинутой статистике измеряется через PPDA (passes per defensive action) – это количество передач, которое в среднем делает соперник команды до потери мяча. Чем активнее клуб прессингует, тем быстрее его противники теряют мяч – следовательно, чем меньше число PPDA, тем лучше.

Давайте посмотрим, как с этим обстоят дела в Про-Лиге. Есть предположения?

• лига-2021/22: у «Серкля» – наименьший показатель PPDA (8,91)

• лига-2022/23: у «Серкля» – наименьший показатель PPDA (8,99)

• лига-2023/24: прямо сейчас у «Серкля» – наименьший показатель PPDA (8,92)

Это данные с сайта xvalue.ai – он же недавно показывал, как «Серкль» прессингует и контрпрессингует по сравнению с клубами топ-9:

Ладно, это все классно, а что с атакой?

Летом клуб удачно решил вопрос с нападающими: одного выгодно продал, а другой за счет этого стал больше играть и раскрылся

Прошлым летом «Серкль Брюгге» за 1,3 млн евро купил 23-летнего нападающего «Касимы Антлерс» Аясэ Уэду. Японец шикарно влился: наколотил 23 гола в 42 матчах (лига + кубок) и в гонке бомбардиров чемпионата уступил только Уго Кейперсу из «Гента».

Такую результативность оценили в Европе. Уже этим летом Аясэ продали «Фейеноорду» за 9 млн (клубный рекорд).

Благодаря его отъезду роль основного нападающего вернул мощный тоголезец Кевин Денки, который в прошлом сезоне отыграл во всех турнирах на 560 минут меньше Уэды (тот по количеству игрового времени вообще уступил только ЦЗ Поповичу).

Прямо сейчас Денки – первая скрипка и абсолютный лидер команды по числу минут. А еще он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с десятью голами. Останавливаться на достигнутом, разумеется, не собирается: говорит, что хочет забивать стабильнее и для этого активно работает над собой.

Недавно Денки оформил первый хет-трик в Про-Лиге («Левену»). Ну что за машина!

Но не могу не сказать: «Серкль» так высоко в таблице не только потому, что много забивает Денки, но и потому, что оборона хороша. В первом круге команда пропустила всего 14 мячей – меньше только у «Антверпена» (13), о котором речь пойдет чуть ниже.

Пожалуй, главный герой «Серкля» сзади – 27-летний бразильский вратарь Варлесон. Почти весь позапрошлый сезон он просидел под Тома Дидийоном, почти весь прошлый – под Радославом Маецким. Зато теперь он – номер один (в том числе буквально: летом взял единичку после возвращения Маецкого в «Монако», с которым у «Серкля» – соглашение о сотрудничестве).

Варлесон выдающимся образом провел первый круг. Он – лучший по проценту сейвов (79,7) и числу предотвращенных голов (4,4; xvalue.ai и вовсе оценивает в 5,1!). А еще у него в этом чемпионате есть голевая передача – в победном матче 11-го тура против «Гента». Угадайте, на кого. Да, на Денки!

5. «Антверпен» – 24 очка

Действующий чемпион любит теннис: в этом чемпионате уже дважды выиграл по 6:0. Одна из жертв – «Стандард»!

«Антверпен» страдает в дебютной кампании в ЛЧ и пока что не набрал ни одного очка в группе, зато на родных просторах показывает класс. В этом чемпионате он уже дважды выиграл по 6:0. Первой жертвой стал аутсайдер «Кортрейк», а второй – уже не такой великий «Стандард».

В СМИ, естественно, не обошлось без отсылок к теннису. «Гейм, сет, матч» .

Да и в самом «Антверпене» про это шутили. После матча со «Стандардом» у нападающего Винсента Янссена спросили, не любит ли чемпион бокс, раз так беспощадно нокаутирует соперников. «Неа, мы больше по теннису», – улыбнулся Винс.

И кстати:

• до этого сезона 6:0 дома в лиге у «Антверпена» было давно – 7 мая 1983 года. Тогда разгромили «Брюгге»;

• 6:0 – крупнейшая победа «Антверпена» над «Стандардом». Предыдущий рекорд (5:0) держался с 1970 года;

• «Антверпен» стал очень тяжёлым соперником для «Стандарда». Последние три матча против него (все выездные) – три поражения с общим счётом 1:14.

С обороной тоже порядок: пропускают меньше всех и лидируют по количеству сухих матчей. Как и в прошлом сезоне

Как я рассказывал здесь, команда завершила прошлый чемпионат с лучшей обороной: пропустили 34 мяча в 40 матчах. Бессменный вратарь Жан Бюте отыграл всухую ровно половину матчей лиги – 20. Он лишь второй с таким показателем за последние 15 лет после Эйдзи Кавасимы («Стандард», сезон-2013/14).

В этом чемпионате история продолжается: Бюте снова лидирует по количеству клиншитов (7 – наряду с героем-Варлесоном из «Серкля»), а «Антверпен» опять пропускает меньше всех : 13 голов (при 15,4 xGA – данные xvalue.ai) за 15 матчей первого круга.

(Добавлю, что у соперников «Антверпена» в целом не так уж много времени на создание угрозы, потому что команда лидирует в лиге по владению: в среднем – 59,2%).

Минус разве что в том, что в трех из семи сухих матчей «Антверпен» еще и не забил сам. И поразительно, что эти три матча шли подряд в конце сентября. «Антверпен» за неделю не смог вскрыть ни «Моленбек», ни «Гент», ни «Мехелен». В прошлом сезоне такая серия тоже была (но строго с топами – «Андерлехт», «Юнион», «Брюгге»).

Новая голевая засуха ван Боммела не испугала. Марк сослался на количество создаваемых моментов и заявил, что «победы в таких [непростых] матчах – вопрос времени». Реализация и правда вскоре наладилась, а с ней – результаты.

6. «Генк» – 24 очка

Лучший бомбардир команды прямо сейчас – правый защитник. Он уже не первый год показывает впечатляющую результативность

Речь про 27-летнего колумбийца Даниэля Муньоса. Правый защитник сделал уже 7+2 во всех турнирах, причем в конце октября – начале ноября забил в четырех матчах подряд («Кортрейк», «Антверпен», «Ференцварош», «Левен»)!

Вот актуальная карикатура из бельгийской прессы: нападающим «Генка» реально есть чему поучиться.

Для тех, кто не первый год следит за чемпионатом Бельгии, это не так уж удивительно. Например, за прошлый сезон Муньос выдал 8+7. И он вообще один из самых результативных латералей лиги последних лет . Даниэль выжигает правый фланг и активно подключается к атакам: или точно подает сам, или врывается в штрафную.

«Почему у меня столько голов? Когда идет кросс, я всегда стараюсь оказаться поближе к нападающим и частенько ловлю отскоки», – говорит Муньос.

«Вот так и надо реагировать в штрафной! Мы всегда говорим, что сомнение – это главный враг. Муньос же уверен в себе и своем выборе – и рвется вперед. Его убежденность и самоотдача восхищают», – восторгается главный тренер «Генка» Ваутер Вранкен.

Аналитик Марк Дегриз недоумевает: «Я реально не понимаю, как и почему он [с такими умениями] до сих пор играет тут». Кажется, скоро ситуация изменится. Контракт Муньоса – до следующего лета. У клуба есть возможность продлить его на сезон.

«Генк» развлекает взрослых и детей: выпустил собственную версию «Монополии» и приключенческий рассказ, который помогает раскрывать талант

«Генк» в ноябре активничал вне футбола.

Сначала он выпустил собственную версию игры «Монополия». Там на игровом поле – бывшие и нынешние футболисты клуба (список был определен опросом среди 5185 фанатов), а также знаковые менеджеры и спортивные объекты. 60% первого тиража игры разобрали предзаказами.

Затем клуб представил книгу Pit & Pep en de Talentenpot’. «Это приключенческий рассказ для детей в возрасте от 4 до 8 лет, посвященный обнаружению, использованию и развитию таланта», – объясняется на сайте «Генка». Урок чтения с детишками уже провели игроки основного состава – Хейнен, ван Кромбрюгге, Вандевордт.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь юным футболистам осуществить мечту и попасть в профессиональный футбол. Развитие таланта – часть клубной ДНК . Но этой книгой мы хотим обратиться не только к одаренным футболистам, но и ко всем остальным детям – в Генке и далеко за его пределами. Потому что талант есть у каждого ребенка. Эта книга должна стать инструментом для его открытия и дальнейшего развития», – говорит клубный гендир.

«Генк» отмечает: есть и специальная версия для школ, где к книге прилагается пособие для учителей. С 8 января любая начальная школа сможет получить этот учебный пакет бесплатно по запросу.

«Он разработан для того, чтобы помочь учителям использовать книгу для чтения в классе. Предлагается 15 увлекательных, веселых и оригинальных заданий для интерактивного изучения темы таланта. Потому что талант, даже в «Генке», не ограничивается футбольным полем», – комментирует клуб.

Места 7-12 включительно – второй плей-офф

7. «Брюгге» – 23 очка

Результаты в чемпионате при Дейле сейчас – почти такие же, как при Паркере. Но Ронни парирует, что «в ресторанах платят не после закусок»

Летом, еще до окончания предыдущего чемпионата, «Брюгге» почти за два миллиона евро выкупил у «Стандарда» главного тренера Ронни Дейлу. Фанаты льежского клуба разозлились: норвежца считают предателем, а «Брюгге» теперь не любят еще сильнее. Но здесь не об этом.

«Брюгге» провалил прошлый сезон и пригласил Дейлу, чтобы он сделал клуб great again. Но пока ожидания не особо оправдываются.

Недовольство стало нарастать еще в сентябре, когда «Брюгге» терял очки матч за матчем. А в начале октября стало еще хуже: Дейла в 10-м туре проиграл бывшему клубу, а в 11-м – аутсайдеру «Кортрейку». СМИ раскопали, что 16 очков из 33 возможных – худший старт «Брюгге» за 40 лет.

После этого Дейла дал большое интервью HLN, в котором ответил критикам на претензии.

Сказал, что выстраивает в клубе «культуру безопасности, веселья и доверия» и уже видит много положительных перемен, хотя стороны «еще только начинают по-настоящему узнавать друг друга». И попросил фанатов набраться терпения: «Сезон долгий, мы не прошли еще даже полпути. Поэтому я не волнуюсь. В ресторане ведь платят не после подачи закусок, так ведь?»

Ронни признал, что очков маловато, но отметил, что только их-то клубу и не хватает. Проблемы – не с созданием моментов («мы хорошо играем, часто владеем мячом и много времени проводим на чужой половине поля...»), а с их реализацией («...но все время [мешают] какие-то мелкие детали»).

Да, «Брюгге» и правда неплох, а порой даже хорош. И он часто забывает вознаграждать себя за старания. Уже знакомый нам сайт xvalue.ai утверждает: на самом деле «Брюгге» должен сейчас быть вторым (ожидаемых очков – 30,60)! Но от топ-клуба требуются реальные результаты, а не ожидаемые. А пока же «Брюгге», претендующий на чемпионство, завершает первый круг на седьмом месте и отстает от лидера на 12 очков.

Отрезок при Скотте Паркере в начале года запомнился как провальный. Англичанину дали поработать только десять туров – в них он набрал всего 12 очков. Так вот, в последних десяти турах этого чемпионата «Брюгге» Дейлы набрал 13 очков. Если сдвинуть линейку на тур назад – и вовсе 10. Just saying.

«Проблема роскоши»: как встроить в состав Мейера и де Кейпера? В принципе варианты есть, но от них пострадают другие важные игроки

В этом сезоне у Дейлы – сразу два сильных конкурента за позицию левого защитника. Первый – 20-летний Бьорн Мейер, которого прошлым летом купили у «Гронингена» за 6 млн евро. Второй – 22-летний Максим де Кейпер, вернувшийся в клуб из «Вестерло» после крайне продуктивной аренды.

СМИ называют такое luxeprobleem – «проблема роскоши» (аналог – «проблема первого мира»).

В начале сезона основным ЛЗ в «Брюгге» был де Кейпер. Выбор был очевиден, поскольку Мейер отсутствовал с августа по октябрь из-за травм мышц живота. А вот в конце октября ситуация изменилась. Руководство выразило доверие Дейле, но потребовало большего баланса и стабильности. И Ронни быстро сменил де Кейпера (который явно лучше атакует, чем защищается) на Мейера, хотя тот еще не до конца восстановился. Конечно, играет роль и сумма трансфера.

«Брюгге» бесцеремонно распрощался с любимцем публики», – драматично констатировал сайт Voetbalnieuws. А любят де Кейпера, потому что он воспитанник.

Мейер привносит те самые баланс и стабильность, но куда хуже подключается. Нет такого же гармоничного взаимодействия с атакующими игроками, как у Макса. Например, с Синкернагелем. «В матче с «Юнионом» у них на левом фланге не было совершенно никакой химии. Было ощущение, будто они впервые играют вместе», – писал в Het Nieuwsblad Франки ван дер Эльст.

Встроить в состав обоих пока не получается, потому что Дейла остается верен расстановкам с четверкой сзади. То есть конкурируют Макс и Бьорн конкретно за позицию ЛЗ. 4-4-2 с де Кейпером повыше? Тогда без Синкернагеля – а это важный игрок атаки. И, можно сказать, протеже Дейлы: они вместе пришли из «Стандарда» (с другой стороны, это был бы как раз хороший способ показать, что никаких преференций нет).

Переход на условные 3-5-2 – тоже не панацея (и Ронни говорит об этом прямо), ведь тогда придется лишиться кого-то из игроков нападения.

Может, тогда 3-4-3? Но тогда есть риск, что баланс нарушится еще сильнее. Там обязательно будет Сков Ольсен, который не особо отрабатывает в обороне, а в центре поля станет на игрока меньше. И это при том, что Ханс Ванакен в системе Дейлы – свободный художник и плеймейкер около чужой штрафной, а не чистый центральный полузащитник.

Ронни справедливо отмечает, что система – конструкция гибкая и меняется в зависимости от обстоятельств на поле. Мол, суть не в формальных цифрах, а в ситуативных ролях и эффективности. Но об этом-то и речь. Вопросы, вопросы.

8. «Стандард» – 20 очков

Яя Туре не проработал в Льеже и полгода. Встретили его недоумением – а проводили легендарной гифкой с Абрахамом Симпсоном и шляпой

В июле «Стандард» возглавил Карл Хуфкенс, который в прошлом сезоне творил чудеса в ЛЧ с «Брюгге». Да, «Брюгге» и «Стандард», можно сказать, поменялись тренерами.

Ассистентом Хуфкенса неожиданно стал Яя Туре. До этого Туре работал в академии «Тоттенхэма».

«Я захотел сделать новые шаги в карьере, и «Тоттенхэм не стал этому препятствовать. У Карла Хуфкенса – большой опыт. Я хочу учиться у лучших тренеров и постепенно расти», – объяснил свой приход в «Стандард» Туре. А вот сам клуб его назначение толком не объяснил, хотя в Бельгии оно вызвало немало вопросов. Да, громкое имя и имиджевая сторона вопроса, но что еще?

В ноябре сотрудничество завершилось так же внезапно, как и началось. Туре уехал в сборную Саудовской Аравии к Роберто Манчини, с которым вместе работал в «Манчестер Сити» еще в качестве игрока. В соцсетях фанаты встретили новость знаменитой гифкой, на которой Абрахам Симпсон заходит в дом, снимает шляпу, делает круг, надевает шляпу и выходит. Примерно так и было.

«Когда Яя сказал, что не может отказаться от этого предложения, я не стал мешать. Он превосходно общался со всеми, особенно с молодыми игроками. Мы расстались на хорошей ноте», – сказал Хуфкенс, который называл взаимодействие с Туре позитивным. Вратарь «Стандарда» Арно Бодар тоже отмечает, что «Туре – всегда приятный человек». Но это, как известно, не профессия.

« Как тренер он часто оставался в стороне, был несколько оторванным от жизни команды , – добавляет голкипер. – Ничего страшного, что сотрудничество вышло коротким, ведь оно все равно не оставило бы большого следа. Да, его позвали, чтобы он общался с игроками, но даже в этой области я ожидал от него большего».

На освободившийся пост позвали 45-летнего Бернда Тейса, игравшего за «Стандард» в конце 1990-х и впоследствии работавшего помощником в «Генте» (у Ванхазебрука и Вандерхаге), «Аль-Раэде» и «Аль-Ахли» (в обоих случаях – у Бесника Хаси, нового тренера «Мехелена»).

Еще кое-что про 0:6 от «Антверпена»: именно в этом матче «Стандард» остался без основного вратаря – а он очень важен

Важно учесть, что в матче против «Антверпена» из-за болезни не смог участвовать основной голкипер «Стандарда» Арно Бодар, которого я только что цитировал. Пришлось ставить в ворота кубкового вратаря Лорана Анкине, который в прошлый раз играл в Про-Лиге еще в апреле-2022. Тогда он пропустил три безответных мяча от «Сент-Трюйдена», теперь – вдвое больше от чемпиона (но тут трудно винить Лорана: его xGOT в этом матче – 4,99).

Может, Бодар тоже не спас бы команду от поражения, но, кажется, с ним оно было бы не таким болезненным. Арно отразил 76,9% ударов в лиге и по этому показателю уступает только Варлесону из «Серкля Брюгге». Он – в тройке по количеству предотвращенных голов (2,7) – после все того же Варлесона и Дефурни из «Моленбека». Фанаты признавали Бодара лучшим игроком команды в августе и в октябре .

Иногда Арно помогает команде и в атаке. Три года назад он спас «Стандард» от поражения «Эйпену», забив на 96-й минуте, а в прошлогоднем матче с «Вестерло» отметился ассистом на Тапсоба.

9. «Сент-Трюйден» – 19 очков

Взяли еще одного американо-японского вратаря. Он ради аренды в «Сент-Трюйден» отказался от контракта с «Манчестер Юнайтед»

Летом «канарейки» арендовали 20-летнего вратаря «Урава Ред Даймондс» Дзиона Судзуки.

Выяснилось, что чуть раньше голкипер договорился о полноценном трансфере в «Манчестер Юнайтед», но потом отказался от перехода. МЮ хотел взять его в запас для последующего развития, а Дзиона больше привлекла перспектива сразу быть первым номером в «Сент-Трюйдене».

Он сменил в воротах бельгийского клуба 31-летнего Дэниела Шмидта. Примечательно, что оба – японцы американского происхождения: Дзион родился в штате Арканзас, Дэн – в штате Иллинойс.

Разумеется, Судзуки не отказал МЮ окончательно и бесповоротно. «Я мечтаю поиграть в АПЛ, – признается он. – Да, у меня был вариант с «Манчестер Юнайтед», но они взяли Онану. Я не смог оказаться там сейчас, но хочу обязательно поехать туда через несколько лет. Ну а пока же я перебрался в чемпионат Бельгии ради постепенного прогресса ».

Здравый подход.

В наступающем году «Сент-Трюйдену» исполнится 100 лет. Юбилейная форма от бельгийского дизайнера – с сюрпризом

«Сент-Трюйден» был основан 23 февраля 1924 года – то есть совсем скоро столетний юбилей. Его команда встретит в особенной форме, дизайн которой разработал бельгиец Том Херк. Задираешь футболку, а там бац! – и самурайская маска. Отсылка к Японии, с которой клуб тесно связан (я подробно об этом рассказывал).

Но дело не только в международном сотрудничестве, подчеркивает автор (по совместительству – фанат «Сент-Трюйдена»): « Любой игрок нашего клуба отважно сражается за каждый клочок земли . А у кого вся жизнь – битва? У самурая. Маска на внутренней стороне футболке символизирует этот боевой дух».

Ну а снаружи футболка – чистая классика.

«Раз у нас юбилей, я посмотрел форму столетней давности. И что я там увидел? Желтые майки, синие шорты, никаких шахматных досок (имеется в виду дизайн формы прошлого сезона – «Про-Лига»), без всякой мишуры. Как любят жители нашего города: сразу к делу», – говорит Херк и отмечает, что хотел для пущего сходства добавить шнуровку, но футбольная ассоциация не разрешила.

10. «Мехелен» – 18 очков

Кубковый матч с любительским клубом все испортил: клуб потерял и тренера, которого полюбили игроки, и основного вингера

В 1/16 финала Кубка Бельгии «Мехелен» встретился с «Кнокке» – клубом из Первой национальной лиги. Это третий и любительский дивизион. «Мехелен» проиграл по пенальти.

На следующий день руководство рассталось с главным тренером Стивеном Дефуром. «Я этого не ожидал», – сказал его ассистент Фредерик Вандербист. Он расстроен еще и потому, что «в футболе не бывает много друзей, но Стивен стал не только коллегой, но и хорошим другом».

Впрочем, назвать отставку Дефура полной неожиданностью нельзя. В то же самое время в лиге клуб находился в зоне вылета. Другое дело, что «Мехелен» не дает тренерам много времени на исправление ситуации. А как же стабильность?

«Она была при Вранкене, [отработавшем четыре года]. Вместо него [прошлым летом] пришел Данни Бейс, вскоре его сменили на Стивена... Вы же знаете, что тренер может быстро лишиться работы, стоит результатам испортиться. Верные ли решения принимало руководство? Узнаем только в долгосрочной перспективе», – говорит Вандербист.

Дефур полюбился игрокам и фанатам «Мехелена». Он – свой : начал футбольный путь в родном клубе, там же завершил игровую карьеру (круг красиво замкнулся) и начал тренерскую, поработал ассистентом Вранкена и Бейса, а после увольнения последнего пошел на повышение и довел до финала кубка. Любовь взаимна.

Болельщики стыдят руководство за то, что в трудный момент не дало чуть больше времени тренеру, который ценит клуб, а сделало его козлом отпущения. Сейчас забавно читать материал Het Nieuwsblad от 29 октября, где говорилось: «Доверие руководства главному тренеру на данный момент сохраняется». Видимо, и правда сохранялось – но три дня.

Так или иначе, теперь у «Мехелена» опять новый главный тренер. Это 51-летний албанец Бесник Хаси. Бельгийский футбол ему хорошо знаком: в качестве игрока Хаси выступал за «Генк», «Андерлехт», «Локерен» и «Серкль Брюгге», а в качестве тренера выиграл с «Андерлехтом» чемпионат и Суперкубок в 2014 году.

В наследство Хаси достались кадровые проблемы. Одна из них добавилась как раз в том злополучном матче с «Кнокке». Основной вингер Никола Сторм получил надрыв крестообразной связки. А ведь у клуба и так проблемы с голами: в первом круге меньше «Мехелена» (16) забил только аутсайдер «Кортрейк» (10).

«Мехелен» – уже много лет самый бельгийский. А чего еще ожидать от клуба, у которого на эмблеме и форме все цвета флага страны?

Убеждены, что костяк команды должен быть отечественным?

Тогда присмотритесь к «Мехелену». Он уже давно придерживается этого принципа. И его уже не первый год за это вознаграждают. Про-Лига делит два миллиона евро между пятью клубами, которые предоставили бельгийским игрокам наибольшее количество игровых минут в регулярном первенстве. В прошлом сезоне, как и в позапрошлом, лидером в этом рейтинге был именно «Мехелен».

Клуб вернулся в высший дивизион в 2019 году. С тех пор он – неизменно в топе Про-Лиги по процентам игрового времени у бельгийцев за сезон (таблицы Transfermarkt).

• 2019/20: первый с 68%; один из двух клубов (второй – «Андерлехт»), где легионеры играли реже;

• 2020/21: первый с 56,1%; один из двух клубов (второй – «Берсхот»), где легионеры играли реже;

• 2021/22: второй после «Антверпена» с 50,2%; один из двух клубов, где легионеры играли реже;

• 2022/23: первый с 69,6%; единственный (!) клуб лиги, где легионеры играли реже.

В текущем сезоне тенденция сохраняется. Сейчас «Мехелен» лидирует с 59,2% (второй клуб, где легионеры играют реже, – «Андерлехт»). Ну а чего еще ожидать от клуба, у которого на эмблеме и форме все цвета флага страны? (хе-хе)

«Каждый год мы ставим перед собой цель побороться за первое место в бельгийском рейтинге, гордимся лидерством и намерены его не упускать. Мы всегда придавали большое значение узнаваемости как на поле, так и за его пределами, а потому сознательно собираем команду из бельгийцев, по возможности – местных ребят из собственной академии . Только после этого мы дополняем состав иностранцами», – говорил член правления Герт ван Дейк.

11. «Моленбек» – 17 очков

К владельцу есть вопросики. Разогнал чемпионский штаб за пять дней до начала чемпионата и провернул громкий мутный трансфер

«Моленбеком» владеет американский бизнесмен Джон Текстор. Его компании Eagle Football Holdings Ltd. также принадлежат «Лион», «Ботафого» и «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне «Моленбек» стал чемпионом второго дивизиона, одолев «Беверен» в увлекательнейшей гонке. Командой руководил Винсент Эврар. С ним она чуть не поднялась в Про-Лигу еще в прошлом году, но тогда проиграла «Серену» в стыках. В общем, Эврар сделал из середняка Челленджер Про-Лиги реального претендента на повышение – и этого повышения со второй попытки добился.

Ожидалось, что Винсент будет управлять «Моленбеком» и в высшей лиге, но за пять дней до начала нового чемпионата Бельгии его уволили вместе со всеми ассистентами!

«Винсент – очень способный тренер, достойный возможности работать на самом высоком уровне. Но у нас появились варианты получше в контексте глобального сотрудничества », – объяснил Текстор. Подразумевается сотрудничество между его же клубами. Главный тренер тоже должен быть связующим звеном.

На этот пост позвали бразильца Касапу. Он был ассистентом в «Лионе» (возвращаемся к первому абзацу) и временно управлял «Ботафого» (возвращаемся к первому абзацу).

Еще один инфоповод, касающийся одновременно «Моленбека» и «Лиона», – трансфер 19-летнего вингера «Норшеллана» Нуамы. Новичок Про-Лиги купил его за рекордные для Бельгии 25 млн евро и отдал в аренду «Лиону». Ловко! Клубы чемпионата Франции заподозрили, что так Текстор обходит ФФП, и попросили ФИФА провести расследование.

(Кстати, и у «Ботафого», и у «Лиона» дела идут не очень. «Ботафого» уверенно шел к чемпионству, но растерял 13-очковый отрыв, а «Лион» сейчас – на дне таблицы чемпионата Франции. Почитайте тексты по ссылкам – в обоих описаны претензии к Текстору).

Добавленное время – ужас для «Моленбека» в октябре. Потеряли шесть очков за три матча на последних секундах

Если бы не эти четыре пропущенных гола в добавленное время, у новичка лиги было бы на шесть очков больше – то есть 23. Столько сейчас у «Брюгге», который находится у подножия чемпионского плей-офф! А в итоге «Моленбек» пока лишь 11-й.

12. «Шарлеруа» – 16 очков

Из стартового состава «Шарлеруа» пропали бельгийцы. Так можно? Неужели нет никакого лимита на легионеров? Есть одно правило – и оно соблюдается

«Шарлеруа» – полная противоположность «Мехелену» в плане комплектации.

Стартовые составы «Шарлеруа» на матчи 12-го и 13-го туров – триумф глобализации: Буркина-Фасо, Кипр, Франция, Швейцария, Норвегия, Мадагаскар, Япония/Палестина, Словения, Алжир, Кот-д’Ивуар, Сербия. В обоих матчах – ни одного бельгийца у «зебр» с первых минут.

В Про-Лиге нет никаких ограничений? Одно есть – но оно касается так называемых «футбольных бельгийцев» (voetbalbelgen). В заявке на матч должно быть шесть игроков, которые в возрасте до 23 лет как минимум три года провели в структуре бельгийского клуба, причем двое из них обязаны набрать эти три года еще до 21-летия.

Пункт B6.109 в регламенте КБФА (да, я реально принес вам шестой том регламента). «Шарлеруа» его соблюдает.

Клубы высшего дивизиона уже давно недовольны законом (который, между прочим, с годами ужесточался). Еще и потому, что иногда он вынуждает добавлять в заявку игроков, которые точно не выйдут на поле – просто чтобы исполнить предписание. Мне вспоминается, например, матч «Левена» против «Юниона» в марте прошлого года: тогда гости включили в заявку защитника ван дер Хейдена, хотя он не мог играть.

Коффи – безбашенный вратарь-гоняла. Веселит сторонних наблюдателей и регулярно заставляет фанатов «Шарлеруа» хвататься за сердце

Вратарь «Шарлеруа» Эрве Коффи – очень яркий персонаж. Он не боится рисковать: обрабатывает мяч и играет низом в ситуациях, где многие голкиперы вынесли бы от греха подальше, или выскакивает из штрафной для перехвата или даже подката.

Пример раз:

Пример два:

Коффи прощают бесконечные выходки, потому что он часто принимает верные решения. Да и вообще он реально хороший вратарь. В прошлом чемпионате он был в топ-3 по проценту отраженных ударов и среднему числу сейвов за матч. Лично меня он покорил еще в обреченном «Мускроне» три года назад – тогда он реально был одним из лучших голкиперов лиги (поэтому, собственно, и получил предложение от «Шарлеруа»).

Но иногда Эрве неверно оценивает эпизоды и допускает результативные ошибки. Недавно, например, это случилось в домашнем матче с «Моленбеком» (таймкод уже встроил).

Так на 82-й минуте гости открыли счет.

Но потом, как я упоминал в блоке про «Моленбек», «Шарлеруа» дважды забил в добавленное время (90+3’ и 90+11’) и победил – Mazzu-time! («Шарлеруа» еще на первом этапе работы с Феличе Маццу так часто добивался результатов в концовках, что в Бельгии появилось специальное понятие. Теперь оно снова актуально. В минувшем туре, например, «зебры» тоже вырвали победу в добавленное время – на 90+6’!)

Коффи после матча с «Моленбеком» расплакался и, упав на колени, поблагодарил одноклубников за исправленную оплошность. Фанаты «Шарлеруа» наверняка регулярно хватаются за сердце и кричат: «Эрве, что ты делаешь, прекрати!» Но мне, как беспристрастному наблюдателю, хочется сказать ему: «Продолжай». Коффи делает чемпионат Бельгии еще веселей.

И не только его:

Места 13-16 включительно – третий плей-офф

13. «Эйпен» – 14 очков

Третий сезон подряд в немецкоязычном «Эйпене» – немецкий тренер. Наметилась новая тенденция: раньше ставку делали на испанцев

«Эйпен» – единственный немецкоязычный клуб высшей лиги. Неудивительно, что туда приглашают немецких тренеров. Но такая тенденция наметилась только недавно: 2021/22 – Штефан Кремер, 2022/23 – Бернд Шторк, 2023/24 – Флориан Кофельдт. До этого были испанцы: Тинтин, Жорди Кондом, Беньян Сан-Хосе (правда, между последними затесался Клод Макелеле).

***

Какие планы у нынешнего «Эйпена»? Цитирую себя же из блога football weekdays – там я летом рассказывал, за какими нетоповыми клубами в Бельгии стоит следить в новом чемпионате:

«В прошлом сезоне самый восточный клуб Бельгии («Эйпен») спасся в последний момент и финишировал у обрыва, набрав на одно очко больше самого западного клуба страны («Остенде»). Теперь «Эйпен» хочет избавиться от статуса обречённого аутсайдера и превзойти печальные ожидания. Для этого руководство пригласило Флориана Кофельдта – бывшего главного тренера «Вердера» и «Вольфсбурга».

В том сезоне «Эйпеном» в первом круге руководил возрастной немец (60-летний Бернд Шторк), а во втором – молодой бельгиец (32-летний Эдвард Стилл). От первого взяли существительное, от второго – прилагательное. Получился молодой немец. Кофельдту – всего 40 лет.

Несмотря на это, Флориан – весьма опытный специалист. «У него накопилось более 170 матчей в Бундеслиге в качестве тренера, – напоминает генеральный директор «Эйпена» Кристоф Хенкель. – А еще он прошел все этапы обучения молодежи. Благодаря компетентности, прямолинейности, страсти и эмоциональности он придаст нашим игрокам важные импульсы».

Приглашение немецкого тренера в «Эйпен» вовсе не удивительно, ведь это – единственный немецкоязычный клуб высшего дивизиона. И странно как раз, что немцев в нем было очень мало. Комфортная языковая и культурная среда должна поспособствовать адаптации Кофельдта , для которого «Эйпен» – первый зарубежный опыт (хотя до Германии в Эйпене рукой подать). Флориан ждет «нового вызова в тренерской карьере с нетерпением», а руководство «сделает все возможное, чтобы он почувствовал себя как дома».

Примечательно, что от Кофельдта ждут не только сохранения места в высшей лиге, хотя многие пророчат «Эйпену» тяжелый сезон (и на то есть объективные причины). «Мы убеждены, что Флориан поможет нам в достижении наших амбициозных целей», – говорит член правления Андреас Бляйхер.

Что за цели? «Мы хотим улучшить качество игры и выйти во второй плей-офф», – продолжает он.

И вот тут есть юридический нюанс. Согласно устройству прошлого чемпионата, «выйти во второй плей-офф» – это финишировать в первой восьмерке. По новому же регламенту достаточно занять 12-е место из 16. Если имеется в виду первое, то цель и правда амбициозная, но, на мой взгляд, нереалистичная. Если же речь о том, чтобы просто не упасть в стыки, то в чем амбициозность? Это просто стандартная необходимость. В общем, в этой плоскости не хватает ясности. Но тем увлекательнее».

С тактикой Кофельдта все яснее. Флориан предпочитает расстановки с тремя ЦЗ. У него, как и у Финка, весомая угроза исходит от фланговых футболистов. Крайние защитники подключаются очень высоко. Что же касается игры без мяча, то, к примеру, у его «Вольфсбурга» был один из самых высоких показателей возврата владения с помощью контрпрессинга в Бундеслиге.

Total Football Analysis: возвраты мяча «Вольфсбургом» и «Вердером» на чужой половине поля при Кофельдте

Если же вернуть мяч за несколько секунд не удается, команда быстро формирует компактный блок с пятеркой позади. И лично меня особенно интересует развитие обороны при Кофельдте, ведь «панды» в прошлой регулярке пропустили на семь больше абсолютного аутсайдера «Серена».

***

Пока что оборона не особо наладилась: «Эйпен» пропустил в первом круге больше всех (32 – наряду с аутсайдером «Кортрейком»). Быстро возвращать мяч тоже не получается: у «панд» – крупнейший показатель PPDA в лиге (16,16 – xvalue.ai). А в прошлом туре они еще и выпали из зоны второго плей-офф.

Фанатам «Челси»: Слонина – основной. Да, пропустил больше всех, но по числу сейвов – в топе («спасибо» проблемной обороне)

В начале прошлого сезона в воротах стоял Абдул Нурудин – он в «Эйпене» с 2017 года. Но все изменилось уже в третьем туре: Шторк осознанно сменил Нурудина на молодого Леннарта Мозера в перерыве (!) матча с «Генком», где Абдул в первом тайме пропустил три безответных. Впоследствии Нурудин сыграл в чемпионате еще только раз. В остальных турах – Мозер.

Ожидалось, что в новом сезоне они будут конкурировать, но Мозер за «Эйпен» больше не играл. В первых двух турах Кофельдт выбрал Нурудина, а потом клуб арендовал у «Челси» 19-летнего Гейбриэла Слонину и сразу сделал основным. Мозера не устроило третье место в иерархии – стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Вот так все быстро поменялось.

Как дела у Слонины? Неоднозначно.

С одной стороны, он попал в команду со слабой обороной, где на вратаря оказывается огромная нагрузка. С другой – именно в этих обстоятельствах появляется возможность себя проявить. Да, Слонина пропускает больше всех в пересчете на 90 минут (2,3), но он же лидирует по среднему числу сейвов за матч (4,6).

Правда, есть нюанс. FotMob предлагает показатель «предотвращенные голы» – это разница между xGOT и реальным числом пропущенных мячей. У Слонины она – отрицательная (у кого минус, «выступают ниже среднего») и пока худшая в лиге (-3,9).

14. «Левен» – 12 очков

Про-Лига лишилась главного старожила (речь и про срок на посту, и про возраст). Пока он находился на посту, в лиге сменилось несколько десятков тренеров

В середине октября «Левен» расстался с Марком Брейсом. 61-летний бельгиец был старше всех коллег и дольше всех в лиге занимал пост главного тренера – целых 3,5 года. За это время в чемпионате Бельгии произошло несколько десятков отставок. Теперь работы лишился и сам Брейс.

У Марка и «Левена» – славная история. Летом 2020 года Брейс возглавил команду, только вернувшуюся в высший дивизион, финишировал с ней на 11-м месте и тут же получил трофей Раймона Гуталса (вручается лучшему бельгийскому тренеру в сезоне). Он сделал «Левен» крепким середняком: в сезоне-2021/22 – снова 11-е место, в сезоне-2022/23 – десятое.

Начало нового сезона не задалось. В первом круге клуб несколько раз падал в зону вылета, ненадолго выплывал – и снова опускался. Фанаты устали от проблем и захотели перемен. Самые радикальные устроили акцию протеста с листовками «С Брейсом никогда не выиграть трофеев». Понятный посыл, но в то же время довольно забавная формулировка – а вы, господа, на какой трофей рассчитывали, подскажите-ка?

Руководство, кстати, задумалось о переменах еще раньше: ходили слухи, что летом клуб контактировал с Александром Блессином (который сейчас в «Юнионе»), но Брейс убедил дать ему еще один шанс. Впрочем, тогда же стало понятно, что неудачный старт лиги-23/24 ему не простят.

Не люблю и редко делаю прогнозы, но в июне был настолько уверен, что Брейс не доработает до конца сезона (или даже 2023 года), что поделился мрачным предсказанием:

Сбылось. Теперь у «Левена» – новый главный тренер. Это 50-летний испанец Оскар Гарсия, который работал – приготовьтесь – в «Маккаби» из Тель-Авива, «Уотфорде», «Зальцбурге», «Сент-Этьене», «Олимпиакосе», «Сельте» и «Реймсе». Контракт с «Левеном» рассчитан до 2026 года.

«Если бы я не верил, что сохранение прописки возможно, меня бы здесь не было. Но место в таблице – еще не все. Я также хочу, чтобы болельщики наслаждались нашим футболом. Для меня важен привлекательный стиль. Добиваться победы отвратительными способами – не мое . Разумеется, мы стараемся ради результатов, но достигать их можно и красивой игрой», – заявил Гарсия на первой же пресс-конференции.

И заверил, что как следует подготовился: «Я уже отсмотрел все матчи «Левена» в новом сезоне и знаю всех игроков по видео. Теперь хочется познакомиться со всеми лично и увидеть, как они адаптируются к новому стилю».

Левый вингбек – в топе по карточкам. В этом чемпионате он уже отбыл две дисквалификации, в прошлом было три. Но такой ли уж он грубиян?

Парня зовут Хамза Мендиль. Красную карточку за два предупреждения он схватил уже в 5-м туре – пришлось пропустить игру с «Эйпеном». А в 14-м он не сыграл против «Генка», потому что к тому моменту накопил пять ЖК (без учета тех двух – они превратились в удаление и в общий зачет не пошли).

Сейчас Мендиль – единоличный лидер по количеству ЖК в новом чемпионате (6). А в прошлом сезоне у него тоже было немало дисциплинарных проблем:

• 16-й тур: пропустил матч против «Серкля Брюгге» из-за перебора ЖК;

• 19-й тур: пропустил матч с «Кортрейком» из-за прямой красной в матче 1/8 финала Кубка Бельгии (против все того же «Кортрейка»);

• 22-й, 23-й и 24-й туры: пропустил матчи против «Юниона», «Сент-Трюйдена» и «Серена», потому что до окончания испытательного срока по предыдущему делу опять получил прямую красную – а там висело условное отстранение на две игры.

Но, справедливости ради, обе КК показались многим сомнительными. Посмотрите сами. Вот первое видео, вот второе видео.

15. «Вестерло» – 11 очков

Клуб после возвращения сразу попал во второй плей-офф, а теперь скатился. И это при том, что летом потратил более 15 млн евро!

Ожидания от «Вестерло» перед новым сезоном были высокими. Во-первых, в прошлом чемпионате дерзкий новичок сразу запрыгнул во второй плей-офф, сохраняя атакующий стиль. Во-вторых, летом потратил на усиление состава свыше 15 миллионов евро (и, кстати, ничего не заработал на трансферах – только отпустил несколько игроков).

Но пока же «Вестерло» болтается у подножия таблицы. С начала августа по середину сентября он вообще потерпел шесть поражений подряд. Тем не менее, главному тренеру Йонасу де Руку, вернувшему клуб в высшую лигу, вроде как не грозит отставка.

«Это не тот старт, на который мы рассчитывали, но мы продолжим бороться вместе. Результат не соответствует возможностям и качествам. Но единственное, на что мы можем сейчас повлиять, – это будущее. Йонас показал большой потенциал как тренер, и мы продолжаем в него верить. Да, начало не лучшее, но мы всегда говорим о долгосрочной перспективе », – отметил после той самой серии вице-председатель Хасан Четинкая.

Нападающие Фриган и Стассен – 5,5 млн и 1,5 млн, защитники Рейнолдс и Бос – 3,5 млн и 1,3 млн, вингеры Мебуде и Алькосер – 1,75 млн и 1,2 млн, полузащитники Сидорчук и Хасполат – 700 тысяч и 600 тысяч. Шопинг уровня бельгийских топов!

Четинкая убежден, что инвестиции окупятся: «У нас хорошая команда. Возможно, это даже один из лучших составов в истории клуба. Атака, наверное, даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы заполучили Фригана и Стассена – двух нападающих, способных менять ситуацию. Это прогресс. У ребят вроде Мебуде и Алькосера есть потенциал, но им нужно дать время. Пока что они физически еще не готовы к такому уровню».

Работать, по словам Хасана, надо в первую очередь над обороной, «где допускается слишком много ошибок». Отсюда и и большая нагрузка на вратаря (Болат – второй по среднему количеству сейвов за игру), и 29 пропущенных (больше только у «Левена», «Кортрейка» и «Эйпена»).

Но дела все же потихоньку налаживаются. С конца сентября «Вестерло» стал мало проигрывать и подцепляет важные очки, в основном пока играя вничью.

« В футболе не каждый день находишься в раю. Иногда клубу приходится пройти через ад. Это часть игры. Возможно, это проблемы роста, с которыми мы сталкиваемся как клуб. Но мы должны быть уверенными в собственных планах. Внезапный неудачный отрезок не перекроет усердного труда последних лет», – подчеркивает Четинкая.

Просто красивая история: фанаты поддержали бывшего нападающего клуба, приостановившего карьеру из-за психических проблем

Недавно нападающий «Бернли» Лайл Фостер временно ушел из футбола из-за рецидива депрессии.

Фанаты «Вестерло» поддержали нападающего, который в прошлом сезоне выступал за их любимый клуб. В матче против «Сент-Трюйдена» они принялись скандировать его имя на 9-й минуте (Фостер играл за «Вестерло» под девятым номером).

Лайл провел в бельгийском клубе полтора сезона: целый – во втором дивизионе, неполный – в высшей лиге.

16. «Кортрейк» – 9 очков

«Кортрейк» опять первым в сезоне сменил тренера. Учитывая положение в таблице, может еще и снова стать первым клубом с двумя увольнениями

В прошлом чемпионате первая отставка случилась в «Кортрейке». Карима Бельосина сменили на Аднана Чустовича уже в конце августа – после шести туров, где команда набрала только четыре очка. Впрочем, Чустович в середине ноября тоже лишился работы. Так «Кортрейк» стал заодно первым клубом, уволившим в том чемпионате двух тренеров.

Место Аднана занял Бернд Шторк, спас команду от вылета и летом не стал продлевать контракт. Летом пришел Эдвард Стилл – и стартовал еще хуже Бельосина: два очка в стартовых восьми турах! «Кортрейк» опять первым в лиге уволил тренера.

Сейчас командой руководит куда более опытный (32-летний Стилл был самым молодым тренером чемпионата) специалист – 52-летний Глен де Бук. В Бельгии он возглавлял «Серкль Брюгге», «Жерминаль Берсхот», «Мускрон» и «Локерен». С «Кортрейком» он тоже уже знаком: работал там в сезоне-2017/18.

Пока что клуб все еще на дне таблицы. Он единственный, у кого число очков после первого круга не двузначное.

Отмечу, что регламент изменился: в прошлом сезоне три клуба вылетали напрямую. Теперь тоже вылетят три, но с нюансом: четыре команды с 12-й по 16-ю попадут в третий плей-офф – спасется только его победитель. Надо срочно подниматься повыше – иначе велика вероятность, что «Кортрейк» заодно снова станет первым клубом с двумя увольнениями.

«Самый стильный тренер чемпионата?» – спрашивает аккаунт Про-Лиги? Де Бук не оценил шуток про пуховики (один из которых вообще даже не его)

На матч 13-го тура против «Моленбека» де Бук пришел в эффектном серебристом пуховике. В СМИ и соцсетях его имиджу уделили особое внимание. Были и шутки, которые Глену совсем не понравились.

«Что это вообще такое? На чем основаны шуточки? Это зависть? Хочу понять, чем руководствуются авторы, – злился де Бук. – Я тренирую команду, пытаюсь показать здесь свое мастерство и хочу, чтобы меня судили по делам . Возможно, даже критиковали, ведь это часть футбола. Но я не хочу, чтобы обсуждали мою одежду».

А обсуждают люди и другие предметы его гардероба – даже вполне обычный черный пуховик.

«А он вообще даже не мой, а нашего менеджера Клода! – восклицает Глен. – Я просто взял поносить [во время матча с «Брюгге»], потому что вдруг пошел дождь, а я забыл свой плащ. Тогда [в конце октября] все это началось и до сих пор не заканчивается. Ну это просто абсурд, что про мою одежду пишут каждую неделю».

СМИ оправдываются: просто Глен часто выбирает реально интересные образы, хоть и говорит, что совсем не задумывается перед выходом. Официальный аккаунт Про-Лиги в нельзяграме, например, составил целую подборку «луков» – и неиронично спрашивает: «Самый стильный тренер чемпионата?»

А вот, кстати, тот самый плащ. Да еще и рубашка с пуловером в клубных цветах. По-моему, хорошо – без шуток, Глен!

Что же касается серебристого пуховика, то сага до сих пор не закончилась. На последний матч первого круга против «Мехелена» целая группа фанатов «Кортрейка» оделась вот так:

Приколисты. «Глен де Бук – трендсеттер!» – пишет правообладатель Eleven Sports.

Бонус: две детали регламента, которые в первом круге озадачили фанатов и игроков в Sorare

Я уже говорил об особенностях регламента в контексте лимита на легионеров, а тут хочется рассказать про два случая, связанных с удалениями и дисквалификациями. В обоих игрокам не пришлось пропускать матчи благодаря деталям бельгийского футбольного законодательства.

Кейс № 1: Баликвиша и две ЖК в последнем туре плей-офф

В заключительном матче плей-офф в прошлом сезоне вингер «Антверпена» Мишель Анж-Баликвиша получил два предупреждения и был удален в добавленное время (вскоре после чемпионского гола Алдервейрелда).

Вроде как он должен был пропускать первый тур следующего чемпионата? Так думали многие – даже знатоки бельгийского футбола. Но Баликвиша вдруг вышел в старте.

Ответ нашелся в восьмом томе регламента. Нас интересует пункт 8.7.1.1 (Artikel 170).

Запоминаем.

Кейс № 2. Илаймахаритра и сгоревшая ЖК перед прямой красной

В регулярном чемпионате дисквалификация за перебор желтых карточек наступает после каждого пятого предупреждения. Наказание ужесточается: 5 ЖК – один матч, 10 ЖК – два, 15 ЖК – три.

Но полузащитник «Шарлеруа» Марко Илаймахаритра смог сыграть с «Мехеленом» в 14-м туре, несмотря на пять желтых карточек. Вот объяснение:

То есть де-факто Марко подошел к матчу с пятью ЖК, а де-юре – с четырьмя.

Телеграм-канал «Бельгийский футбол»

Фото: East News/LAURIE DIEFFEMBACQ / Belga / AFP, VIRGINIE LEFOUR / Belga / AFP, BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP, Tom Goyvaerts / BELGA MAG / Belga via AFP, Belgium OUT, JOHAN EYCKENS / BELGA MAG / Belga via AFP, KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga via AFP, JEFF PACHOUD / AFP, KRISTOF VAN ACCOM / BELGA MAG / Belga via AFP, KRISTOF VAN ACCOM / BELGA MAG / Belga via AFP, Tom Goyvaerts / BELGA MAG / Belga via AFP; stvv.com; krcgenk.be