ФИФА расследует переход 19-летнего форварда Нуамы в «Лион» через «Моленбек», принадлежащий тому же владельцу. Расследование начато по просьбе клубов Лиги 1
ФИФА расследует трансфер Эрнеста Нуамы в «Лион».
19-летний форвард перешел из «Нордшелланда» в «РВД Моленбек» этим летом за рекордные 25 миллионов евро, после чего был отправлен в аренду в «Лион» с обязательством выкупа. Отметим, что «Лион» и «Моленбек» принадлежат одному владельцу – компании Eagle Football.
По информации L’Equipe, ФИФА инициировала расследование по просьбе нескольких ведущих клубов Лиги 1, потребовавших прояснить ситуацию. Изначально организация одобрила трансфер Нуамы – кроме того, руководство «Лиона» заранее запросило одобрение у DNCG – органа, контролирующего финансы клубов Лиги 1.
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