ФИФА расследует переход 19-летнего форварда Нуамы в «Лион» через «Моленбек», принадлежащий тому же владельцу. Расследование начато по просьбе клубов Лиги 1

Теги Лион лига 1 Франция высшая лига Бельгия Нордшелланд трансферы ФИФА РВД Моленбек Эрнест Нуама Футбол

ФИФА расследует трансфер Эрнеста Нуамы в «Лион».

19-летний форвард перешел из «Нордшелланда» в «РВД Моленбек» этим летом за рекордные 25 миллионов евро, после чего был отправлен в аренду в «Лион» с обязательством выкупа. Отметим, что «Лион» и «Моленбек» принадлежат одному владельцу – компании Eagle Football.

По информации L’Equipe, ФИФА инициировала расследование по просьбе нескольких ведущих клубов Лиги 1, потребовавших прояснить ситуацию. Изначально организация одобрила трансфер Нуамы – кроме того, руководство «Лиона» заранее запросило одобрение у DNCG – органа, контролирующего финансы клубов Лиги 1.

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4 комментария

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youmoreest
Похоже, потопить хотят Лион
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Айнур Билалов
а в чем махинация эксперты объясните? у хозяина две организации, он уволил сотрудника из одной и устроил в другую, в чем проблема?
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alik055
Даже махинации не могут помочь Лиону
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Pertinax Gandi
Настучали...
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