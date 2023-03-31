18 комментариев

Уже перебор.

Вы все знаете: в паузу на сборные ЦСКА с пятью игроками основы – Гайич, Мойзес, Здьелар, Заболотный и Чалов – внезапно проиграл чемпиону Медиалиги 2Drots (1:2).

Сенсация? Конечно, даже с учетом товарищеского статуса матча. Шлепок по репутации ЦСКА и РПЛ? Скорее, тоже да. Подвиг 2Drots? Несомненно.

Вот только счастья победы чемпионам Медиалиги оказалось мало. Не уходя с поля «ВЭБ Арены», президент 2Drots Некит обратился к президенту РФС Александру Дюкову и попросил место в РПЛ.

«РФС, дайте уайлд-дкард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми! Дюков, уважаемый, пожалуйста! Это история, которая нужна нашей стране. Мы показываем, как с низов можно добиться чего-то высокого, а благодаря вам эта мечта еще сильнее станет возможной, пожалуйста».

Это можно списать на минутный эмоциональный порыв – хотя смешно говорить про прорыв с низов и одновременно просить перескочить низы Второй и Первой лиг. Но спустя несколько дней Некит продолжил на полном серьезе говорить, что 2Drots надо пустить в РПЛ без очереди.

«Почему я говорю про уайлд-кард, а не про путь из Второй лиги? Мне бы хотелось, чтобы именно этот состав, который сейчас, сыграл в РПЛ. Не через 3-4 года, когда Гудаю (Денис Гудаев, защитник 1991 года рождения – Sports.ru) будет 35 лет и когда ему тяжело будет потянуть, а сейчас, когда игроки на пике и в прайме.

Мы отстранены от европейских турниров, как раз сейчас можно такую историю сделать. [Если] вылетим, [то] вылетим. А если займем место в топ-8? Это сразу у всех мозг взорвется».

Давайте разберемся, к чему мы пришли.

1. Прошлым летом и «Амкал», и 2Drots удивили. Кажется, не только нас, но и себя. Оказалось, игроки со школой и минимальным профессиональным опытом вполне могут биться с командами Второй лиги и даже побеждать их.

С этим же никто не спорит? Думаю, нет. Тогда двигаемся дальше.

2. «Амкал» прошел два раунда Кубка России, 2Drots – один. И те и другие проиграли командам все той же Второй лиги (по пенальти), до уровня ФНЛ они так и не добрались. Не говоря уже про РПЛ.

3. Дальше несколько месяцев Медиалига жила в себе, а сейчас снова вышла из пузыря – спасибо паузе и отстранению России отовсюду. И вдруг – внезапная победа клуба Медиалиги над топом РПЛ, игравшим наполовину основой.

Это очень плохая история для ЦСКА и настоящий прорыв для 2Drots, они красавцы.

Вот только стоит ли возводить в культ эту победу, неужели она такая показательная? На мой взгляд, вообще нет. Она хороша как развлечение, как зрелище, но на самом деле ничего не говорит о спортивном уровне на дистанции.

Давайте возьмем какие-нибудь не самые поздние стадии Кубков, куда топы исторически приезжают именно такими составами, как был у ЦСКА.

Разве смешанные составы клубов РПЛ никогда не мучились с командами Второй лиги? Неужели не вылетали от них? В 2003-м тот же ЦСКА вылетел из Кубка от «Ельца», а через месяц стал чемпионом России.

Неужели кто-то всерьез думает, что в реальном матче на очки и премиальные ЦСКА вышел бы так вальяжно? Неужели шоу-матч, где пузатый Карвальо накручивает молодых спортивных ребят, может быть основанием для уайлд-карда?

2Drots даже в нынешней РПЛ в лучшем случае повторит судьбу «Тюмени», которая в 1998 году набрала 8 очков за 30 матчей (но при этом лишила «Зенит» еврокубков в последнем туре).

Кому это нужно? Нам и так хватает откровенно слабых команд.

2Drots на это резонно заметит: это нужно десяткам тысяч зрителей, которых нет у условных «Химок» – ни в интернете, ни на стадионе.

Окей, но что мешает радовать эти десятки тысяч зрителей восхитительным реалити-шоу, где 2Drots действительно поднимается с низов и становится топом? Разве это не вызовет еще больше уважения, не принесет еще больше болельщиков?

А что делать с другими частными командами, у которых тоже вообще-то есть мечты? Вот «Акрон», который вообще-то до сих пор в Кубке и бьется в ФНЛ, – что делать его владельцу, когда 2Drots просто возьмут уайлд-кардом?

А что делать с правилами, лицензированием – отменять все ради одной команды? Сложных пунктов – десятки, но вот, например, где у 2Drots детская школа, чтобы играть в РПЛ?

Эти заявления – незнание правил мира, куда Некит хочет ворваться. Это наплевательское отношение к индустрии и позиция «Мы короли».

* * *

Я был очень рад, когда «Амкалу» и 2Drots дали возможность сыграть на ранней стадии Кубка. Это работает во всем мире, это нормально – когда любительские команды пробуют силы с профессионалами, это реально развитие футбола. В конце концов, это особая романтика соревнования.

Тем более когда любительские клубы обладают такой аудиторией и способны добавить внимания к турниру, который на этих стадиях никто не смотрит. Надеюсь, в следующем розыгрыше команд из Медиалиги будет больше

Но мне совсем не нравится, когда после победы в товарищеском матче ребятам сносит крышу – и им кажется, что в РПЛ они должны не пробиваться сами, а ворваться из-за большой фан-базы.

Совсем грустно видеть этот диалог Некита с Тимуром Гурцкая и Константином Анисимовым в программе «Это футбол, брат». Ниже чуть-чуть сокращенная версия разговора:

– Нужно задумываться и 2Drots давать уайлд-кард в РПЛ, – говорит Некит.

– Какую команду мы бы выкинули из 16? – спрашивает Гурцкая.

– Сейчас вылетают две? А вылетят три.

– Какую выкидываем?

– По спортивному принципу.

– Вы же заходите не по спортивному принципу.

Понятно, что это сказано даже больше в шутку. Но интенсивность 2Drots в разговорах об РПЛ – перебор и назойливость.

Всерьез обсуждать уайлд-кард никто не собирается. Александр Дюков уже ответил на эти фантазии.

«По каким критериям будем выдавать уайлд-кард? Завтра появятся еще 50 команд, которые потребуют этот уайлд-кард. Что тогда делать? Давайте тогда и чемпиона России определять по популярности. У кого выше посещаемость, у кого больше просмотров – тот чемпион. А футбол неважен, количество забитых и пропущенных – тоже. Так мы будем проводить какой-то маркетинговый чемпионат. Но футбол – это прежде всего спорт. И только во вторую очередь – развлечение».

Сложно поспорить.

Фото: vk.com/2drots; vk.com/german_el_classico; youtube.com/Это футбол, брат!