18 комментариев

Аналитика Глебчика
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Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии

Александр Дюков Александр Дюков
ЦСКА ЦСКА
2Drots 2Drots
Футбол Футбол

Уже перебор.

Вы все знаете: в паузу на сборные ЦСКА с пятью игроками основы – Гайич, Мойзес, Здьелар, Заболотный и Чалов – внезапно проиграл чемпиону Медиалиги 2Drots (1:2).

Сенсация? Конечно, даже с учетом товарищеского статуса матча. Шлепок по репутации ЦСКА и РПЛ? Скорее, тоже да. Подвиг 2Drots? Несомненно.

Вот только счастья победы чемпионам Медиалиги оказалось мало. Не уходя с поля «ВЭБ Арены», президент 2Drots Некит обратился к президенту РФС Александру Дюкову и попросил место в РПЛ. 

«РФС, дайте уайлд-дкард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми! Дюков, уважаемый, пожалуйста! Это история, которая нужна нашей стране. Мы показываем, как с низов можно добиться чего-то высокого, а благодаря вам эта мечта еще сильнее станет возможной, пожалуйста». 

Это можно списать на минутный эмоциональный порыв – хотя смешно говорить про прорыв с низов и одновременно просить перескочить низы Второй и Первой лиг. Но спустя несколько дней Некит продолжил на полном серьезе говорить, что 2Drots надо пустить в РПЛ без очереди.

«Почему я говорю про уайлд-кард, а не про путь из Второй лиги? Мне бы хотелось, чтобы именно этот состав, который сейчас, сыграл в РПЛ. Не через 3-4 года, когда Гудаю (Денис Гудаев, защитник 1991 года рождения – Sports.ru) будет 35 лет и когда ему тяжело будет потянуть, а сейчас, когда игроки на пике и в прайме. 

Мы отстранены от европейских турниров, как раз сейчас можно такую историю сделать. [Если] вылетим, [то] вылетим. А если займем место в топ-8? Это сразу у всех мозг взорвется».

Давайте разберемся, к чему мы пришли.

1. Прошлым летом и «Амкал», и 2Drots удивили. Кажется, не только нас, но и себя. Оказалось, игроки со школой и минимальным профессиональным опытом вполне могут биться с командами Второй лиги и даже побеждать их. 

С этим же никто не спорит? Думаю, нет. Тогда двигаемся дальше. 

2. «Амкал» прошел два раунда Кубка России, 2Drots – один. И те и другие проиграли командам все той же Второй лиги (по пенальти), до уровня ФНЛ они так и не добрались. Не говоря уже про РПЛ.

3. Дальше несколько месяцев Медиалига жила в себе, а сейчас снова вышла из пузыря – спасибо паузе и отстранению России отовсюду. И вдруг – внезапная победа клуба Медиалиги над топом РПЛ, игравшим наполовину основой.

Это очень плохая история для ЦСКА и настоящий прорыв для 2Drots, они красавцы. 

Вот только стоит ли возводить в культ эту победу, неужели она такая показательная? На мой взгляд, вообще нет. Она хороша как развлечение, как зрелище, но на самом деле ничего не говорит о спортивном уровне на дистанции. 

Давайте возьмем какие-нибудь не самые поздние стадии Кубков, куда топы исторически приезжают именно такими составами, как был у ЦСКА. 

Разве смешанные составы клубов РПЛ никогда не мучились с командами Второй лиги? Неужели не вылетали от них? В 2003-м тот же ЦСКА вылетел из Кубка от «Ельца», а через месяц стал чемпионом России. 

Неужели кто-то всерьез думает, что в реальном матче на очки и премиальные ЦСКА вышел бы так вальяжно? Неужели шоу-матч, где пузатый Карвальо накручивает молодых спортивных ребят, может быть основанием для уайлд-карда? 

2Drots даже в нынешней РПЛ в лучшем случае повторит судьбу «Тюмени», которая в 1998 году набрала 8 очков за 30 матчей (но при этом лишила «Зенит» еврокубков в последнем туре). 

Кому это нужно? Нам и так хватает откровенно слабых команд.

2Drots на это резонно заметит: это нужно десяткам тысяч зрителей, которых нет у условных «Химок» – ни в интернете, ни на стадионе. 

Окей, но что мешает радовать эти десятки тысяч зрителей восхитительным реалити-шоу, где 2Drots действительно поднимается с низов и становится топом? Разве это не вызовет еще больше уважения, не принесет еще больше болельщиков?

А что делать с другими частными командами, у которых тоже вообще-то есть мечты? Вот «Акрон», который вообще-то до сих пор в Кубке и бьется в ФНЛ, – что делать его владельцу, когда 2Drots просто возьмут уайлд-кардом? 

А что делать с правилами, лицензированием – отменять все ради одной команды? Сложных пунктов – десятки, но вот, например, где у 2Drots детская школа, чтобы играть в РПЛ? 

Эти заявления – незнание правил мира, куда Некит хочет ворваться. Это наплевательское отношение к индустрии и позиция «Мы короли». 

* * *

Я был очень рад, когда «Амкалу» и 2Drots дали возможность сыграть на ранней стадии Кубка. Это работает во всем мире, это нормально – когда любительские команды пробуют силы с профессионалами, это реально развитие футбола. В конце концов, это особая романтика соревнования.

Тем более когда любительские клубы обладают такой аудиторией и способны добавить внимания к турниру, который на этих стадиях никто не смотрит. Надеюсь, в следующем розыгрыше команд из Медиалиги будет больше 

Но мне совсем не нравится, когда после победы в товарищеском матче ребятам сносит крышу – и им кажется, что в РПЛ они должны не пробиваться сами, а ворваться из-за большой фан-базы.

Совсем грустно видеть этот диалог Некита с Тимуром Гурцкая и Константином Анисимовым в программе «Это футбол, брат». Ниже чуть-чуть сокращенная версия разговора:

– Нужно задумываться и 2Drots давать уайлд-кард в РПЛ, – говорит Некит.

– Какую команду мы бы выкинули из 16? – спрашивает Гурцкая. 

– Сейчас вылетают две? А вылетят три.

– Какую выкидываем?

– По спортивному принципу.

– Вы же заходите не по спортивному принципу.

Понятно, что это сказано даже больше в шутку. Но интенсивность 2Drots в разговорах об РПЛ – перебор и назойливость. 

Всерьез обсуждать уайлд-кард никто не собирается. Александр Дюков уже ответил на эти фантазии.

«По каким критериям будем выдавать уайлд-кард? Завтра появятся еще 50 команд, которые потребуют этот уайлд-кард. Что тогда делать? Давайте тогда и чемпиона России определять по популярности. У кого выше посещаемость, у кого больше просмотров – тот чемпион. А футбол неважен, количество забитых и пропущенных – тоже. Так мы будем проводить какой-то маркетинговый чемпионат. Но футбол – это прежде всего спорт. И только во вторую очередь – развлечение». 

Сложно поспорить.

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«Палевно». Поражение от 2Drots с камеры на Чалове – о чем говорили игроки ЦСКА?

Фото: vk.com/2drots; vk.com/german_el_classico; youtube.com/Это футбол, брат!

18 комментариев

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Pol Belov
если кто забыл напомню: сначала это воспринимается - какой же бред!, потом - в этом что-то есть, а под конец - ну так, а кто этого не предвидел-то? ...
во времена, когда никаких еврокубков не светит в ближайшее будущее - эмоции от футбола можно получать только от чего-то нового (не считая забугорных подглядываний)... много эмоций получили от матча ЦСКА-Зенит? на следующий же день забыли... а от матча ЦСКА - 2дортс? до сих все обсуждают, да еще и Дюкова заставили об этом говорить... причем те, кто буквально кушать не могут, так ненавидят медиалигу - тоже ведь не умолкают...
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Isaiah
интересно получается.медиалига позиционирует себя мол вы мы крутые вот как надо делать футбол а не так как вы там у себя в профи)но всячески в этот проф футбол пытаются лезть)занимайтесь своей "крутой" и "сильной" лигой.не трогайте нас.
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dreamstep
2Дротс это шлак, победу которому приносят бывшие игроки ПФЛ которые медийными не являются. Лучше всего игнорить их, ибо им только и нужно чтоб про них говорил. Этот президент Некит пусть в ПФЛ заявляется и там сначала пусть поиграют, понаполучают по ногам, а потом посмотрим.
+2
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Дмитрий_Афонин
ЦСКА вылетал из Кубка от "Ельца" — это прямо яркий пример эффекта Манделы.
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Вечно в бане
А Глебчик хорош.
Выдать здоровенный текст на тему, обсуждение которой, не стоит и пары слов.
Когда план по публикациям срывается, а вдохновения нет совсем.
+4
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+4
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prus_3
Да, перебор — это дикое количество материалов про никому не нужную задротную медиалигу. До сих пор не могу понять, кому вы ее впихиваете, и, главное, зачем???
+5
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miramax
Уже классическое: А что, так можно было? :)
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Никого_нет
Влажные фантазии, все правильно
Даже если допустить, что они будут в рпл и буки бюджет под это дадут, то они наберут сбитых летчиков и будут вторыми химками, без зрителей и с фан айди

Парни настолько глупые, что не понимают это ?
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Алексей Куликов
Непонятно, вообще зачем им РПЛ? Им нужны эти пустые стадионы с фан ид, страдания внизу таблицы, участие в судейских скандалах, ситуации, когда их игроков при необходимости смогут разбирать за бесценок?
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-2
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Фан Рубина
Пустили незаслуженно в Кубке поиграть без отборов - они теперь большего хотят. Дай палец - откусят руку.
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Gabos
Поплыли ребятки. Скоро пройдёт, когда медиафутбол в обычный превратиться окончательно
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Полуэктов Пётр
А то мы без статьи не поняли, что это влажные фантазии. Спасибо, Глеб, за актуальные темы...
+1
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Ринат Гимадеев
Зачем вообще этот бред обсуждать?
+19
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Кирилл Голивец
В 2003 ЦСКА не вылетел от Ельца, потому что победил в ответке.

Но пиар этого шлака (не хочу выражаться точнее, чтобы меня не забанили) уже сильно достал.

Даже в этом году СтавропольАгроСоюз реально любительский дошел до матча с клубом Первой лиги, чего не удалось этим чудикам.

Не надо идти на поводу у людей с раком вкуса. Вот это вот всё для футбола и околофутбола - как Фабрика Звезд для музыки или Дом-2 для вхождения в круги селебрити. Вообще не про искренность и не мораль.
+8
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Fallenstar
Я тоже хочу участвовать в Премьер-лиге. Я буду клуб имени себя, в составе буду один только я, президент клуба, соответственно - я. У меня есть стадион - это мой диван (билеты туда очень дорогие и только женщинам). У меня есть известная спортивная школа - я воспитал себя. Статистика - завидуйте, я ни разу никому не проиграл. Подходит?
+12
0
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Benladon
Во первых: об этом говорит только Никит, над ним из-за этих слов, про 2дротс в РПЛ все смеются, даже в его команде.
Во-вторых: ЦСКА не вылетал от Ельца в Кубке, проиграли только первую игру, а ответную выграли (3-0 или 3-1 - не помню)
+5
-1
+4
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ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
Подвиг 😂😂😂😂😂я могу смеяться с такого вечно
Да и по репутации цска это не особо ударило😂😂😂
+6
-1
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Анатолий Бабкин
Больно будет падать, пацаны) И фан-база сразу растворится. Никто не будет смотреть на регулярные избиения младенцев.
+12
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