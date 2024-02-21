«Ростов» придумал креативный сувенир для фанатов – клуб разыгрывает 60 кусочков старого газона

В память о 15 важных голах.

В декабре 2023 года на «Ростов Арене» началась замена газона, который был постелен в 2019-м.

В клубе решили не просто избавиться от старого, а найти ему креативное применение – выбрать 15 самых запоминающихся моментов, случившихся за неполные пять сезонов на старом покрытии, и упаковать в акриловые кубы 60 кусков газона, превратив их в сувениры.

Теперь «Ростов» совместно с FONBET разыграет среди болельщиков эти кусочки истории. Чтобы получить памятный сувенир, надо выбрать на странице лендинга три наиболее понравившихся момента за неполные пять сезонов, сделать ставку 500 рублей на любое событие в FONBET и ждать результатов.

Клубы часто раздаривают фанатам артефакты со старых стадионов – так делали и «Барса», и «Арсенал»

Возможно, самый известный пример сохранения материальной памяти о стадионе – переезд лондонского «Арсенала» с «Хайбери» на «Эмирейтс». Клуб раздал и продал болельщикам немало артефактов со старой арены, от крючков в раздевалке до сетки ворот.

Похожим образом в прошлом году поступила «Барселона» – распродала в виде сувениров части «Камп Ноу», закрытого на реконструкцию. Фанаты «Барсы» могли купить куски газона по цене от 20 до 420 евро, фрагменты футбольной сетки, пластиковые кресла и даже ювелирные украшения из травы.

История с сиденьями была и в Мадриде за несколько лет до этого. Когда «Атлетико» переезжал с «Висенте Кальдерона» на «Метрополитано», то руководство клуба разрешило фанатам с сезонными абонементами забрать себе в качестве сувенира кресло со старой арены.

Есть еще пример из НХЛ, где «Айлендерс» вывели сувенирку на новый уровень. В 2015 году, когда франшиза переезжала со старенькой арены «Нассау Колизеум», клуб открыл продажу баночек с замороженным льдом, на котором команда провела последний сезон. Цена за штуку – 20 долларов. В 2017 году подобная фишка была у «Детройта».

Для проекта с газоном «Ростов» выбрал 15 голов. Мы рассказали про несколько самых важных

Полный список из 15 памятных голов на старом газоне «Ростова» можно найти здесь. Ниже – те, что выбрали мы.

Гол Эльдора Шомуродова в ворота «Динамо» (3:0), 28 сентября 2019

Это был третий сезон узбекского нападающего в «Ростове». В 11-м туре ростовчане разгромили «Динамо», а форвард положил невероятный гол с лета, обработав перед этим мяч головой. А еще та победа помогла опередить москвичей на четыре очка в таблице: «Ростов» стал пятым и в следующем сезоне начинал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Гол Романа Тугарева в ворота «Спартака» (3:2), 24 апреля 2022

Матчи «Ростова» со «Спартаком» всегда получаются жаркими, в том числе из-за карьерного прошлого Валерия Карпина. В этом матче «Ростов» взял реванш за прошлое поражение на «Ростов-Арене», а счет в матче открыл Роман Тугарев после красивого смещения с фланга в центр.

Гол Даниила Уткина в ворота «Спартака» (4:2), 11 сентября 2022

Меньше чем через полгода две команды вновь встретились в Ростове, но уже в рамках сезона-2022/23. Матч вышел еще более результативным, а один из мячей положил новичок ростовчан Даниил Уткин – это был его первый гол на домашней арене. Победа позволила «Ростову» выйти на третье место в таблице.

Гол Евгения Чернова в ворота «Торпедо» (2:1), 2 апреля 2023

В сезоне-2022/23 «Ростов» до последнего боролся за призовые места. В 21-м туре южане обыграли «Торпедо», а Евгений Чернов издали вколотил красивый победный гол. Благодаря той победе ростовчане укрепились на втором месте, имея шесть побед в последних семи матчах. Но в итоге закончили сезон четвертыми.

Гол Алексея Миронова в ворота ЦСКА (3:3), 24 сентября 2023

Не только против «Спартака» «Ростов» выдает яркие матчи на своем поле. В том сезоне была классная перестрелка с ЦСКА, и уже на седьмой минуте той игры Алексей Миронов забил гол невероятным дальним ударом. Один из самых красивых голов, пропущенных Игорем Акинфеевым.

Гол Романа Еременко в ворота ЦСКА (3:2), 9 марта 2020

Нельзя не вспомнить еще один красивый гол, забитый в ворота Игоря Акинфеева на «Ростов-Арене». Символично, что это сделал Роман Еременко, который со скандалом покидал ЦСКА, но по-новому раскрылся на берегах Дона. Не все сразу заметили, что мяч пересек линию, но когда стало понятно, что это голевой удар, он стал вдвойне краше.

Гол Егора Голенкова в ворота «Ахмата» (3:0), 22 октября 2023

«Ростов» скромно начал этот сезон, одержав всего две победы в 11 матчах. Команда Карпина упала на 14-е место и всерьез рисковала свалиться в зону вылета, но ростовчане вовремя собрались. В конце октября на «Ростов-Арене» южане уверенно разобрали «Ахмат», а первый мяч в той игре положил Егор Голенков. Победа вытащила «Ростов» из зоны стыков, и пока туда он больше не падал.

Переходите на лендинг, выбирайте три ваших любимых гола, делайте ставку в FONBET – и удачи в розыгрыше!

Фото: fc-rostov.ru; РИА Новости/Сергей Пивоваров, Владимир Федоренко; Gettyimages/NurPhoto / Kontributor, Laurence Griffiths