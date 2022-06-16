Переговоры «Спартака» с Бакаевым – головоломка. Почему быстро прекратились? «Спартак» вообще предлагал продление?

Переход Зелимхана Бакаева в «Зенит» активировал новые споры по переговорам футболиста со «Спартаком». Оказывается (по версии московской команды), переговоры закончились очень быстро, и в клубе давно понимали, что Бакаев уйдет.

«Спартак» напрягся, когда Бакаев попросил бонус за лояльность. Сторона Бакаева утверждает, что клуб не делал никаких предложений – и не дал ответа на предложение от игрока

В своем блоге на Sports.ru Зарема Салихова детально объяснила позицию «Спартака» по Бакаеву:

« Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились . Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба еще до событий 24 февраля.

Понятно, что для Бакаева Мозес не потолок – например, по ожиданиям по зарплате, агентской комиссии, подписному бонусу, бонусам за игры и достижения команды, бонусам за результативные действия. Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу».

Это был удар ниже пояса, плевок в лицо. Клуб долго молчал, несмотря на адское давление не совсем чистоплотных блогеров и журналистов.

Мы просили сторону Бакаева быть спокойнее в СМИ. На нас давили за то, что «Спартак» не может потерять своего воспитанника, к тому же сборника. Как ни прискорбно, не всегда лучшими на поле – с потрясающей самоотдачей и желанием – оказываются воспитанники академии. Лучшими оказываются те, кто играет не только на себя, но и на общий результат команды».

Фиксируем: переговоры были, но недолгие – «Спартак» не мог потянуть финансовые запросы Бакаева и удивился количеству бонусов.

Сторона игрока не стала молчать. Агент Бакаева Герман Ткаченко отреагировал: «Мне нравится читать колонки госпожи Салиховой. В них много интересного, важного для нашего футбола, но много и спорного. Иногда даже скандального, склочного. Каждый вправе давать свою интерпретацию того, что происходило, но играть с фактами все-таки нельзя. И переносить с больной головы на здоровую.

Это мы предложили «Спартаку» не комментировать в медиа ход переговоров. В середине ок тября мы сделали свое нормальное, как мне казалось и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака» . Сейчас это уже прошлое, и продолжать дискутировать на эту тему не вижу никакого смысла»

Между сторонами не так уж много расхождений (разве что по вопросу коммуникации с медиа). Ткаченко заявил, что сторона игрока первой инициировала переговоры, а Салихова и не заявляла, что переговоры начал «Спартак».

О контракте Бакаева говорили весь сезон. Вот хроника

•‎ Сериал «Бакаев не продлевает контракт» растянулся на весь прошлый сезон. В сентябре пошли первые слухи, что игрок требует 2 млн евро в год и продавливает свои условия. Зелимхан называл эти новости вбросом.

•‎ В октябре стороны провели первые переговоры – и не смогли договориться по зарплате. В ноябре Ткаченко и вовсе заявил, что руководство «Спартака» не доверяет Зелимхану, и сторона игрока ждет ответа от клуба. Еще один инсайд от Германа – тогда же стороны договорились не использовать прессу как инструмент влияния на переговоры.

•‎ Бакаев продолжил играть при Ваноли. В мае «Матч ТВ» выкатил новость, что «Спартак» и Бакаев возобновили переговоры: тренер выступил за, а спортивный директор Лука Каттани и Зарема Салихова – против.

«У нас еще есть время, чтобы разобраться с контрактом Бакаева. Мы знаем, что это важно для болельщиков, – отвечал на инсайд Каттани. – Я должен оценить его выступления, заметен хороший настрой как на тренировках, так и на игре. На сегодняшний момент он выкладывается на полную. Я не забываю об этом.

Лично я никогда не говорил, что нет никакого шанса продлить контракт с Зелимханом. Никогда! Информация о том, что я против продления контракта с ним – ложь. Смешно, когда читаю такое».

•‎ В марте игрок снова сказал, что хотел бы остаться в клубе. Через месяц начали появляться первые слухи про контакты с «Зенитом» – и в мае Зелимхан сам объявил о уходе. При этом он несколько раз повторял, что хотел остаться в команде.

•‎ В прощальном сообщении для фанатов Бакаев раскрыл важную деталь: «Так получилось, что клуб не предложил мне контракт. Такое бывает. Но у меня ни к кому нет претензий, это часть профессии. Буду благодарить. Футболистов и тренеров, сотрудников базы и офиса, всех-всех-всех, кто создавал мне и команде комфортные условия. И особенно – президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна. Он всегда поддерживал меня и других молодых футболистов».

«Спартак» ответил: генеральный директор Евгений Мележников признался, что попытки вести переговоры все-таки были, но прошли неудачно. Чуть позже на пресс-конференции высказался и Каттани: «У меня отличные отношения с Бакаевым. Но для продления этого недостаточно, нужно обоюдное желание».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф