Переговоры «Спартака» с Бакаевым – головоломка. Почему быстро прекратились? «Спартак» вообще предлагал продление?

Переход Зелимхана Бакаева в «Зенит» активировал новые споры по переговорам футболиста со «Спартаком». Оказывается (по версии московской команды), переговоры закончились очень быстро, и в клубе давно понимали, что Бакаев уйдет.
«Спартак» напрягся, когда Бакаев попросил бонус за лояльность. Сторона Бакаева утверждает, что клуб не делал никаких предложений – и не дал ответа на предложение от игрока
В своем блоге на Sports.ru Зарема Салихова детально объяснила позицию «Спартака» по Бакаеву:
«Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба еще до событий 24 февраля.
Понятно, что для Бакаева Мозес не потолок – например, по ожиданиям по зарплате, агентской комиссии, подписному бонусу, бонусам за игры и достижения команды, бонусам за результативные действия. Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу».
Это был удар ниже пояса, плевок в лицо. Клуб долго молчал, несмотря на адское давление не совсем чистоплотных блогеров и журналистов.
Мы просили сторону Бакаева быть спокойнее в СМИ. На нас давили за то, что «Спартак» не может потерять своего воспитанника, к тому же сборника. Как ни прискорбно, не всегда лучшими на поле – с потрясающей самоотдачей и желанием – оказываются воспитанники академии. Лучшими оказываются те, кто играет не только на себя, но и на общий результат команды».
Фиксируем: переговоры были, но недолгие – «Спартак» не мог потянуть финансовые запросы Бакаева и удивился количеству бонусов.
Сторона игрока не стала молчать. Агент Бакаева Герман Ткаченко отреагировал: «Мне нравится читать колонки госпожи Салиховой. В них много интересного, важного для нашего футбола, но много и спорного. Иногда даже скандального, склочного. Каждый вправе давать свою интерпретацию того, что происходило, но играть с фактами все-таки нельзя. И переносить с больной головы на здоровую.
Это мы предложили «Спартаку» не комментировать в медиа ход переговоров. В середине октября мы сделали свое нормальное, как мне казалось и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака». Сейчас это уже прошлое, и продолжать дискутировать на эту тему не вижу никакого смысла»
Между сторонами не так уж много расхождений (разве что по вопросу коммуникации с медиа). Ткаченко заявил, что сторона игрока первой инициировала переговоры, а Салихова и не заявляла, что переговоры начал «Спартак».
О контракте Бакаева говорили весь сезон. Вот хроника
• Сериал «Бакаев не продлевает контракт» растянулся на весь прошлый сезон. В сентябре пошли первые слухи, что игрок требует 2 млн евро в год и продавливает свои условия. Зелимхан называл эти новости вбросом.
• В октябре стороны провели первые переговоры – и не смогли договориться по зарплате. В ноябре Ткаченко и вовсе заявил, что руководство «Спартака» не доверяет Зелимхану, и сторона игрока ждет ответа от клуба. Еще один инсайд от Германа – тогда же стороны договорились не использовать прессу как инструмент влияния на переговоры.
• Бакаев продолжил играть при Ваноли. В мае «Матч ТВ» выкатил новость, что «Спартак» и Бакаев возобновили переговоры: тренер выступил за, а спортивный директор Лука Каттани и Зарема Салихова – против.
«У нас еще есть время, чтобы разобраться с контрактом Бакаева. Мы знаем, что это важно для болельщиков, – отвечал на инсайд Каттани. – Я должен оценить его выступления, заметен хороший настрой как на тренировках, так и на игре. На сегодняшний момент он выкладывается на полную. Я не забываю об этом.
Лично я никогда не говорил, что нет никакого шанса продлить контракт с Зелимханом. Никогда! Информация о том, что я против продления контракта с ним – ложь. Смешно, когда читаю такое».
• В марте игрок снова сказал, что хотел бы остаться в клубе. Через месяц начали появляться первые слухи про контакты с «Зенитом» – и в мае Зелимхан сам объявил о уходе. При этом он несколько раз повторял, что хотел остаться в команде.
• В прощальном сообщении для фанатов Бакаев раскрыл важную деталь: «Так получилось, что клуб не предложил мне контракт. Такое бывает. Но у меня ни к кому нет претензий, это часть профессии. Буду благодарить. Футболистов и тренеров, сотрудников базы и офиса, всех-всех-всех, кто создавал мне и команде комфортные условия. И особенно – президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна. Он всегда поддерживал меня и других молодых футболистов».
«Спартак» ответил: генеральный директор Евгений Мележников признался, что попытки вести переговоры все-таки были, но прошли неудачно. Чуть позже на пресс-конференции высказался и Каттани: «У меня отличные отношения с Бакаевым. Но для продления этого недостаточно, нужно обоюдное желание».
Страсти по Бакаеву. Колонка Заремы Салиховой об уходе игрока в «Зенит»
Ваноли не сбежал, Абаскаль готовый профи, Зарема не влияла на уход Бакаева. Каттани – об изменениях в «Спартаке»
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф
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